María José Guerra: «Nos falta perspectiva histórica para reconocernos como pueblo migrante y de acogida»

María José Guerra Palmero, catedrática de Filosofía de la Universidad de La Laguna (ULL), invita a conocer la historia de Canarias para comprender que el Archipiélago es un pueblo multicultural desde sus orígenes. La canariedad, tal y como la conocemos ahora, apunta Guerra Palmero, es el resultado de multitud de movimientos humanos y de viajes de ida y vuelta.

El mapa de la demografía canaria se ha enriquecido con personas llegadas desde otras latitudes a lo largo de las últimas décadas. ¿De qué fuentes bebe este cambio?

La actualidad y los medios de comunicación generan un efecto de distorsión sobre la composición de la población extranjera que reside en las Islas, poniendo el foco en la migración que llega a través de la ruta atlántica, porque la principal vía de entrada de migrantes son los aeropuertos. Aquí, en el Archipiélago, también tenemos una importante influencia exterior por la llegada del turismo. Las Islas Canarias son el Caribe europeo y muchos visitantes cuentan con doble residencia, para pasar unas temporadas en sus países de origen y otras aquí. Al contrario de lo que se puede pensar por las noticias que vemos día a día sobre las migraciones, los italianos son la principal colonia extranjera en el Archipiélago. Por esto creo que hay un problema de percepción, porque parece que las migraciones solo son aquellas que llegan desde el continente africano en cayucos y pateras.

¿Cuáles son los principales lazos de Canarias con el exterior que actúan como polos tractores de población extranjera?

Un asunto que nos define es que somos unas islas de idas y venidas entre Europa, América y África. Si bien, creo que hemos vivido negándonos a ver nuestra condición africana. Además, hemos sido la plataforma de lanzamiento de la colonización hacia América. La canariedad que conocemos ahora es producto de una multitud enorme de desplazamientos humanos. Ha habido muy pocas generaciones que no hayan vivido flujos migratorios, como los que se han producido a lo largo del último siglo, hacia países como Venezuela o Cuba. Nos falta perspectiva histórica para reconocernos como un pueblo migrante y de acogida.

Desde nuestros orígenes, Canarias se ha construido con personas llegadas de fuera, ¿esa base ha ayudado a convertir a las Islas en una tierra de acogida?

Eso, de alguna manera, nos va en el carácter, que quizás ha sido moldeado por nuestra historia. La economía europea necesita mano de obra y fuerza laboral, que en muchos casos la están proporcionando los migrantes. Quienes viven y trabajan en nuestra tierra aportan valor a nuestra sociedad y pagan sus impuestos como todos los demás españoles. Con esto podemos dar la vuelta a las narrativas que asocian a la inmigración con problemas, desempleo o delincuencia. Además, contribuyen a rejuvenecer las pautas demográficas de Europa, donde la tasa de natalidad se reduce a pasos agigantados. Puede parecer provocativo, pero la inmigración es una bendición para las sociedades envejecidas europeas.

¿Ha hecho falta el éxito de la selección de fútbol en la Eurocopa para evidenciar ante la sociedad la España diversa y plural que se ha construido en las últimas décadas?

Me parece que estamos viviendo una especie de involución social, porque siempre ha habido población con doble nacionalidad. España es destino para migrantes desde los años 80, con lo que ya hay segundas y terceras generaciones de esas familias que llegaron al país hace 40 o 20 años. Considero que estamos viviendo un retroceso porque nunca había percibido el nivel de racismo que se está viendo en los últimos años, especialmente en las redes sociales. Cuando hace años se empezó a escuchar la palabra sudaca, para referirse de manera despectiva a las personas latinoamericanas, yo no daba crédito. Siempre hemos tenido estrechos vínculos con ese continente, además de una gran admiración por su literatura, su música y su cultura.

¿A qué achaca el incremento del racismo en España?

Al auge de la extrema derecha. Esto supone una involución social y de los derechos humanos. Buscan diluir el marco del universalismo, en el que todos y todas somos iguales y tenemos los mismos derechos, para alentar la ideología supremacista, en la que un sector de la población tiene privilegios por encima de otros. Pensábamos que esto había pasado a la historia y estaba guardado en un cajón, pero estamos viendo como algo que estaba enterrado, reaparece de la mano de un tipo de nacionalismo excluyente que quiere estigmatizar, deshumanizar y demonizar a personas por criterios tan absurdos como el color de su piel. Estos criterios son verdaderamente atroces e irracionales.

Considera que la extrema derecha alienta el racismo. ¿Cree que los discursos de estas formaciones se alimentan de la inmigración?

Detrás del auge de la extrema derecha están las crisis económicas, sobre todo desde la crisis de las hipotecas de 2008, que algunos historiadores llaman la Gran Recesión del siglo XXI. Desde entonces, se han perdido derechos laborales y sociales, lo que ha generado muchísimo malestar social. Han ocurrido cosas difíciles de entender por parte de la población, como el rescate multimillonario de los bancos, que no lo han devuelto a pesar de que cada año aumentan los beneficios de la banca, conflictos bélicos, problemas para acceder a la vivienda, encarecimiento de la cesta de la compra... a lo que se suman las grandes campañas de intoxicación informativa. Y, para explicar de forma sencilla cuál es el origen de ese malestar, desde la extrema derecha se señala al más pobre y al que viene de fuera como origen de los problemas económicos.

¿Se trata por igual a los extranjeros nacionalizados según su continente de origen?

Desgraciadamente, existe una suerte de jerarquía, con nacionalizados de primera, de segunda y de tercera. A los europeos, especialmente en las zonas turísticas, se les recibe casi con genuflexiones; con lo de Latinoamérica existe más cercanía, pero ha empezado a despuntar el racismo; y todo lo que se identifica con África se rechaza. La procedencia geográfica construye en la cabeza de la gente una serie de estereotipos, totalmente irracionales. Esto lo explica la psicología social, que dice que los humanos somos enormemente vagos para pensar, por lo que nos es más fácil pensar en categorías en lugar de pensar en personas.

¿Qué valor aporta la multiculturalidad a la sociedad?

Una de las principales consecuencia de la globalización es que, desde hace mucho tiempo, vivimos en sociedades multiculturales, multireligiosas y multilingüísticas. Recuerdo que, en 1989, con la caída del muro de Berlín, el migrante era visto como un emprendedor que luchaba por mejorar sus condiciones de vida. Pero, a raíz del atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, en 2001, empezó el discurso de la securitización. El mundo que se creía libre y que permitía explorar las posibilidades de otros países se derrumbó. Ahí empezó la obsesión por defender las fronteras y Occidente se traicionó a sí mismo implantando políticas migratorias restrictivas, que llegan a poner en riesgo los derechos humanos y los derechos de los niños. La idea de la Europa fortaleza está dejando un reguero de cadáveres en el Mediterráneo y en el Atlántico, porque en muchos países africanos es prácticamente imposible acceder a un visado. Hace falta conocer el terrible contexto en el que viven esas personas para comprender cómo son capaces de meter a sus hijos en un cayuco con rumbo a Canarias.

¿El perfil de los migrantes que llegan y se instalan en el Archipiélago se está feminizando?

El perfil de los migrantes que llegan a las Islas es mayoritariamente masculino, pero hay un grave problema con el tema de las niñas y las jóvenes. Ellas corren el riesgo de ser captadas por las redes de trata. Hay que tener muchísimo cuidado, porque son tremendamente vulnerables y muy deseables para las mafias que trafican con personas con fines de explotación sexual.

¿Qué peligros conlleva fallar en la integración de las personas que llegan desde fuera?

Creo que, en ese sentido, no se está realmente poniendo toda la carne en el asador. Es necesario implantar programas educativos en los centros de menores. Me parece necesario generar una estructura estatal o, incluso, de la Unión Europea para mejorar la atención de los niños y de los migrantes en general. Los convenios internacionales de derechos de los niños nos obligan a integrarlos y a poner a su disposición los recursos para formarlos y que puedan aprender el idioma. Esto es una inversión de futuro, no se puede considerar un gasto, porque vivimos en una sociedad envejecida y la migración aporta juventud.

¿La multiculturalidad está presente por igual en todas las esferas sociales?

Desde hace una década, aproximadamente, está muy normalizado tener múltiples nacionalidades en la misma clase de un colegio o de un instituto. Creo que en las bases se percibe más la multiculturalidad, pero no se ha extendido tanto a otras escalas como la vida política, los medios de comunicación o las instancias económicas. Todavía existe una especie de brecha entre las bases y las elites sociales.

Entre 2019 y 2020, usted fue Consejera de Educación, Universidades Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, ¿cree que falta fomentar el respeto por la multiculturalidad y el conocimiento de otras culturas en la educación, sobre todo en las edades tempranas?

Lo primero es conocer la propia cultura y la propia historia para entender que somos una sociedad plural. Si conociéramos bien la historia de Canarias tendríamos la mitad del camino recorrido, porque nuestra historia es una historia multicultural. Primero hubo una colonización y luego, al ser islas con importantes pueblos, ha venido gente de todas partes del mundo. Sin embargo, cada vez vamos a peor con respecto la enseñanza de contenidos canarios. Si no conoces tu propia historia, tu propia cultura y no valoras tu patrimonio, ¿cómo vas a valorar el de otros? Conocer otros pueblos conlleva un trabajo de escucha, comprensión, respeto y ganas de aprender. Nos hace falta, como pueblos, reflexionar sobre nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro.

