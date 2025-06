Un aniversario con más de 5.258 arcoíris

La tarta de la igualdad lleva ya dos décadas presidiendo en Canarias y la totalidad del territorio nacional miles de enlaces entre personas del mismo sexo: 5.258 en el Archipiélago y en torno a 75.000 en el resto de un país «donde hoy celebramos 20 años de libertad tras 20 siglos de discriminación», según explica en una entrevista con este periódico [ver páginas siguientes] José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España que logró aprobar durante su mandato una legislación que han aplaudido y copiado decenas de países.

España, de hecho, es uno de los que mayor apoyo tiene al matrimonio entre personas del mismo sexo, con un 78% de la población a favor, según diversas encuestas. Actualmente, el matrimonio homosexual es legal en 20 países del mundo y parcialmente en otros quince.

La evolución de los matrimonios entre personas del mismo sexo en la Comunidad Autónoma de Canarias refleja cómo ha ido normalizándose entre la sociedad este tipo de encales pasando de los 70 que se registraron en 2005, año en el que se aprueba la Ley, a los 480 de 2023, último ejercicio sobre el cual, tanto el Instituto Nacional de Estadística (INE) como el Instituto Canario de Estadística (Istac), hay datos actualizados.

Víctor Ramírez, abogado y activista LGTBIQA+ en Canarias, destaca en ese sentido que esas cifras «demuestran no solo cómo se ha asentado con normalidad esta Ley sino especialmente cómo la han asumido las nuevas generaciones por qué quizá quienes ya pasamos los 40 años no hemos considerado nunca importante, porque no entraba en nuestros planes, la idea de contraer matrimonio. Sin embargo», continúa explicando, «entre las nuevas generaciones de chicas y chicos sí que se ha convertido en una opción tangible, en una realidad que más allá de permitirles sentirse realizados constituye un derecho que, y ahí está la grandeza de nuestra Ley, es incontestable e incuestionable».

Siguiendo con los datos donde se refleja cómo ha ido desarrollándose ese aumento de bodas entre personas del mismo sexo en Canarias, ya a partir de 2006 no hay ni un solo año en el que la cifra haya bajado en las Islas de los 150 enlaces; ni tan siquiera en el período Covid-19, con confinamiento por medio, esa cifra sufrió un descalabro o un retroceso con más de 260 enlaces, lo que supone los mismos registrado cinco años antes y supera los 185 de 2008 o los 187 de 2010. Otro dato que resulta también curioso es que Canarias, referente de tolerancia y por ello, principal destino turístico LGTBIQA+ de Europa, no figura a la cabeza de las Comunidades Autónomas de nuestro país por ese tipo de enlaces.

Según los datos oficiales referentes a 2023, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid superan por mucho los 225 enlaces entre hombres que tuvieron lugar en Canarias durante ese mismo ejercicio.

En el caso del Archipiélago y detallado Isla por Isla, en Lanzarote el pasado año se registraron 29 matrimonios entre personas del mismo sexo, 12 entre hombres y 17 entre mujeres; en Fuerteventura fueron 37 en total, 23 entre mujeres y 14 entre hombres.

Gran Canaria con 210 enlaces entre personas del mismo sexo y Tenerife con 181 encabezan el ranking siendo en el caso de la primera Isla 212 los hombres que se han casado entre ellos y 208 las mujeres. En Tenerife, por su parte, son 162 los varones homosexuales que han contraído matrimonio y 200 las mujeres del colectivo LGTBIQA+ que se han casado.

Mientras, en La Palma, siempre según los datos del Istac, se registraron 23 matrimonios entre personas del mismo sexo a lo largo de 2023, doce de ellos entre hombres y once entre mujeres. No obstante, tanto en La Gomera como en El Hierro no se contabilizaron durante el último ejercicio sobre el cual hay datos oficiales ninguna boda al amparo de ese arcoíris legislativo del cual se cumplen ahora 20 años de historia.

Sotanas y gaviotas

Quizás esas nuevas generaciones que se abrazan con normalidad a su derecho de ser felices sin que nadie cuestione si lo desean ser con personas de su mismo sexo, no deberían (o sí) saber que detrás de esta Ley que entró en vigor en julio de 2005 hubo una dura batalla por parte del Partido Popular, que la recurrió, y en especial de los miembros de la Iglesia que no dudaron en salir a la calle en manifestaciones encabezadas por obispos y hasta por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Rouco Varela, en una de las imágenes que resume no solamente la postura contraria de esa parte de la sociedad hacia la aprobación de los derechos de las personas LGTBIQA+ sino la responsabilidad histórica que parte de la iglesia ha tenido en la estigmatización de los hombres y mujeres del colectivo.

Ahí están como muestra las celebraciones religiosas en la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en la isla de Fuerteventura, o las denuncias de los piadosos sacerdotes a lo largo de la dictadura franquista, hechos vergonzantes que con aquella actitud demostrada por la Iglesia saliendo a las calles reflejaba que mientras una parte importante de la sociedad española cambiaba y evolucionaba en materia de derechos e igualdad otra se negaba a asumir algo tan sencillo como la posibilidad del amor entre personas del mismo sexo.

Y qué decir del tema de la adopción, posiblemente uno de los argumentos más esgrimidos para tratar de revocar esa Ley.

Con el paso de los años, y ante posturas y declaraciones efectuadas sobre el colectivo LGTBIQA+ por el propio Papa Francisco, que inicialmente fue reconocido por la frase «quién soy yo para juzgar», pero luego fue retrocediendo con declaraciones contradictorias aunque sí expresó que la homosexualidad no es un delito y que las personas homosexuales tienen derecho a formar parte de una familia negándose, no obstante, a bendecir las uniones homosexuales entre personas del mismo sexo, ya que esas no pueden reconocerse como ordenadas en los planes de Dios, también han surgido en el seno de la Iglesia católica voces absolutamente críticas con una actitud que según dicen miembros de esos movimientos pastorales no reflejan en absoluto el mensaje de amor lanzado por Jesús.

Llama también la atención que por ejemplo la Iglesia anglicana no solo permita ejercer a sus sacerdotes abiertamente LGTBIQA+ sino que incluso bendice dichas bodas.

Volviendo a aquel 2005 y el recién estrenado escenario social que abría la Ley del Matrimonio Igualitario, es bueno recordar que para ejercer en las Islas aquel nuevo derecho hubo, por desconocimiento, hasta miedo por lo que pudiese suceder.

Casarse con alguien de tu mismo sexo se convirtió en una forma de activismo que no todos los y las contrayentes estaban dispuestas a asumir. Sin ir más lejos, la primera boda homosexual en Las Palmas de Gran Canaria, que para colmo tuvo como protagonista entre sus contrayentes a un agente de la policía local de la ciudad, aún se recuerda incluso por sus propios protagonistas como una muestra de intolerancia e incomprensión ya que cinco meses después de la aprobación en julio de la Ley, cuando Manuel y Juanma [ver reportaje en páginas siguientes] se casan, todavía hubo cargos públicos que se posicionaron en contra de aquella celebración. No obstante, como recuerdan algunos legisladores y activistas LGTBIQA+, el ejemplo de que la Ley de Matrimonio Igualitario no sólo era necesario sino que además se había redactado debidamente es el hecho de que el argumento principal que se asumió por parte de una minoría como un escándalo fue el hecho de que se le denominara matrimonio, algo que como destacan los activistas si se hubiera tenido en cuenta y se le hubiera puesto otro nombre no habría reconocido la igualdad sino que volvería a reflejar precisamente lo que la ley pretendía destacar: que todas y todos somos iguales en el derecho a casarnos.

Sin querer caer en ombliguismo, algunos canarios jugaron un papel crucial en la Ley de Matrimonio Igualitario: Pedro Zerolo, Juan Fernando López Aguilar y Carla Antonelli, aunque sean los dos primeros quienes por sus distintos cargos acumularon más protagonismo. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero admite que Antonelli, primera mujer trans que alcanza el puesto de senadora en España, «tuvo un papel muy activo en la gestación de la Ley», dice el exmandatario.

El tinerfeño Pedro Zerolo, uno de los activistas LGTBIQA+ más importantes de la historia de España, fue bandera de un movimiento tan profundo como eficaz. «Hace mucho tiempo supe que toda mi vida iba a ser bandera», declaraba el político tinerfeño fallecido hace diez años en una entrevista sólo unos días antes de la consecución de la Ley que permitía el matrimonio homosexual.

Referente de la comunidad LGTBIQA +, promotor de la ampliación del derecho al matrimonio y la adopción de parejas homosexuales en España, su figura es ahora cuando más se reivindica.

Por su parte, también en el año 2005, el que fuera ministro de Justicia en aquella legislatura, el grancanario Juan Fernando López Aguilar, escribía la introducción de un libro publicado por su ministerio con el título La administración de Justicia en la Ley Integral contra la Violencia de Género sobre la aprobación de la Ley y la reivindicación del activismo político contra la violencia machista que «el Gobierno muestra que la lucha contra la desigualdad de los géneros es un compromiso riguroso y sincero».

Veinte años después de aquel hito España puede presumir de que las mujeres del colectivo superan a los hombres en el número de enlaces LGTBIQA+, derribando también ese mito de que ellas son menos activistas que los hombres.

Además, muchas vienen de haber dejado previamente sus relaciones anteriores, mayoritariamente heterosexuales. «Molesta que se nos ponga esa etiqueta de cobardes cuando hasta en el deporte las mujeres hemos sido más valiente que ellos», reconocía esta semana una destaca futbolista del Archipiélago.