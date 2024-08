Samuel Martín: «Un Parque Nacional busca preservar a largo plazo los recursos de un territorio»

Lanzarote está de fiesta: el pasado viernes se cumplían 50 años de la designación, el 9 de agosto de 1974, de Timanfaya como Parque Nacional, un espacio de referencia mundial que, junto a la declaración por la Unesco el 7 de octubre de 1993 de la Isla y todos sus núcleos poblacionales Reserva de la Biosfera, refleja el valor de este territorio del Archipiélago canario tan sensible como singular. A Samuel Martín Morera, consejero del Cabildo de Lanzarote, le ha tocado disfrutar de esa histórica conmemoración fruto, evidentemente, del trabajo que otros hombres y mujeres desarrollaron a lo largo de las últimas cinco décadas. Graduado en Fundamento de la Arquitectura por la Universidad Nebrija; Promotor y agente de la Innovación del programa Formación de Gestores en la Innovación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información así como funcionario del Servicio Canario de Salud, a sus 38 años es uno de los profesionales de la gestión pública en Lanzarote que más y mejor conoce la realidad medioambiental de su Isla natal, incluido el Parque Nacional de Timanfaya a pesar de que la gestión de dicho espacio sigue en manos del Gobierno de Canarias. Junto a su equipo, Martín Morera acaba de presentar un proyecto pionero con el cual se ofrecerá a quienes visitan los espacios protegidos conejeros información sobre las riquezas y peculiaridades de dichas áreas mediante la contratación y posterior formación de 10 personas que contarán, a su vez, con apoyo de un coordinador.

¿Qué supone para un territorio como es el caso de la isla de Lanzarote contar con un Parque Nacional?

En primer lugar, es un reconocimiento de los recursos geológicos existentes. También, por supuesto, para la población local se trata de un orgullo al reconocerse los valores y peculiaridades del territorio, un motor de arraigo y un vehículo de sensibilización social al ser conscientes de que somos depositarios de un legado de paisaje y naturaleza sin igual en el mundo. A efectos prácticos, supone asimismo la disponibilidad del Cuerpo y Fuerzas de Seguridad del Seprona, ayudas económicas para las localidades radicadas en el espacio protegido y la posibilidad de contar con un factor de atracción turística de enorme magnitud.

Timanfaya recibe esta distinción en el año 1974 cuando las políticas eran quizás más laxas que hoy en temas sobre todo, de compatibilidad de usos residenciales o agrícolas. ¿Cree que el parque lanzaroteño sería el mismo si se planteara hoy su creación?

Entiendo que habría una diferencia en la limitación del Parque Nacional; es decir, si se planteara en la actualidad su creación creo que su superficie sería más grande. En un Parque Nacional los usos residenciales y los agrícolas son incompatibles con la protección aunque se mantienen los existentes en el momento de su designación, que en nuestro caso se limitan a la colecta de fruta.

Otra cosa es que la pregunta vaya dirigida a si no se hubiera declarado Timanfaya Parque Nacional cuál sería su situación a día de hoy… Quizá la zona no se conservaría tal cual se encuentra sino que estaría edificada… Prefiero no pensarlo...

Es evidente la importancia que a nivel internacional aporta como imagen de Lanzarote el Parque Nacional de Timanfaya ¿pero en qué factores de índole local repercute?

Pues aunque en una lectura rápida podamos pensar que el beneficio se concentra en el factor de atracción turística, las repercusiones positivas van mucho más allá. Timanfaya en un espacio de investigación científica, en lo relativo a sus aspectos vulcanológicos y sísmicos, al estudio de la geotermia… También se prueba tecnología espacial y se valora la existencia de un acuífero de enormes dimensiones en su subsuelo.

"En Lanzarote conocemos la negativa social por tramitar algunas figuras de protección territorial"

En ese sentido, es importante que la isla de Lanzarote esté en el mapa internacional no solo por nuestros paisajes de postal sino por el conocimiento que se puede adquirir y aportar desde este territorio tan valioso y especial. E indudablemente, todas estas posibilidades facilitan el respaldo a la conservación y gestión del espacio protegido.

Hablamos de protección medioambiental como uno de los pilares fundamentales sobre los cuales, en nuestro país, se apoyan los Parques Nacionales y al caso concreto de Timanfaya, como dice usted, se le añade su aportación a la actividad científica e investigadora pero, sin embargo, resulta que cada vez son más los actos irresponsables e incluso vandálicos perpetrados en dichos espacios. ¿Tiene eso alguna lógica cuando quienes los visitan lo hacen precisamente atraídos por su valor?

No tiene lógica. Hay poco civismo y muchas redes sociales que están funcionando como altavoces y focos sobre los peores comportamientos pero la prueba de que la vigilancia funciona y es necesario apostar por ella es que el vandalismo no afecta a los parques precisamente sino a sus alrededores, y eso se debe al control que tenemos del territorio pero también por la conciencia mayoritaria de quienes entran en él, que son conscientes de estar en un lugar frágil que se debe respetar y, sobre todo, se debe proteger. En el caso de la isla de Lanzarote, queremos trasladar esa misma sensibilidad para el territorio insular en su conjunto que es Reserva de la Biosfera. La ignorancia es atrevida y peligrosa pero la educación, sin embargo, es la herramienta para cambiar ese tipo de cosas.

En ese mismo sentido, ¿qué se puede hacer para impedir el vandalismo? En materia presupuestaria, y me refiero por ejemplo en contar con el personal necesario para vigilar o difundir los valores de dichos espacios, ¿se tuvo en cuenta ese factor cuando los Cabildos recibieron el traspaso de la gestión de estos espacios?

En este caso, la gestión del espacio que ocupa el Parque no ha sido delegada ni transferida al Cabildo de Lanzarote. Hoy por hoy continúa siendo responsabilidad del Gobierno de Canarias aunque las administraciones nacionales, insular y locales sí que estamos representadas en el Patronato que dirige el parque. El Cabildo gestiona las Montañas de Fuego, uno de los centros de la red de Arte, Cultura y Turismo y los usos en esa zona del Parque Nacional.

La isla de Lanzarote acaba de presentar en ese sentido un proyecto, coordinado desde las áreas que usted dirige como consejero, con el cual se pretende dotar de información, y a la vez generar conciencia, entre los millones de personas que visitan sus espacios naturales. ¿En qué consiste esta novedosa iniciativa?

Se trata de una acción pionera mediante la cual diez personas, contratadas al efecto y un coordinador, se desplegarán por los espacios naturales más frágiles del territorio para advertir a los visitantes sobre sus valores y peculiaridades en unas fechas donde ya sabemos de antemano que la Isla espera una importante llegada de turistas.

"La Isla está en el mapa mundial no solo por su paisaje sino por el conocimiento científico que aporta"

Es un servicio de orientación, información y asesoramiento a quienes nos visitan pero también a quienes habitamos Lanzarote, una Isla tan maravillosa como vulnerable, para inculcar actitudes de respeto y aprecio por los paisajes y el patrimonio medioambiental único que debemos legar en el mejor estado de conservación a las siguientes generaciones.

Consejero del Cabildo de Lanzarote en las áreas de Reserva de la Biosfera, Cambio Climático, Pesca, Caza, Paisaje o, entre otras, Medio Ambiente, que incluye la gestión del Aula de la Naturaleza, el Geoparque, la Casa de los volcanes y el camping de Papagayo. Desde su experiencia ¿qué cree que falla para que por parte de los visitantes no se perciba la fragilidad de estos territorios?

Queremos pensar que esa falta de cuidado tiene más que ver con la desinformación que con el vandalismo o el mal comportamiento del cual hablábamos; que cuando recordemos a los turistas y nos recordemos a nosotros mismos el valiosísimo legado que nos ha sido entregado de manera temporal, actuemos todos en consecuencia. Y como le dije, me reitero en el convencimiento de que la educación es la única manera de cambiar esa manera de actuar y, asimismo, de relacionarse con este bien común.

Volviendo al proyecto pionero que usted y su equipo acaban de presentar ¿cree que dicha medida es extrapolable al resto de Parques Nacionales y espacios protegidos del resto de las Islas?

Más que a los parques nacionales, donde no tenemos competencias para actuar, si creo que si nos referimos a los espacios naturales de Canarias cualquier medida encaminada a informar y a aconsejar al visitante sobre la mejor manera de disfrutar de los paisajes y de la frágil naturaleza de las Islas sin dejar huella, sin hacer daño, con honestidad y respeto, claro que sí es extrapolable y beneficiosa para cualquier lugar.

"Un Parque Nacional reconoce los recursos de un área y la peculiaridad de su población local"

Sin querer, en absoluto, entrar en batallas políticas ni líos insulares, sí quería conocer su opinión acerca de la poca aceptación que entre la población de El Hierro ha generado la posible designación de la Isla para acoger un Parque Nacional de ámbito marino en el área del Mar de las Calmas. ¿Qué ocurre para que un territorio no quiera disfrutar de una distinción que, a priori, resulta atractiva y diferenciadora?

En la isla de Lanzarote conocemos bastante bien esa reacción porque ya la hemos vivido a raíz de la tramitación de algunas figuras de protección en nuestro territorio; es natural que las personas piensen que esas designaciones pueden suponer restricciones de usos y la merma de posibles beneficios económicos pero las instituciones públicas también tenemos que trabajar para hacer entender entre los ciudadanos que debemos pensar a largo plazo en la preservación de los recursos que hoy nos sostienen a todos nosotros y que mañana deberán estar también en óptimo estado para quienes vienen detrás.

Existen otras tres áreas en Canarias susceptibles de convertirse en futuros parques nacionales: Gu-Güí, en Gran Canaria; los paisajes desérticos de Cofete y Cotillo, en Fuerteventura, y el eterno proyecto del Archipiélago Chinijo, en La Graciosa y sus islotes. ¿Es un lujo para una región semejante consideración?

Es una pregunta algo complicada. Hay que tener en cuenta qué zonas podrían ser declaradas Parques Nacionales teniendo en cuenta los valores para dicha designación.

Hoy por hoy, tal y como se encuentra la situación, sería de muy difícil encaje dicha declaración en su totalidad debido a la existencia de núcleos de población, actividades económicas...

