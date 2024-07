'Canarios' nacidos en el extranjero

El Archipiélago es referente de la convivencia intercultural en España. Medio millón de residentes en las Islas han nacido en el extranjero y el 35% de ellos ya han adquirido la nacionalidad española para implicarse más en el desarrollo de la comunidad.

Brahim Bilali / Andrés Cruz

Brahim Bilali Brahim

Monitor

Brahim nació en un barrio humilde de Casablanca, en Marruecos. Al año y medio de su nacimiento, su madre falleció y fue criado por su tía paterna. Compaginaba los estudios de bachillerato con el trabajo para subsistir. A los veinte años, le llegó la llamada que iba a cambiarle la vida por completo. Su hermana, residente en Las Palmas de Gran Canaria desde 1990, le preguntó si le interesaba venir a las Islas para cambiar sus condiciones de vida. No se puedo negar. Sin pensarlo dos veces, dijo que sí. La única condición que impuso su hermana fue la de no comunicar nada a la familia. Así, Brahim viajo hasta El Aaiún, en el Sáhara Occidental. Allí se enteró de que la travesía hasta Canarias iba a ser en patera. Tuvo que pagar 600 euros para ocupar una plaza a bordo de una barquilla precaria. Los organizadores de la expedición llevaron a Brahim a una casa, donde compartió unas horas con otros jóvenes que le relataron que llevaban más de tres meses esperando partir. Les justificaron la tardanza por el supuesto refuerzo de patrullas militares en la zona y el mal tiempo. Esa misma noche, varios coches todoterreno condujeron a Brahim y al resto de jóvenes a través de las dunas en completa oscuridad, con la intención de no alertar a las autoridades. Tras dos días sin comida ni agua llegaron a la orilla del mar, donde subieron a la patera. El trayecto fue inestable. Las olas empujaron la patera con fuerza, llegando a alcanzar los diez metros de altura. «Vimos la muerte muy de cerca», asegura. Brahim consiguió la nacionalidad española después de una década de tramitación y ha construido su nueva vida en las Islas. Logró trabajo como monitor de un centro de menores, oficio que le enorgullece, está casado y ya tiene un hijo canario.

Saily Almaguer Concepción / Andrés Cruz

Saily Almaguer Concepción

Farmacéutica

Saily nació en Cuba, en 1973. Terminó la carrera de Farmacia en la Universidad de La Habana y se mudó a Bélgica con su esposo. Tras no poder concebir un hijo de madera natural, llegó a Canarias en abril de 2006 con la intención de someterse a una fecundación in vitro. Como muchos migrantes que vienen a las Islas, Saily tenía familia en Agaete por parte de su esposo. Sin embargo, pese a llegar al aeropuerto de manera legal, permanecieron en el Archipiélago sin papeles hasta que consiguieron la regularización trabajando durante varios años. Ejerció como camarera en bares de la zona, limpió hogares y cuidó de personas mayores y niños. El 12 de julio de 2008 nació la alegría de su vida, Ian. «Fue el día más feliz de mi vida», comenta. Divorciada de su esposo, pasaron varios años hasta que pudo regresar a Cuba con la intención de presentar a Ian a la familia que dejó atrás. A medida que saltaba entre diferentes oficios, Saily consiguió homologar su título de farmaéutica en enero de 2010. Al regresar a Gran Canaria, Saily conoció a su pareja actual cuando daba clases de salsa en el municipio de Agaete. «Lo conocí a través de una pareja que me acogió en cuanto llegué a la isla. De hecho, ella es la madrina de mi hijo. Dejé de dar clases de salsa en cuanto empecé a trabajar en la farmacia, pero a veces quedaba con él para enseñarle un par de pasos», rememora. En 2012, Saily consiguió la nacionalidad española por vivir varios años en Canarias, además de por su trabajo como farmacéutica. Destaca que no hubo problemas durante el proceso y que le fue concedida sin dificultades. Para Saily, las Islas han sido escenario de muy buenos recuerdos y momentos vividos. «Tuve algunos problemas porque no tenía a mi familia cerca y, además, me había divorciado del padre de mi hijo. A pesar de no contar con familia de sangre, solamente con mi hijo, sí estoy rodeada de amigos que considero mi familia canaria», concluye la farmacéutica.

Bamba Diop / Andrés Cruz

Bamba Diop

Educador y traductor

Para el senegalés Bamba Diop, Tenerife representa a su pueblo en Senegal. El mar -que a él le encanta-, la naturaleza y la montaña son algunas de las similitudes que encuentra entre los territorios vecinos. «Aquí estoy como en casa», sostiene. La gente también es más abierta y está dispuesta a ayudar, esa es otra de las cuestiones que, según confiesa, le hizo enamorarse de Canarias. En su caso, el lema tan escuchado en su país de Barca o Barsahk (Barcelona o la muerte) nunca fue una prioridad porque quería formar una nueva vida en las Islas. El joven de 24 años llegó en cayuco, en 2018, en una travesía de cinco días que no fue fácil. En Senegal era marinero y conocía bien a lo que se enfrentaba cuando partió hacia el Archipiélago. Una vez pisó tierra firme, con 17 años, lo mandaron al calabozo hasta que a través de las pruebas óseas descubrieron que era menor. El idioma era una de las principales dificultades a las que se enfrentaba Bamba. Una de tantas, porque su viaje no terminó cuando bajó de la embarcación y, de hecho, aún no ha acabado: «El proceso es muy largo, pero he tenido suerte de conocer a gente que me apoya mucho y, por eso, no ha sido tan duro». El senegalés ha hecho amistades tan importantes que las considera hermanos, «mi familia canaria». Sus primos y su padre también viven en las Islas, en concreto, en Gran Canaria.

Hoy en día, Diop cuenta con dos trabajos: el primero, en una empresa platanera de Tenerife y, el segundo, como educador y traductor en un centro de acogida.

Los jóvenes migrantes que pasan ahora por la situación que él vivió hace seis años lo ven como un referente de prosperidad y un espejo en el que mirarse. Quienes llegan y no saben español necesitan apoyo principalmente de traductores para comunicarse con las autoridades y que así, no les ocurra como a él cuando entró en el calabozo. Bamba «lucha» por conseguir la nacionalidad, porque no es un proceso fácil, mientras cuenta con el permiso de residencia. Su objetivo para los próximos años es ser policía, pero por si no fuera posible, tiene un plan b preparado: abrir un restaurante con comida africana y canaria, porque cocinar es otra de las grandes aficiones del chico.

Sandra Leticia Mireles Daniel / Andrés Cruz

Sandra Leticia Mireles Daniel

Doctora

Sandra nació en Monterrey, capital del estado de Nuevo León, en México. Conoció Canarias en el año 2009 cuando decidió buscar pareja por internet. Aunque estaba reticente a confiar en las personas con las que se encontraba por las redes, achaca a la coincidencia, al karma o al destino haber conocido a su actual pareja, un abogado nacido en San Mateo (Gran Canaria). Sandra recuerda que ambos tuvieron una gran conexión desde el primer momento, ya que buscaban una relación formal. Una vez, mientras se enviaban mensajes por internet, decidió llamarlo por teléfono y, al escuchar su voz, supo que era el complemento que le hacía falta. Se animó a visitarlo y a pasar las navidades juntos. En su segundo viaje a las Islas, él le pidió matrimonio. «Decidí dejar mi vida en México principalmente por amor, pero con el tiempo me di cuenta de las maravillas y la tranquilidad que ofrece la isla. La paz que se siente, la seguridad y los derechos como mujer son para mí un gran tesoro», reconoce Sandra. El destino también la ayudó a tramitar su traslado a Canarias. La universidad donde estudió abrió una convocatoria para la homologación de títulos de Medicina, bajo un riguroso escrutinio de la embajada de la Unión Europea y un convenio con varias universidades de Madrid. El embajador de su ciudad natal, Monterrey, era un médico español que simpatizó con su situación y que le ayudó durante el trámite. Sandra, que trabaja como médico de familia desde 2011, recuerda que a ella y a su marido les resultó difícil tener hijos. Sin embargo, no se vinieron abajo y, tras 4 años, lograron tener a su hija a través de fecundación in vitro. Ahora vive una vida plena, con subidas y bajadas: «No voy a mentir. Algunas veces hemos sufrido racismo, pero sabemos que es por miedo a lo desconocido y a la ignorancia». Consiguió la nacionalidad española después de vivir varios años en suelo español y la tramitación fue sencilla al haber trabajado años como doctora.

Reina Gloria Trujillo Valdés / Andrés Cruz

Reina Gloria Trujillo Valdés

Doctora

Reina Gloria es una doctora cubana residente en Gran Canaria que se autodenomina amante de la danza y de las personas mayores. Nacida en La Habana en 1960, fue técnico de laboratorio especializada en hematología a la par que estudiaba la carrera de Medicina. Consiguió graduarse tras 6 años y con un hijo a su cargo, Idel Yanier. Antes de migrar a Canarias, dio la vuelta al mundo mientras viajaba en un buque con su exmarido, jefe de máquinas, trabajando en la marina mercante cubana. Además, relata que, a 14 horas de llegar a Vietnam, sufrió un naufragio del que salió ilesa tras pasar 17 horas a la intemperie. Su pasión por viajar, la trajo en la década de los 90 a Canarias y se quedó prendada por las similitudes que encontraba con su Habana. «Yo me visto para el Día de Canarias. Vengo de una isla muy parecida a Gran Canaria. La población, las calles, sobre todo las del casco histórico me recuerdan mucho a mi país», explica. Ha pisado casi todos los centros de salud de Gran Canaria, y recalca especialmente el Centro de Salud El Calero. «Mis compañeros son mi familia. Han sido muy buenos conmigo. Me han dado estabilidad, tanto laboral como emocional. Los amo», afirma la doctora. Desde el primer día de julio, como interina en el Centro de Salud de San Gregorio, en Telde, pero desde esta semana trabaja, también como interina, en el centro de salud teldense de Lomo Magullo. Aparte del amor que siente por los mayores, la danza, Canarias y por su labor como médico, Reina Gloria destaca la importancia de sus dos hijos en su vida. Idel Yanier, trabaja en un centro de menores en Gran Canaria mientras oposita para la Policía Nacional. La niña de sus ojos, llamada Reina Victoria en su honor y nacida en las Islas, estudió Criminología en la Universidad de Salamanca. Reina Gloria obtuvo la nacionalidad española con facilidad, gracias a los años cotizados como médico en el país y al tiempo que llega residiendo en el Archipiélago.

Ricardo Mendoza Schiappacasse / Andrés Cruz

Ricardo Mendoza Schiappacasse

Jugador de béisbol

Ricardo Mendoza Schiappacasse tiene solo veinte años, pero su corazón ya se encuentra dividido en las tres tierras en las que ha vivido. La primera es el lugar que le vio nacer y donde pasó su infancia, la ciudad de Charallave, en el estado de Miranda, en Venezuela. La segunda es Madrid, donde comenzó una nueva vida junto a sus padres y conoció a su mejor amigo. Y la tercera es Tenerife, aquí reside actualmente y también juega en el mejor equipo de béisbol de España. La realidad es que prácticamente ha estado más tiempo fuera de su país de origen -cerca de cuatro años en la Península y cinco en Canarias- que lo que vivió allí, pues marchó con once años.

Sus padres vinieron por asilo político, un derecho al que pueden acogerse las personas perseguidas por diferentes motivos, y se instalaron en la capital. Ricardo llegó a las Islas porque participó en un campeonato de béisbol en el que se reunían los mejores de España y logró captar la atención del dueño del equipo Tenerife Marlins, del Puerto de la Cruz.

En un primer momento vino solo y vivió con su entrenador hasta que pudo traer a su familia. Relata que al principio afrontaron «una situación complicada en la que no tenían mucho dinero», pero todo mejoró cuando llegaron al Archipiélago. La nacionalidad la consiguió cerca de siete años después de su llegada al país. En concreto, al principio de la anterior liga, hace un año y cuatro meses. Pese a que en su árbol genealógico hubiera algún familiar español, un abuelo italiano y bisabuelos polacos, consiguió nacionalizarse tras un largo proceso que nada tuvo que ver con eso. «Me he perdido campeonatos y convocatorias con la selección por no tenerla, pero por fortuna, ya cuento con ella», afirma. El proceso de adaptación no suele ser fácil cuando los cambios llegan en la etapa de la adolescencia, sin embargo, confiesa que a él no pudo irle mejor. En Venezuela tenía amigos que extrañó al inicio, pero aquí siempre fue bien recibido. Su primer día guarda una curiosa historia: «Llegué un día que había huelga y solo había cuatro personas en clase, Salazar, una de ellas, se convirtió en mi mejor amigo hasta la fecha».

Ettouhami ez Zahira Essalmi / Andrés Cruz

Ettouhami ez Zahira Essalmi

Peón de finca

Ettouhami nació en Marruecos y llegó a Canarias en 2003 con la intención mejorar su futuro al haber vivido grandes crisis económicas en su país. Como todos los migrantes que suben a bordo de una patera, Ettouhami zarpó sin conocer las duras condiciones meteorológicas a las que tendría que enfrentarse durante la travesía para llegar a las Islas. A pesar de el oleaje y de las fuertes lluvias que se produjeron durante el viaje, Ettouhami logró su objetivo de alcanzar las costas isleñas. Una vez instalado en Gran Canaria, logró traer a su esposa desde Marruecos y formar una familia. Ettouhami es consciente de que hay migrantes que sobreviven a la travesía y otros que desaparecen dentro del mar. «Aquí tuve a mi primer tesoro. Mi hija Nour, que ahora tiene ocho años», explica. Después de cuatro años, nació su segundo hijo Saad y hace unos meses aumentó la familia con la llegada de Osaid. Ettouhami, ya con tres hijos nacidos en el Archipiélago, solicitó la nacionalidad española tras haber permanecido una década en Canarias trabajando en diferentes oficios, adquiriendo experiencia en aquellos relacionados con la agricultura y el cuidado de la platanera. Agradece a Canarias la posibilidad de haber construido una familia, a la que considera el principal pilar de su vida. Ettouhami reconoce que todos son muy felices en la isla y destaca el haber conseguido un trabajo estable que le permite seguir desarrollándose profesionalmente. Ahora, trabaja como peón de finca en el pueblo de Sardina, en el municipio de Gáldar. Su principal función es cuidar una finca de plataneras de principio a fin: corta las hojas cuando están seca, recoge los racimos de plátanos y los marca para su comercialización. «Los migrantes llegamos a otro país sin conocer a nadie y sin saber qué hacer. Tenemos que buscarnos la vida y, además, se nos piden papeles para trabajar. Espero que los trámites se agilicen, porque para conseguir esa documentación solicitada podemos llegar a esperar incluso tres años», concluye.

Félix Gracia Témich / Andrés Cruz

Félix Gracia Témich

Físico

La física siempre le ha apasionado. Félix Gracia Témich salió de México para llegar con su familia a Tenerife tras un viaje que recordaría siempre. Vuelos y pasaportes perdidos a parte, el 27 de septiembre de 2006 aterrizó en el Archipiélago atraído por la astrofísica y, en especial, por el Observatorio del Roque de Los Muchachos, uno de los más grandes del mundo. Él estudió Física, después hizo un máster y un doctorado con los que se especializaría en diseño y fabricación de instrumentos ópticos. En su tierra natal trabajó en ingeniería, relacionada con la parte militar, una labor que no le entusiasmaba demasiado. Entonces, surgió la oportunidad de centrarse en la investigación y, para ello, tenía que hacer una estancia en el extranjero. «La física me trajo a la Isla, se alinearon los planetas y, gracias a un convenio, elegí Canarias», relata.

La idea inicial era volver para trabajar allí, pero la situación en México cambió con las repatriaciones y le ofrecieron quedarse en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), centro al que aún forma parte. Desde que Félix acudió al Registro Civil para preguntar por el proceso de nacionalización, hasta que finalmente la obtuvo, pasaron dos años. Su mujer no lo tuvo tan fácil, pues por un error en el visado de cortesía para la familia estuvo aquí ocho años de manera ilegal. Reconoce que el principal problema es la burocracia, pero que aquí siempre han estado encantados: «Nos dejamos querer y nos quieren un montón por lo que estamos agusto». En el IAC se congrega gente de muchos países diferentes, por lo que desvela que nunca ha sentido rechazo. Su hija llegó con siete años, ahora tiene una carrera y un máster por la ULL. La familia ha crecido desde que llegaron, «tenemos una gata cien por cien canaria».

Alfredo Caraballo Rocha / Andrés Cruz

Alfredo Caraballo Rocha

Albañil

Alberto Caraballo nació en Uruguay hace 58 años. Aunque su nueva vida comenzó en noviembre de 2002, cuando llegó a Canarias. Él no eligió el destino, pues asegura que «la realidad es que fue cosa del azar». En la agencia de viajes preguntó por algún lugar en España al que pudiera volar desde Montevideo, así fue como le ofrecieron Tenerife. Cuando llegó, a principios de siglo, ya venía con un proceso facilitado por la embajada española en su país en el que le mostraban los requerimientos para conseguir el permiso de residencia. «La realidad es que no lo tuve tan fácil como pensé», revela. El día después de su llegada se empadronó y se inscribió en la Seguridad Social y al otro día ya estaba trabajando, pero sin contrato.

Durante muchos años se dedicó a la albañilería, un oficio que por ese entonces -el boom de la construcción- abundaba y daba dinero. Sin embargo, le resultaba difícil encontrar un lugar en el que vivir porque quienes alquilaban viviendas no se fiaban de los inmigrantes y tampoco contaba con documentación. Se alojó en una pensión con su mujer y sus dos hijas durante, al menos, cuatro o cinco meses y después, gracias a un amigo, consiguió su «ansiado y costoso primer alquiler». A partir de ahí, su situación mejoró porque obtuvo el permiso de residencia. Un papel por el que había luchado bastante y que había intentado tramitar en muchas ocasiones sin respuesta. Los contratos eran mucho más sencillos entonces y además pudo lograr el arraigo familiar para sus hijas. En 2013, once años después de su viaje, llegó la tan anhelada nacionalidad.

Siempre vinculado a la construcción y al mantenimiento, cuando explotó la burbuja empezó a formarse para enseñar a otros el oficio de albañil. Academias, cursos en penitenciaria y para el Servicio Canario de Empleo y un largo etcétera de ocupaciones que le han llevado hasta su trabajo actual: formar a jóvenes migrantes africanos en proceso de regularización. Una labor que realiza en una fundación y que, como él considera, los prepara más allá de las aulas, con mucha práctica real para que tengan mayor empleabilidad en el futuro. Su familia, con la que vive hoy en día en Santa Cruz de Tenerife, vino con él desde Uruguay hace 22 años. En las comidas familiares que los reúnen ya hay algún nuevo integrante canario. En concreto, el novio de una de sus dos hijas. El de la otra, también isleño pero de otro archipiélago español, es mayorquín. Aún no tiene nietos, pero los espera con ansia.

Rim Touri / Andrés Cruz

Rim Touri

Cocinera y estudiante

Rim Touri nació en Marruecos y, desde allí, llegó a Canarias en 2008. La joven de 23 años tuvo la suerte de no tener que arriesgar la vida en el mar para emigrar en patera, una de las ya habituales vías a la que recurren muchos africanos que no tienen otra opción para salir del continente. Otra de las fortunas de Rim y su familia es que han conseguido custodiar y traer a Tenerife buena parte de la tradición, gastronomía y cultura marroquí. Una hazaña posible gracias al negocio familiar que abrieron en el Puerto de la Cruz, el restaurante Hayaty -que en árabe significa mi vida-. El nombre fue una decisión consensuada porque pusieron «toda su vida y mucho amor en el proyecto». Canarias y la ciudad de Tánger, de la que son originarios la familia Touri, se fusionan en un local decorado con artesanía marroquí, pero con vistas al Muelle Pesquero y al emblemático Monumento a la pescadora.

La decisión de mudarse a Canarias la tomó su padre, que vivía en Barcelona por trabajo y visitó las Islas durante unas vacaciones. «Él quiso hacer reagrupación familiar y consideró que el mejor lugar para hacerlo era Tenerife», apunta Rim. Ahora, al tiempo que termina sus estudios de Logopedia en la Universidad de La Laguna (ULL) ayuda a su madre en la cocina del restaurante propiedad de su hermano mayor, Nassim. «Mi madre me ha enseñado desde chiquitita. Cada día aprendo más y hay platos específicos de los que me encargo yo misma».

Por el momento no cuentan con la nacionalidad, pero tienen derecho a pedirla desde hace unos seis años. «Quienes venimos de Marruecos debemos residir aquí por diez años para poder tramitarla. En mi caso, la solicité hace un año y aún estoy esperando», explica. Mientras, cuentan con un permiso de residencia permanente. La joven confiesa que no ha tenido especial interés en obtenerla, pero que sí le gustaría poder contar con ella porque «te garantiza ciertos derechos como ir a votar».

Suscríbete para seguir leyendo