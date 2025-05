Europa repiensa su estrategia para un Sahel con récords de violencia y un inesperado choque diplomático con Argelia

La historia del Sahel Occidental, un grupo de países bajo el desierto del Sáhara, es una sucesión de golpes de Estado, expansión del yihadismo e intervenciones extranjeras, de Francia a la ONU pasando por los soldados mercenarios rusos de la Wagner (ahora Afrika Korps). Esta misma semana, una masacre yihadista del grupo JNIM ha dejado decenas de muertos en Burkina Faso.

Las consecuencias para España y para Europa se miden en decenas de miles de migrantes que se juegan la vida en el mar intentando llegar a Canarias o en tráfico de drogas. El Sahel es un hervidero político, diplomático y de seguridad al que nadie ha sabido dar una solución adecuada. En este contexto histórico, el inesperado choque diplomático abierto por los regímenes golpistas de Níger, Burkina Faso y Malí contra Argelia no anticipa nada bueno.

Los países de la Confederación de Estados del Sahel (Níger, Burkina Faso y Malí) retiraron hace un mes sus embajadores de Argel al unísono. Protestaban por el derribo por parte de Argelia de un dron maliense que operaba en la frontera común. Esa es la parte más caliente, la de la región de Kidal, en el norte de Malí, que rodea la ciudad fronteriza de Tin-Zaouatine. La zona está dominada por los tuareg, que quieren formar una zona independiente; y por los yihadistas de las filiales de Al Qaeda y de Estado Islámico. Contra todos ellos libra una dura batalla el ejército regular maliense, apoyado por soldados rusos del Africa Korps. Antes eran fuerzas francesas, europeas o de la ONU las que daban ese servicio. Pero el Gobierno de Bamako las consideraba ineficaces, las echaron, y llamaron a los rusos. No les ha ido mejor, más bien al contrario: la violencia se ha recrudecido y no han avanzado en su control de las zonas en disputa.

Esa relativa decepción pretende ser aprovechada ahora por Europa. Si los gobiernos del Sahel se dan cuenta de que Rusia no les está ayudando, es posible que los países europeos puedan tener de nuevo un papel relevante en la zona. No se trata de volver a lanzar directamente misiones militares como se hizo antaño, explican fuentes diplomáticas europeas. Sí de dialogar con las capitales de esos tres países, establecer lazos y planes conjuntos de desarrollo. Lo peor que se podría hacer, apuntan, es mirar hacia otro lado. Entre otras cosas, porque hay decenas de miles de personas que huyen de la región y muchos pretenden luego llegar a las costas europeas, en un momento en el que la inmigración se ha convertido en un asunto políticamente explosivo.

La guerra de los más pobres

Los países involucrados en esta violencia sin fin son, también, de los más pobres del mundo. Níger, Malí y Burkina Faso se encuentran entre las diez peores posiciones en Índice de Desarrollo Humano. La capital de Níger, Niamey, es una sucesión de casas bajas y calles sin asfaltar. Malí es un gigante en territorio, pero mucho es desierto. Entre los tres suman casi a partes iguales 75 millones de habitantes, casi todos bajo el umbral de la pobreza. Y en los tres siempre parece ir todo a peor.

El ejemplo más reciente es el de Níger. En 2023, sufrió un golpe de Estado que estuvo a punto de provocar una guerra regional. El presidente depuesto aún sigue retenido. La nueva Junta militar tenía una relación buena con la vecina Argelia, por ejemplo en cuestiones como el intercambio de gas. Pero se torció a finales de marzo, cuando Argelia derribó el dron maliense. Como eran socios, Níger y Burkina Faso actuaron al unísono y retiraron sus embajadores en Argel el 7 de abril, que a su vez llamó a consultas a los suyos en las capitales Bamako, Niamey y Uagadugú. Malí dice que se derribó en su territorio, Argelia lo niega.

“Es al menos la tercera vez que los drones malienses han entrado en el espacio aéreo argelino. En al menos una de esas ocasiones, Argelia intentó disuadir la entrada del dron; esta vez lo ha derribado”, explica a EL PERIÓDICO Wassim Nasr, investigador experto en yihadismo del Soufan Center y periodista de France 24. “Pero las tensiones vienen de atrás. La Junta militar de Malí denuncia que Argelia da apoyo militar y político a los rebeldes. El Gobierno de Bamako usa el enfrentamiento con Argelia como propaganda interna. Siempre busca chivos expiatorios, ahora le ha tocado el turno a Argelia; antes fueron Mauritania o Costa de Marfil”.

Los problemas de Malí y Argelia vienen de lejos. En 2006, se firmaron los Acuerdos de Argel para la restauración de la paz entre el Gobierno de Malí y los tuareg. Pero, tras el golpe, la Junta dice que Argelia protege a sus enemigos. Que ayuda a los yihadistas del grupo JNIM o a los tuareg independentistas del Frente de Liberación del Azawad. En diciembre, el presidente Abdelmadjid Tebboune recibió al imán maliense, Mahmoud Dicko, en la sede de la Presidencia de la República. Dicko, exiliado en Argelia, representa a la oposición al régimen maliense.

“La bravata no puede durar indefinidamente”

“La bravata no puede durar indefinidamente. Lo más normal es que Níger y Burkina Faso actúen como mediadores entre Malí y Argelia”, apunta una experta en la zona que prefiere mantener el anonimato por seguridad en sus viajes a la zona.

Los efectos perniciosos para la población local no se han hecho esperar. Argelia ha devuelto varios camiones repletos de inmigrantes malienses y nigerinos al llamado “punto cero”, el lugar caliente de la triple frontera entre Níger, Malí y Argelia. El cierre de fronteras ha provocado también la falta de productos y el alza de los precios tanto en Malí como en Argelia.

No habrá guerra entre Malí y Argelia, pronostica la misma fuente, pero se puede agravar el choque. Se recrudecerán los problemas sociales y el número de desplazados en las comunidades transfronterizas, lo que beneficiará a los grupos criminales y de tráfico de personas, y a los terroristas.

Rusia en el Sahel

Rusia se mantiene en equilibrio en ambos lados del conflicto, brindando apoyo a Argelia, y enviando soldados a Malí. Pero su estrategia no está dando buenos resultados.

Se vio a finales del pasado mes de julio. Se produjo una brutal batalla en el norte de Malí que terminó con la peor derrota que han sufrido los mercenarios rusos del África Korps. 84 de los hombres de fortuna rusos murieron y decenas más fueron apresados por los rebeldes. También perdieron la vida al menos 47 soldados de las Fuerzas Armadas de Malí, según datos de los tuareg.

Europa frente al Sahel

El dossier del Sahel se ha convertido en algo tóxico para Europa, tras un cúmulo de fracasos o de victorias a medias. En 2013, los rebeldes del norte estaban a punto de tomar la capital de Malí, Bamako. El gobierno pidió ayuda a Francia, que lanzó con éxito la Operación Serval. En unas semanas, los grupos islamistas radicales se retiraron. Esta dio paso a otra de mantenimiento de la paz bajo mandato de la ONU, la MINUSMA. Más tarde, Francia decidió ir más allá de Malí en la lucha contra el yihadismo en el Sahel, con la Operación Barkane. Decenas de soldados franceses y centenares de cascos azules internacionales dejaron sus vidas en las arenas del desierto del Sahel.

Pero, tras una serie de golpes militares, los generales decidieron la expulsión de la MINUSMO y el fin de la colaboración con los países europeos. Preferían a los soldados de fortuna rusos de la Wagner, más crueles, más duros. Sangre a cambio de minerales.

Ahora, ¿qué hacer? ¿Boicotear a los regímenes militares? ¿Lidiar con ellos?

"No podemos mandar soldados a trabajar junto a las juntas militares. Pero podemos trabajar en una definición más amplia de seguridad: Estado de derecho, expansión de la capacidad policial, que los jueces puedan estar presentes en las ciudades más remotas y las aldeas más pequeñas", dice en una entrevista en exclusiva con EL PERIÓDICO João Cravinho, representante de la UE para el Sahel. "Cuando no hay ley ni orden, los yihadistas imponen el suyo. Algunas cosas que Rusia ofrece no interesan tanto y algunas cosas que Europa puede ofrecer sí".

El pasado 1 de diciembre, la UE nombró a João Cravinho como nuevo representante especial de la UE para el Sahel. Él ha estado viajando por la región y se ha reunido con los gobiernos de los cinco países del Sahel occidental: Malí, Níger y Burkina Faso, además de Mauritania y Chad. Planea ahora ir a los costeros, como Senegal, donde la violencia se contagia en forma de refugiados, migración, tráfico de personas y drogas.

El representante asegura que la nueva estrategia europea que está preparando con muchos viajes a la región estará lista "en junio o julio".

España y la “vecindad sur”

España también apuesta por seguir dialogando con las capitales de los estados del Sahel, según ha confirmado el secretario de Estado, Diego Belío, informa Europa Press. En la misma línea se expresó el responsable europeo para el Sahel, el mencionado Cravinho. Al mismo tiempo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha usado como parte del argumentario para defender el aumento de más de 10.000 millones el gasto en defensa en el aumento de la violencia en regiones como el Sahel.

Una aldea del Sahel cerca de Tombuctú (Malí), al borde de la Gran Muralla Verde. / FAO

Nuestro país lleva años insistiendo a sus socios internacionales en la importancia de poner el foco en la “vecindad sur” de Europa. España logró incluirla como foco de interés estratégico en el Concepto de la OTAN Madrid 2022. Promovió la creación del puesto de Representante Especial para el Sur (Oriente Medio, el norte de África y el Sahel), ocupado por el diplomático español Javier Colomina. Su misión es reforzar la cooperación con socios del Sur. De la misma forma, España ha solicitado que estos socios participen de manera regular en la agenda de la organización, incluidas las reuniones al máximo nivel.

El Ministerio de Exteriores cuenta también con un embajador en Misión Especial para el Sahel, Alberto Cerezo. “España ha sido clave en la integración del Vecindario Sur en la UE y la OTAN”, apuntan fuentes de Exteriores. “En la UE, España apoya misiones como EUCAP Sahel Mali y ha promovido el uso del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (EPF) para fortalecer las capacidades africanas de seguridad y defensa. La UE y España bilateralmente despliegan un esfuerzo intenso en África occidental en seguridad y defensa, con las Presencias Marítimas Coordinadas o la Iniciativa en el Golfo de Guinea”.