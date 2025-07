Samuel Baixauli, catedrático de la Economía Financiera: «El inversor debe asumir que hablamos de activos con una volatilidad extrema»

Las monedas digitales o criptomonedas se han convertido en un oscuro objeto de deseo que puede hacer ganar o perder grandes cantidades de dinero en poco tiempo. Para prevenir a las nuevas generaciones de su uso, la Universidad de Murcia (UMU) lideró el proyecto europeo Cryptopolis en 2022 para diseñar materiales didácticos para el profesorado de Secundaria sobre estos activos de alto riesgo. El proyecto estuvo dirigido por el catedrático del departamento de Organización de Empresas y Finanzas de la Facultad de Economía y Empresa Samuel Baixauli.

¿Qué es una criptomoneda?

Son activos digitales concebidos a través de una red de computadoras. Es sencillo crearlos con un programa informático usando una ‘blockchain’ -un registro confiable y difícil de ‘hackear’ de las transacciones- para llevarlos a un mercado en el que cualquiera puede comprar y vender de forma anónima. Se diferencia de un sistema financiero tradicional en que no sabemos quién está detrás de cada operación.

Detrás del anonimato se pueden producir todo tipo de delitos.

La normativa europea trabaja en leyes de prevención de blanqueo de capitales para obligar a los usuarios de estos mercados a identificarse. Es lo que se conoce con las siglas KYC, de ‘Know Your Customer’.

Cada vez hay más personas interesadas en este tipo de inversiones, ¿lo recomienda?

No es buen momento porque se requiere inversores muy especializados y que tengan claro qué monedas o criptoactivos están realmente respaldados por proyectos serios. Deben asumir que hablamos de activos con una volatilidad extrema, por lo que hay que introducir estos activos en una cartera de inversión lo suficientemente diversificada como para que su volatilidad no suponga un riesgo desmedido.

¿Por qué es tan arriesgado?

Porque no está tan claro que esas monedas tengan un respaldo real detrás. En el mundo financiero, cuando tenemos un activo como es una acción, detrás de ella hay una empresa, hay una cuenta de resultados y, por tanto, una actividad real. Esa acción representa una parte de esa propiedad. Sin embargo, en el mundo de los criptoactivos, son pocos los casos que cuentan con proyectos reales de inversión. Por lo tanto, muchos son especulativos, es decir, se han creado de la nada y no representan nada más que una anotación.

¿Cómo averiguamos si hay algo detrás?

Hay un una página web que es referente para este tipo de inversiones. Se llama CoinMarketCap y recoge la información de miles de activos y muestra cómo evolucionan, qué precio tienen, etc. Cuando una moneda no vale nada se conoce como ‘memecoin’. Recuerdo que una cogió mucho renombre porque se llamaba como la serie El juego del calamar.

Lo que promocionó Milei en Argentina era una memecoin.

Exacto. Muchas de estas monedas se lanzan a través de ‘influencers’, pero no hay nada detrás, no informan sobre a qué proyecto sirven... Si pasa eso hay que sospechar porque, seguramente, no sea más que un meme. Hay personas esperando a que la demanda suba para que aumente el valor y, cuando éste muy alto, vender de golpe y hundir el mercado. Mera especulación.

En los últimos tiempos se habla mucho de los ‘criptobros’. ¿Por qué cree que este mundo atrae tanto a un perfil tan ultraliberal?

El ‘boom’ de este tipo de activo coincidió con la mayor crisis de confianza en los sistemas tradicionales en 2008. Frente a la caída de los bancos, del mundo regulado, se vendió un lugar en el que cualquiera puede invertir y financiar un proyecto a través de este tipo de activos. Estas monedas no dependen de un banco central que puede emitir deuda e interferir en el valor del tipo de cambio. Todos estos mensajes son los que impulsaron el mercado de los criptoactivos.