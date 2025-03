Canarias, territorio ‘cartoon’

Canarias como plató de cine es una expresión que se le ha quedado pequeña al Archipiélago. El sector de la animación que se desarrolla desde las Islas tiene mayor peso en el mundo del audiovisual con cada año que pasa, y eso se ve reflejado en el reconocimiento que obtienen las cintas canarias en festivales y entregas de premios de todo el planeta.

Los Goya, los Oscar o Annecy son solo algunas de las citas donde resuena el eco de la animación made in Canarias, mientras que plataformas como Netflix apuestan también por estos productos, que van desde películas como la multipremiada Mariposas negrasa series con legiones de seguidores como Arcane.

La gala de la 39º edición de los Premios Goya, que tuvo lugar el pasado mes de febrero, será recordada por muchos como la que reunió la mayor cantidad de talento canario en las secciones relacionadas con la animación. Dos largometrajes y un cortometraje producidos desde las Islas estaban nominados y dos de los títulos se alzaron finalmente con el codiciado cabezón.

Mariposas negras, dirigida por el tinerfeño David Baute, y Cafuné, producido por los grancanarios Damián Perea y Raquel Camacho, se convierten así en las primeras cintas canarias en ser reconocidas con tal galardón.

Fotograma de Mariposas negras. / David Baute

Abriendo camino

Vancouver, Toronto, Montreal o Montpellier han sido históricamente las grandes mecas de la animación. Sin embargo, Canarias avanza, desde hace dos décadas, para hacerse un hueco en esta lista y convertirse en el mayor estudio animado de Europa. Y parece que no solo lo ha conseguido, sino que además se posiciona como un serio competidor a tener en cuenta gracias a los incentivos fiscales a los que se pueden acoger las producciones que se desarrollan desde el Archipiélago. No en vano, esta industria genera actualmente más de 1.500 puestos de trabajo en las Islas, con proyectos para Netflix, Hasbro, Apple, Warner Bros. Discovery o The Walt Disney Company, entre otros.

Las administraciones públicas y privadas llevan ya más de una década trabajando para convertir al Archipiélago en un hub estratégico para la industria audiovisual y tecnológica. Los comienzos de la industria en Canarias se remontan a mediados de los 2000, cuando los primeros profesionales de las Islas comenzaron a apostar por estas vías de creación. En Tenerife, La Casa Animada se convirtió en pionera del sector apostando, además, por dibujantes y animadores canarios. Entre los títulos a los que dio forma están Cleo, El Club de Archi o El Trotacuentos.

Desarrollo del personaje de Alma, de 'Cafuné'. / New Gravity Laws

Sin embargo, durante mucho tiempo fue una rara avis, ya que una de las cuentas pendientes del sector siempre ha sido potenciar el talento canario. Así, en estos últimos años han sido muy numerosos los profesionales foráneos que se han hecho un hueco en este sector. Aunque esta tendencia parece que comienza a cambiar.

Esta industria genera más de 1.500 puestos de trabajo en las Islas, con proyectos para Netflix, Apple, Warner Bros o Walt Disney

Tras dos décadas de desarrollo, la Península es el mercado que más proyectos de implantación genera en Canarias donde, según los profesionales internacionales, se ubican actualmente algunos de los estudios que ofrecen una mayor versatilidad para adaptarse a los retos de la industria, con menores costes y mayor talento.

En 2024, salieron de Canarias 26 cintas de animación, de las que seis fueron largometrajes y el resto, series. Se trata de un número que crece desde hace varios años en las Islas, donde actualmente trabajan más de una veintena de estudios. En Tenerife existen hoy en día nueve productoras vinculadas con este sector: 3Doubles Producciones (Inspector Sun y la Maldición de la Viuda Negra, Superklaus), Atlantic Zone, Atlantis Animation (Tara Duncan, Miraculous Ladybug), B Water Animation Studios (Treasure Trekkers, The Extreme), Glaboo Studios, La Créme Films, Monto Tv Studios (Invention Story, Sissi, la Joven Emperatriz), PipelinePro.io y Tomavision (Lyla In the Loop, Furry Tales: Caterella, Dora! Say Hola to Adventure).

Mientras, en Gran Canaria operan otras 14 entidades de este tipo: Ánima Kitchent (Brave Bunnies, Tippi T-Rex, Cleo & Cuquin), BMCAFF Studio, Perruncho Studio, Amuse Studios, Fortiche (Arcane, Rocket & Groot), Gigglebu, Krakatoa, Big Technological Services, Derrotero VFX, Free your mind Canary Island, Orca Studios, Wave, Platige Image y Monkeys and Dinosaurs.

Una de las cuentas pendientes del sector ha sido el de potenciar el talento canario frente al de los profesionales foráneos

El pasado año, el sector dejó en Tenerife un balance de 14 proyectos finalizados. Además, se trabajó en 11 proyectos plurianuales. Con 19 millones de euros de inversión, las producciones de este tipo supusieron el 32% del total de la inversión del sector audiovisual, frente al 18% del ejercicio anterior. Asimismo, las producciones de animación generaron en total 1.099 contrataciones, un 64,76% más que en 2023.

Entre ellas destaca, obviamente, la aclamada Mariposas negras, flamante ganadora del Goya. Además, es necesario mencionar el reboot de la serie Dora la exploradora, que se verá por primera vez en 3D y en la que el estudio de animación tinerfeño Tomavision participó a través de Pipeline Studios. Pero ahí no se queda la lista de títulos tinerfeños. Igualmente, las películas Furry Tales: Caterella y The Day The Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, de Warner Bros y Tonic DNA, contaron con los servicios de la tinerfeña Tomavision. Por su parte, la empresa canaria BWater Studios realizó Kayara, en coproducción con Tunche Films, en Perú.

Promoción

«Canarias tiene un papel crucial para el desarrollo de este sector; sobre todo por los incentivos fiscales y por mecanismos como la Zona Especial Canaria (ZEC), que nos diferencian de otros destinos», explica la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani. En cifras, esas ventajas que tanto han llamado la atención de las productoras de animación se traducen en un 4% sobre el Impuesto de Sociedades y la devolución del 54% de todos los gastos de las producciones que se desarrollen en las Islas.

Melwani, que celebra los datos alcanzados y que crecen con cada año que pasa, no es esquiva a la hora de hablar de los retos que hay que abordar de forma inmediata para que la tendencia siga al alza: «El apoyo institucional llega, en nuestro caso, a través de la Tenerife Film Commission. Trabajamos de la mano de las productoras con los ayuntamientos para ayudar a destrabar cosas, intentamos agilizar permisos y creo que aún se puede seguir mejorando en la simplificación burocrática», dice. La promoción, continúa Melwani, es otro de los campos de los que se ocupa la institución insular, al igual que se hace desde el Cabildo de Gran Canaria.

Turismo de Tenerife está presente en los principales festivales de animación, que es donde se «cuecen» los futuros proyectos y se fraguan las alianzas internacionales. «Estamos en Annecy y en el Festival de Málaga, que está celebrándose ahora mismo, y así en un total de seis encuentros de este tipo», destaca.

Ilustración Canarias, territorio 'cartoon', basada en personajes de Superklaus. / ED / LP

Generar empleos –y que estos sean estables y de calidad– es otro de los objetivos. Es el momento de formar al talento local para que se incorpore de forma definitiva en el mundo de la animación. Para ello, Turismo de Tenerife ha contado con el asesoramiento de las productoras, que aportarían también sus conocimientos, y ha diseñado un programa formativo que espera poder introducir en el currículo de Formación Profesional.

Canarias alberga estudios que ofrecen una mayor versatilidad para adaptarse a los retos con menores costes y mayor talento

Canarias alberga estudios que ofrecen una mayor versatilidad para adaptarse a los retos con menores costes y mayor talento

Ya han mantenido varias reuniones con la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales del Gobierno de Canarias. «Tenemos redactados los cursos necesarios, las horas y el contacto de algunos profesores. Las productoras se han ofrecido a que los alumnos hagan con ellos sus prácticas. Es una oportunidad que tenemos que aprovechar». Melwani destaca también el esfuerzo realizado en este sentido por la productora tinerfeña 3Doubles Producciones, que cuenta con su propio campus formativo desde el año pasado.

En el caso de Gran Canaria, en los últimos cuatro años se han realizado más de 108 producciones y el empleo directo asociado al sector se aproxima a las 250 personas. En este sentido, el director-gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), Cosme García Falcón, afirma que «las empresas asentadas en la Isla se consolidan con su crecimiento» puesto que tan solo en los últimos tres meses, tres nuevas productoras se han instalado en Gran Canaria.

En 2024, se realizaron desde las Islas 26 cintas de animación, de las que seis fueron largometrajes y el resto, series

Entre los beneficios de este sector para Canarias, García Falcón habla de una mayor estabilidad para el empleo frente a las producciones de imagen real, que se desarrollan en menor tiempo, dando lugar tan solo a contratos temporales. Además, indica que gran parte de los profesionales que trabajan en la actualidad en la Isla se han beneficiado de los programas formativos que desarrollan de manera conjunta las productoras con la SPEGC. En esta línea, la Sociedad de Promoción Económica ha puesto en marcha la Iniciativa Digital Crea Gran Canaria que ofrece espacios en los que se pueden instalar las empresas, así como asesoramiento y soporte; facilitan financiación y apoyo a la comercialización en el exterior y garantizan la formación.

Suscríbete para seguir leyendo