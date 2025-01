Los Reyes del exceso

Seis de enero. El reloj marca las siete en punto de la mañana. Leia y Lisa, de 13 y 10 años, respectivamente, apenas han podido pegar ojo en toda la noche. Por eso cuando por fin se escuchan la una a la otra, deciden saltar de la cama a unísono y se dirigen como alma que lleva el diablo al salón, donde saben –casi como si hubieran nacido con ese conocimiento– que esta mañana se encontrarán los regalos que los Reyes Magos han traído a lomos de sus camellos. Bajo las luces tintineantes del árbol de Navidad no encuentran una montaña de paquetes envueltos, pero no por ello pierden su sonrisa de oreja a oreja. «Solo pueden pedir cinco regalos», explica Marcos Martín, su padre. Tanto él como su mujer tomaron esta decisión hace tres años, al notar que cada año los Reyes Magos dejaban más y más. La familia Martín es una de las tantas que empieza a luchar contra el consumismo exacerbado de la navidad en nombre de la ilusión y, aunque a veces no es sencillo, han mostrado que con organización y coherencia, es posible.

El síndrome del niño hiperregalado (que parte del concepto anglosajón overindulged children) es el término con el que definen los psicólogos en España a aquellos niños que lo tienen todo pero nunca se dan por satisfechos. Aunque no hay una fecha exacta en la que se empiece a acuñar este término, empezó a ganar relevancia en el trancurso de este siglo a raíz de la mayor preocupación por la crianza y el desarrollo infantil.

Aunque no es un término nuevo, cuando se acercan las fechas navideñas vuelve a emerger ante una latente preocupación de padres y madres por tratar de luchar contra el instaurado consumismo social y poner límites a las compras compulsivas sin renunciar a la magia de la navidad. En su novela Harry Potter y la Piedra Filosofal (1997) J.K Rowling ya ilustraba las consecuencias de esta forma de crianza en el primo muggle del mago protagonista, Dudley Dursley. En un pasaje de la novela, el malcriado hijo de los tíos de Harry, colmado por más de una veintena de regalos en su cumpleaños en lugar de sentir ilusión y felicidad, se dirigía a sus padres cargado de ira recriminándoles haberle comprado menos regalos que el año anterior. La pérdida del valor de estos obsequios y de la gratitud, el egoísmo y la baja tolerancia a la frustración que mostraba el odioso primo de Harry son algunas de las actitudes descritas en esos niños acostumbrados a vivir cumpleaños, navidades y Reyes de exceso.

En España, este fenómeno tiene relación directa con la situación económica y social del país, así como de la comunidad autónoma en la que vivieron. Y es que muchos de los que fueron niños a finales de 1970 y principios de 1980 vivieron un periodo de Transición donde aún la mayor parte de la población española estaba sumida en la pobreza. Ahora, en su etapa adulta y con hijos a su cargo, esos mismos niños que no vivieron unas navidades de abundancia buscan que a sus pequeños no les falte de nada. Y menos aún regalos en Reyes.

«Hay que tener en cuenta que, durante estas etapas de desarrollo, estamos educando y transmitiendo valores con todos nuestros actos; también en esta época», defiende Tamara Cabrera, psicóloga del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife. «Cuando regalamos a diestro y siniestro y mucho más de lo que el niño necesita, también le estamos transmitiendo que puede conseguir todo lo que quiera y que, en el momento que quiera algo, lo obtendrá sin esfuerzo», sentencia la especialista, que pide «coherencia» a la hora de comprar. «Queremos niños sanos y felices, pero debemos pararnos a preguntar si es esta forma de vivir las fiestas lo que necesita para serlo», insiste la psicóloga.

Aunque se trate de un único día al año, el valor simbólico y tradicional que tiene el seis de enero en España provoca que los recuerdos, valores y enseñanzas que se atesoran en esta época tengan un importante impacto en el devenir de los pequeños. «Hay que tener en cuenta que los niños son esponjas y los años en los que viven con más entusiasmo la magia de la navidad coinciden con los del neurodesarrollo de las emociones», explica Cabrera, que añade: «el sentido que tiene para nosotros esta fecha, cargada de familia, reunión, encuentro y valores, va a hacer mella en nuestros hijos».

Las consecuencias de regalar sin control tiene su reflejo en todas las etapas de la vida. De hecho, los primeros efectos se pueden ver la misma mañana de Reyes, cuando las caras de asombro y felicidad se convierten en agobio y frustración a medida que se rasgan más y más papeles de regalo. No es de extrañar que en esa situación de «sobreestimulación y gratificación inmediata», como la define el profesor de la Universidad de La Laguna y experto en educación, Cristian Machado, tenga un efecto casi instantáneo. ¿Y dónde se perciben esas secuelas? Al final del día, cuando de las decenas de juguetes inundan la habitación, solo algunos pocos acaban saliendo de la caja.

Adolescentes caprichosos

Los problemas de comportamiento asociados al exceso de presentes pueden ser notables durante la infancia, pero se exacerban en la adolescencia. «Vemos a muchos adolescentes con baja tolerancia a la frustración ante situaciones de estrés», explica Cabrera. Así, ante una pareja que se rompe, una fiesta a la que no son invitados o incluso, un puesto de trabajo para el que no pueden optar, la única reacción que alcanzan a tener estos niños hiperrregalados es una pataleta o un enfado desmedido. A esto se añade, como ha detectado la psicóloga, un vacío emocional que acompaña a los pequeños hasta la edad adulta. «Cuando nos acostumbramos a asociar el tener mucho con que nos den mucho, siempre vamos a tener falta de algo y parecerá que nada nos llena», sentencia.

No es la única carencia emocional que se puede desarrollar en estas personas. El exceso de regalos durante la infancia se puede manifestar también en una pérdida de la gratitud al no darle el valor que se merece a las cosas, tendencias egoístas y un pensamiento más materialista y consumista. Una circunstancia que, por otro lado, alimenta que la tradición de los Reyes adquiera el mismo significado generación tras generación.

Frenar la vorágine consumista no es fácil. «Es una clave compleja», admite Machado, quien, sin embargo, considera que hay que buscar «el equilibrio entre satisfacer la ilusión y empatizar con múltiples factores» que tendrán especial impacto en el desarrollo del menor.

Los expertos abogan por imponer límites tanto al solicitar (en el momento de escribir la carta a los Reyes Magos) como al regalar. «Lo ideal es sentarse a escribir la carta con el niño o niña para que sea consciente de lo que pide y le de valor a las cosas que solicita», indica Cabrera.

Hay tantas formas de limitar la sobreestimulación por los regalos como familias existen en el mundo, pero una de las reglas más conocidas es la de los «cuatro regalos». Esta fórmula consiste en seleccionar cuatro regalos teniendo en mente que sean algo que necesite el peque, algo que le haga ilusión, algo para que pueda llevar (ropa, complementos o zapatos) y algo educativo (libros, juegos, música..). Aunque no todos los expertos están de acuerdo en esta teoría y abogan por escoger la fórmula que más se adapte al contexto familiar, la regla de los cuatro regalos puede servir de guía cuando no se sabe por dónde empezar a limitar los excesos.

No en vano, en última instancia, el objetivo siempre es tratar de hacer reflexionara los niños sobre el valor de cada uno de los presentes que recibe. «Lo ideal es que sean ellos mismos los que se den cuenta mientras escriben la carta a los Reyes Magos», indica Cabrera. «Si pido de todo sin un fin claro, todo acaba perdiendo valor», reflexiona la psicóloga, que insiste en que este método ayuda a que los niños asocien un valor a sus peticiones de forma más sencilla.

El trabajo continuará en los días previos a la gran llegada de Sus Majestades. «Los adultos tienen que ser coherentes y poner un límite, así como coordinarse con la familia extendida», insiste Cabrera. Por su parte, Machado añade que los adultos deben empezar a erradicar la idea de que tener es sinónimo de gastar. «Debemos ser comedidos pese a poder permitírnoslo», insiste el educador.

También es fundamental saber elegir. Pero, ¿qué regalos son los mejores? Aquellos que estén acordes a la edad, que respeten la diversidad, que permitan el juego simbólico y la experimentación, que inviten a descubrir y socializar, que promuevan procesos de atención y comprensión (como los libros) y, sobre todo, que eviten las recompensas inmediatas.

La tarea no se acaba, ni siquiera, una vez sus Majestades han partido de nuevo hacia Oriente. «Ese día los progenitores es recomendable establecer un orden para el disfrute de los juguetes, así como un calendario de días en los que se va a usar cada juguete o juego», explica la psicóloga. De esta manera, como incide la especialista, «los niños aprenden a jugar, mientras disfrutan debidamente de sus merecidos regalos.

Nadar a contracorriente

Cada vez son más los padres que, sabiendo el impacto de estas fechas en el desarrollo cognitivo de los pequeños, tratan de nadar a contracorriente. Marcos Martín siempre ha sido «muy cauteloso» con los regalos en estas ocasiones especiales. «Queremos que las niñas sean agradecidas y valoren el esfuerzo», indica Martín, que asegura que, pese haber limitado el número de regalos, Leia y Lisa apenas lo han notado. «El secreto está en que lo material sea algo a más, no algo que deba esperar a todas horas», insiste. Esta intención de frenar el consumismo desmedido está lejos de ser un hecho aislado. Otros muchos padres se decantan por ser más austeros y limitar el número de regalos que se encuentran los pequeños bajo el árbol. No es tarea sencilla, especialmente cuando las familias son muy grandes y abuelos, tíos y primos se tienen que coordinar también con los Reyes Magos. Chema Flores admite que muchas veces «hace lo que puede».

«Tratamos de hacerlo con previsión y tiempo pero es verdad que las peticiones cambian y nos obligan a hacer algún cambio», resalta Flores. No obstante, cada año, tanto él como la madre de sus hijos se proponen mejorar la organización. «Antes solo nos coordinábamos con el resto de la familia, ahora compramos los regalos para casa de sus abuelos para ajustar», afirma. Otros tratan de evitar el sobreestímulo desde edades tempranas. La niña de Emilio Verche acaba de nacer y, aunque es su primera navidad, ya han impuesto su propia tradición: Melchor, Gaspar y Baltasar, tan solo traerán un regalo cada uno.

En consulta, Cabrera ve las dos caras de una misma moneda. «Sí que hay más familias conscientes, pero también seguimos viendo el otro lado de familias que piensan que regalar mucho es sinónimo de más felicidad o ilusión», remarca la psicóloga. Y es que hay adultos, que tratan de usar estos días para saciar las carencias que ellos tuvieron de niños. Pero como advierte Cabrera, regalar mucho más de lo que necesitan nuestros pequeños, «nos va a pasar factura».

