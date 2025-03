Juan Avello, juez decano de Las Palmas: "Me gustaría pensar que se han superado los miedos y vergüenzas para denunciar"

Canarias ha registrado cuatro violaciones a la semana en 2024 después de que las agresiones sexuales se disparen un 16%, según los datos del Ministerio de Interior. ¿Por qué esta cifra no para de crecer año tras año?

Esa es una pregunta muy difícil. Los jueces nos encargamos de la tramitación y del procedimiento cuando viene, pero no somos capaces ni está dentro de nuestra función o competencia poder explicar el incremento. Lo constatamos de manera evidente, pero los motivos tienen que ser fruto de un estudio. La clave de todo es poder determinar si lo que pasa es que existen las mismas agresiones sexuales que antes y lo que sucede ahora es que se denuncia más, lo cual sería una buena noticia. ¿Cuál sería el otro escenario? Que efectivamente se siga denunciando más o menos en la misma proporción, pero lo que hay es un aumento de la violencia. Ese sería el peor escenario posible. A mí me gustaría pensar, como representante del poder judicial, que el número de agresiones sexuales son las que son, las mismas que antes, y lo que se ha conseguido es trasladar una mejor atención a la víctima, que se hayan superado los miedos y las vergüenzas para que no haya una doble victimización y se animen a denunciar. Se trabaja en ese sentido para intentar tratar lo mejor posible a todo el mundo y que venir al juzgado no sea una experiencia traumática.

¿Han notado un mayor empoderamiento de las víctimas o más concienciación social?

Creo que sí. Por ejemplo, la ley del solo sí es sí. Desde un punto de vista técnico puede que sea criticable, pero tiene un número de artículos muy elevado que no es solo lo que está saliendo en los periódicos. Tiene también otra serie de medidas de protección, medidas sociales, de educación e información. Todo eso hace un caldo de cultivo en la sociedad misma, las mujeres, las víctimas y los medios de comunicación. En el fondo genera un sustrato que permite que no se tenga que experimentar que tengas justificarte. Se va evolucionando a mejor.

¿Se está logrando no revictimizar a las denunciantes a lo largo del procedimiento?

Sí, ese es uno de los objetivos. Contar con un espacio seguro, una mayor formación y yo creo que también para la carrera judicial la formación en perspectiva de género que afecta a todos los ámbitos. Tiene que estar presente porque el legislador lo quiere y porque es un mandato del Convenio de Estambul, que desde el punto de vista internacional impone que los jueces reciban formación, que estén especializados en perspectiva de género y, lógicamente, en instrucción y en penal cada vez hay más.

Ese es uno de los objetivos que persigue la nueva ley de eficiencia de la Justicia: ofrecer una atención especializada a las víctimas para que sean atendidas en juzgados de violencia sobre la mujer.

Yo creo que esa es una muy buena medida, pero vamos a ver cómo se lleva a la práctica. Soy un gran defensor de la nueva ley de eficiencia porque creo que si siempre hacemos lo mismo, los resultados van a seguir siendo iguales. Si en Europa están funcionando los tribunales de instancia, en España tienen que poder funcionar perfectamente. No todo se soluciona con mayor inversión, aunque no hay que olvidarla. Cuando el ministro sale diciendo que se van a incrementar en un 50% las plazas, vamos a ver para que no pase ya como pasó en otras ocasiones y que ese 50% más de jueces lo saquen de otro sitio. Apoyo eso de que haya jueces especializados en violencia sobre la mujer para que puedan atender a las víctimas con mayor calidad, mayor empatía y preparación. Lo que hay que hacer es apostar por eso y poner los fondos necesarios para que la atención sea buena. Estamos convencidos de que un juzgado nuevo de violencia sobre la mujer,el cuarto, sería mejor para las víctimas. Que se atienda y que no haya dos tipos de víctimas: unos que están aquí y reciben un tratamiento especializado y los del sur. Estoy convencido de que sería positivo que vinieran aquí y que fuera un sitio con forenses, abogados y espacios seguros para las víctimas. ¿Es razonable que haya un quirófano para operar el cerebro en todos los pueblos? No, tendrá que abrir un centro de salud, pero el quirófano bueno y el importante con un médico especializado para operar la cabeza estará en Las Palmas. Pues en los juzgados igual.

Esto presenta otros problemas por la falta de dotación de medios de la que se han quejado las distintas asociaciones judiciales, como la sobrecarga de asuntos que puede traducirse en procedimientos más largos.

Claro, en peor calidad y, en el fondo, en menor tutela judicial efectiva. Va a suponer una sobrecarga porque son nuevas competencias que antes no tenía. Es seguro que va a haber más trabajo y ahora hay que ver cómo se afronta eso. Los tribunales de instancia, yo creo que van a ser también una buena oportunidad para que se creen más plazas judiciales sin que vengan anudadas a la antigua creación de un juzgado. Hasta ahora, cuando tú creabas un juzgado hacía falta el letrado de la administración de Justicia, el juez y diez funcionarios, con su correspondiente espacio y mesas. Ahora, con el Tribunal de Instancia se supone que va a ser más flexible la posibilidad de crear juzgados con más jueces y manteniendo la misma estructura. En ese sentido, creo que es una gran virtud o ventaja que va a permitir mayor flexibilidad y no va a suponer tanto costo económico para la creación de nuevas plazas judiciales.

El Ministerio alertó de un aumento de violaciones en grupo. ¿Hay más manadas en Canarias?

Aquí en Canarias, por lo menos que haya salido con repercusión, es un fenómeno que parece que es cada vez más frecuente. Pero aquí creo que estamos igual que en el resto de España. La explicación del por qué pasa algo, los jueces no somos buenos para eso porque a nosotros nos viene el problema ya. Solo podemos evaluar y tener una opinión como cualquier ciudadano.

¿Hay un denominador común o casuísticas generales en agresores y víctimas?

Yo creo que no. No me parece que eso influya, ni el nivel socioeconómico ni el nivel cultural. La percepción que tengo es que eso puede pasarle a cualquiera.

¿Qué papel juega el acceso a las nuevas tecnologías y a la pornografía en este fenómeno?

Los juzgados y, en general, el mundo del derecho y la ley siempre van por detrás de la realidad social porque responde a un fenómeno. Por ejemplo, el reglamento de la Unión Europea que regula la inteligencia artificial tardó tres años en tramitarse y desde entonces evolucionó y ya está prácticamente obsoleta antes incluso de empezar. Los jueces lo que necesitamos es, primero, los mejores medios posibles para prestar el servicio, que es nuestra obligación. Todos los fenómenos nuevos de ciberacoso o de delitos cometidos en la red, hay que reaccionar frente a eso, pero lo primero de todo es anticiparse y en eso la educación es fundamental. Nosotros tenemos un proyecto que es Educando en Justicia en el que vienen aquí institutos y vamos los jueces a los centros. Cuando los jueces van allí siempre se elige un tema y se hace una simulación de lo que es un juicio con los alumnos del instituto, en el que cada uno hace su papel. El juez hace de juez y después los otros de abogado, del Ministerio Fiscal y defensa. El último que tuvimos era precisamente de un caso en el que el novio de la chica la amenazaba con que iba a publicar las fotos que le había mandado y que eran suyas. Se intentó explicar la intimidad, la privacidad de las fotos y otras cosas que ellos todavía no tienen muy claro. Entonces, la educación es lo más importante para tener ciudadanos formados. Lo ideal sería que no se cometieran delitos, pero una vez se cometen vamos a perseguirlo.

La criminalidad en Canarias sigue al alza sostenida precisamente por los delitos contra la libertad sexual y los hurtos.

Sí, son los que más crecen junto a las ciberestafas, que ahora se han incrementado muchísimo. Es una realidad nueva, una delincuencia diferente a la que estábamos acostumbrados. Entonces, hay que ir en continuo cambio y evolución, no solo nosotros, sino las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el legislador, que también tendrá que ponerse las pilas. Hay que hacer autocrítica, por ejemplo, con los últimos ejemplos que salieron de actuaciones judiciales, que a mí me parecieron que dejaban un poco que desear. No quiero personalizar en ningún compañero, pero los jueces también somos los que tenemos la obligación de formarnos.

Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un juzgado especializado en violencia contra la infancia que es puntero en toda Europa. ¿Qué resultados está dando?

Cuando ves ese Juzgado de Instrucción número tres y cómo lo lleva Tomás Martín y después observas cómo se hace en otros sitios es como operar sin anestesia. Dices pero qué barbaridad, cómo veíamos normal esto antes. Que un menor de edad, víctima de un abuso sexual, con la carga emocional que tiene eso y lo dañado que viene psicológicamente, encima lo sientes aquí en un juzgado como si fuera un rebaño es un disparate. Aquí ves cómo está estructurado el juzgado, el cariño que le ponen a las cosas, el cuidado que tienen, la profesionalidad, la formación para evitar a toda costa la doble victimización y no saber que estás en un juzgado. Antes incluso de que llegue, al menor se le da una notificación con un cuento. Eso es un ejemplo de cuando se hacen bien las cosas. Hay muchos más procedimientos de los que uno podía intuir porque siempre es más fácil que las víctimas puedan acudir aquí sabiendo que el trato que van a recibir es mucho mejor, más amable, cercano y empático.

Uno de esos resultados es que recibe el mismo número de denuncias por la policía que por centros de atención sanitaria y educativa.

Claro, cuando tú haces bien las cosas, todos los que se relacionan contigo de una u otra manera se motivan, se ven considerados. Es un cambio del paradigma en la relación entre el juzgado y la administración pública. Antes con los servicios sociales de protección de menores se enviaba un oficio y lo recibías y pensabas que era que el juzgado te requería. Ahora coges el teléfono, llamas, y aquellos que no tienen que estar en el juzgado salen pronto. Aquellos procedimientos que por los motivos que sea no deben estar judicializados, consiguen salirse cuanto antes y ya los servicios sociales intervienen y empiezan. Es una cosa espectacular de lo bien que funciona y también con los hospitales. Conseguir que la víctima menor de edad, o, en teoría, cualquier víctima, tan pronto llegue a un hospital, se puedan realizar todas las actividades y todas las actuaciones necesarias de la policía, del hospital y del forense. Vienen de todas partes del país a ver cómo funciona y cómo se trabaja aquí. No todo en Canarias es siempre la mayor litigiosidad o el mayor índice de delincuencia.

¿Es necesario trasladarlo a otros municipios para equiparar la atención a la infancia?

Va por ahí la nueva ley de eficiencia, que también prevé la creación de secciones especializadas en violencia sobre la infancia. Ahí la pelota creo que está en el tejado de la administración. Los jueces dependemos del Consejo General del Poder Judicial, pero si las administraciones no nos ponen medios, no nos ponen mesas u ordenadores, no podríamos celebrar juicios. Esa es una cuestión que dependemos de un tercero que nos facilite nuestro trabajo. Creemos que es nuestra obligación recordarle a la administración que si quieren que esto funcione tienen que poner de su parte e invertir aquí, que merece la pena.

¿Qué medidas impulsaría para tratar de frenar esta tendencia al alza?

En eso como ciudadano te diría que hay que acabar con la delincuencia. ¿Cómo se puede acabar con la delincuencia? Eso es de la naturaleza humana porque desde que el hombre es hombre parece que está pasando esto. También puede ser que se denuncie más. Esas son las dos opciones o los dos escenarios que creo que existen. La educación es la clave de todo, tener una mayor formación y educación en igualdad, en respeto y valores, es lo de toda la vida. No parece que haya que inventar mucho al respecto. Lo único que se puede hacer es formación y educación, pero eso tampoco es responsabilidad de los jueces.

