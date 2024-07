Miguel Ramírez: «Me gusta más la idea de un año estable que el oasis de agosto»

Usted es productor, programador, promotor, músico con actuaciones locales, nacionales e internacionales... Vamos, que se maneja en todos los ámbitos implicados en el sector artístico. ¿Es sencillo darle forma a una agenda como la que tradicionalmente se ofrece durante julio/agosto?

Supongo que se refiere al Festival de Jazz, que ocupa casi todo el mes. No es fácil. Yo estoy, prácticamente, todo el año trabajando para el Festival. Viajo a distintos mercados y eventos internacionales para descubrir talento, formo parte en la directiva de la Plataforma Jazz España, también soy miembro de la red europea de jazz (EJN) y además acudo a otros encuentros. Siempre con el objetivo de aprender y estar bien informado de lo que está pasando en este sector manteniendo un contacto permanente con colegas que comparten la misma pasión. Esto me facilita el acceso directo a las propuestas interesantes y deseadas que luego programamos en el Festival de Jazz y también en otras programaciones que se realizan el resto del año. Todo esto lo llevo adelante en paralelo con mi actividad creativa. A veces es un poco estresante, pero me apasiona.

¿Afecta en el caso de Canarias la lejanía y el hecho de que se trate de un Archipiélago compuesto por ocho Islas?

Siempre tuve claro que somos un territorio fragmentado. Por ello, hemos aprendido a coordinar de forma que fuera posible llegar a todas las islas, al fin y al cabo, todos somos ciudadanos que demandamos y necesitamos la actividad cultural. Hace unos días, trajimos a varios periodistas europeos para que conocieran nuestro festival y nos ayuden a promocionarlo más allá de nuestras fronteras. Una periodista de Países Bajos me preguntaba que isla o ciudad era el corazón del Festival, yo le respondí que las islas no tienen un corazón, que el archipiélago es un corazón en sí mismo, que late en todas y cada una de sus partes. Pero nos engañaríamos si no reconociéramos que esto conlleva una complejidad logística y un coste añadido. Especialmente en nuestro caso que llegamos a tantos y diversos espacios de nuestras islas. Prefiero la idea de un año estable que el oasis de agosto.

Hablamos de conciertos, festivales o teatro, pero también se celebran fiestas patronales y romerías e incluso pruebas deportivas que, en su mayoría, suelen contar con actuaciones. Mirando por encima, entre julio y agosto se celebran en los 88 municipios canarios alrededor de 1.200 eventos de todo tipo. No sé si la pregunta debería ser si ¿hay público para tanto acto y/o artistas disponibles para cubrir semejante oferta?

En julio suele acabar la temporada y las programaciones de los distintos espacios estables, teatros y auditorio. Es entonces cuando los Festivales, fiestas y otras actividades tienen mayor protagonismo. En mi opinión todo se puede hacer, todo lo que hay, cabe, pero también es cierto que después de la pandemia han proliferado un montón de nuevas actividades sin tener en cuenta a los que ya estábamos. Esto es un desorden que causa un perjuicio, en primer lugar, al público que tiene que, en muchos casos, renunciar a algo. También perjudica a los mismos eventos que tienen que competir para captar a estos públicos y por supuesto, que como consecuencia de esta sobre programación, hay un impacto menor en los espacios mediáticos.

El mercado es libre, pero creo que no estaría mal que desde las instituciones que ayudan a que estos eventos se lleven a cabo, se pudiera exigir o gestionar un orden. Crear un calendario donde distintos eventos pudieran convivir sin hacerse daño por el parecido en sus contenidos. Igual es mucho pedir, pero a mí no me parece algo tan difícil de gestionar. Creo que esto beneficiaría a todas las partes. En este caso hay amplio margen de mejora pero alguien tiene que tomar decisiones.

Imagino que ante este escenario no debe ser fácil programar y a su caso particular se le añade, además, atender sus compromisos artísticos. ¿Con cuánta antelación se empieza a preparar la agenda de agosto?

A mí me gusta trabajar con un año de antelación, pero no siempre es posible, y menos cuando hay muchas partes implicadas en los proyectos. Hay que tener en cuenta la parte administrativa, de gestión, publicidad y contratación. También hay que considerar que las distintas administraciones y empresas están saturadas por lo que cumplir y respetar los tiempos, se hace fundamental.

A la hora de contratar, ¿son conscientes las instituciones locales, insulares y regionales así como las empresas que buscan a algún artista para sus actos de lo importante que es abordar este asunto con suficiente tiempo?

No siempre, y pienso que deberían porque, en gran medida, de ello depende el éxito. Poder comunicar con tiempo te permite llegar a más sitios optimizando el resultado. Lo que pasa es que hay veces que no puedes avanzar por el bloque de alguna de las partes implicadas. Esto genera mucho estrés. Especialmente después de las elecciones, porque casi siempre llegan nuevos mandatarios o técnicos, en muchos casos, sin conocimiento de la actividad que se está realizando y en otros con la clara intención de fiscalizar o proponer cambios que se acerquen más a sus políticas. Esto ralentiza la toma de decisiones, pero tengo que añadir que el hecho de llevar muchos años con buenos resultados facilita que las cosas avancen con más facilidad.

Más allá de no poder contar con los artistas y espectáculos deseados, ¿qué otras consecuencias tiene la improvisación?

A mi la improvisación me gusta en el Jazz y en las músicas creativas. En la organización y administración de eventos no es recomendable improvisar, y mucho menos con dinero público. Yo tengo como lema empresarial: prever todo lo previsible para ser capaces de resolver los imprevistos. Con muchas partes y gente implicada y en movimiento , suelen surgir imprevistos y hay que estar preparados para resolverlos, aunque estos no sean deseables.

¿Trabajar de esa manera va en detrimento de la calidad? Muchos profesionales de la música y en especial de las artes escénicas señalan precisamente a esa circunstancia como una de las causas que en sus sectores favorecen el intrusismo o, cuanto menos, que se cubra la agenda cultural llenado, según lo definen, “con cualquier cosa” los escenarios.

Intrusismo y mediocridad hay en todos los sectores, pero, normalmente, lo que perdura con éxito es porque está bien pensado y gestionado por buenos profesionales. Hace tiempo que aprendí que los que nos dedicamos a la gestión debemos de ser conscientes de los tiempos y procedimientos. También quiero añadir que hay administraciones que son especialistas en rizar rizos. Esto quiere decir que cada año te piden nuevas certificaciones y la mayoría de las veces, estas tienen costes imprevistos. Me sorprende mucho la variedad de interpretaciones que tiene la ley o las normas en las distintas administraciones. Yo esto lo achaco al factor humano y como ya sabemos hay quienes facilitan que las cosas sucedan, pero también hay lo contrario.

En ese contexto, ¿cree que la necesidad de cubrir esa demanda podría convertirse en una herramienta en Canarias de apoyo y profesionalización del talento de las Islas?

Sí, creo que en formación profesional se podría hacer mucho más y mejor, sin duda alguna. La calidad profesional en este sector es fundamental y necesaria. Todavía hay algunos presupuestos que están gestionados por personas que no tienen ni idea de lo que están gestionado. También creo que hay ciertos eventos de larga duración con grandes presupuestos que podrían ser espacios para profundizar en la experiencia y conocimiento de los que quieren ser profesionales. Quizás parte de esos presupuestos se deberían dedicar más a la formación aunque esto significara un recorte en esas programaciones. Estoy seguro de que a la larga saldríamos ganando todos.

¿Económicamente qué supone la agenda de agosto para los artistas y empresas del Archipiélago?

En verano, y especialmente en julio y agosto hay mucha población ociosa que quiere disfrutar y evadirse de la rutina laboral y obligaciones del resto del año. La música, hostelería, restauración y otros servicios juegan un papel fundamental para ello. De ahí la frase ‘se hizo el agosto’. Pero a mí, me gusta más la idea de un año estable en el que no haya tanta necesidad de oasis. Deberíamos trabajar más en la creación de estructuras estables con dotaciones justas y recortar esas súper actividades de fuegos artificiales. Creo que tenemos una población amplia y culta que suele valorar y premiar las cosas bien hechas. Es por esto por lo que, por la parte que me toca, no dejo de reivindicar la necesidad de un circuito estable en Canarias para los músicos canarios.

¿Es sólo mi percepción o cada vez son más las empresas de Península o internacionales que mediante festivales o la gestión de espacios culturales se están comiendo en nuestra región una parte del pastel?

Es cierto que cada vez hay más empresas de afuera que intentan hacerse con un espacio en nuestro territorio. Yo insisto en la idea de que el mercado es libre. No me parece mal que quieran hacer cosas aquí siempre y cuando den cabida a los profesionales locales.

Para ello, las administraciones que apoyan a estas empresas deben, en la medida de lo posible, asegurarse de que esto es así. Otra cosa es cuando lo hacen todo con sus propios recursos, aunque también pienso que lo inteligente es aprovechar a los profesionales locales que conocen el lugar y las distintas opciones. A mí no me gustaría que me pusieran pegas si decidiera hacer cosas en otras comunidades y espacios, pero entiendo que no se debe actuar de forma aplastante sin respetar lo que hay en cada lugar, independientemente de los muchos recursos que puedas tener.

¿Esta avalancha de eventos tiene futuro o se trata de una nueva burbuja que podría explotar?

No lo sé. A mí me alegra ver que hay una densa actividad cultural, aunque, como ya he dicho, todo se puede mejorar. Veremos qué pasa cuando se acaben esos dineros de Europa y también veremos el resultado de nuestra actividad según el rumbo que siga la economía. Ya sabemos que todo esto es cíclico, por lo tanto hay que ser precavidos y moderados, por lo que pueda suceder… El tiempo dirá.