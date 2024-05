Katterine Díaz: «Quien oposita con más de 50 años busca sobre todo mejorar sus condiciones laborales»

Diferentes estudios destacan que de unos años hasta hoy el perfil de quienes pretenden opositar para un puesto en la administración ha variado hacia adultos decididos a dejar sus trabajos para acceder a una plaza pública. ¿Perciben ese cambio entre quienes en la actualidad se preparan unas oposiciones y cuándo comienzan a notar el interés de ese nuevo modelo de opositores?

Es cierto que en la actualidad hay un importante número de alumnos opositores cuya edad supera los 35 años y algunos que están próximos a los 50 pero entiendo que ese cambio no se debe tanto a variaciones de mentalidad entre la sociedad sino al hecho de que hoy en día se ha producido un cambio de la normativa: En lo concerniente a las plazas ofertadas dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como las policías nacionales o locales, que es uno de los ámbitos donde nuestro centro tiene más experiencia, el límite de edad se establecía en 30 años; luego subió a los 32 y actualmente está fijado en 57 años de edad.

¿Cuál es hoy el perfil del opositor que requiere los servicios de sus docentes?

Por lo general se trata eminentemente de jóvenes con edades comprendidas entre los 22 y los 30 años que tienen inquietudes y ganas de servir; las ideas claras y firmemente decididos a alcanzar un sueño. Muchos cuentan además con estudios universitarios.

¿Se diferencia mucho del que era hasta ahora el prototipo habitual del opositor?

Con respecto a hace cinco años, cuando sí detectamos un aumento en la edad del opositor, ahora percibimos una media de edad más baja. Durante aquel periodo media solía estar en torno a los 30 y ahora se sitúa, como mucho, alrededor de los 25 años.

Cuando se trata de personas mayores que vienen de desarrollar durante años labores en diversos sectores profesionales y por lo general suelen haber perdido el hábito de estudiar ¿les cuesta adaptarse a la disciplina que los planes de formación exigen?

Claro. Hay alumnos que llevaban mucho tiempo sin hábitos de estudios y ahora se encuentran con un temario enorme que les asusta nada más verlo porque, además, contiene materias que jamás habían visto. A algunos les cuesta arrancar, pero poco a poco van adquiriendo el hábito del estudio y se familiarizan con la complejidad del temario. Teniendo eso en cuenta, les ofrecemos un grupo de profesores que dominan la materia y les acaban conduciendo por el camino correcto. Notamos como progresan poco a poco ya que esto es como todo: el cerebro es un músculo que requiere un entrenamiento y deben ejercitarlo.

¿Juega a favor o en contra la experiencia laboral acumulada previamente por estos nuevos aspirantes?

La posible experiencia laboral del opositor juega a favor si el trabajo que tenían era sacrificado, en esos casos, el opositor suele esforzarse algo más, lo cual no significa que el alumno que no haya trabajado o haya tenido un trabajo relativamente cómodo no lo haga. Eso depende de la persona.

¿A qué plazas y administraciones pretenden acceder los alumnos que acuden a vuestro centro?

A las escalas básicas de Policía Local (policía y oficial) y al Cuerpo General de la Policía Canaria.

¿Qué motiva a quienes con más de 50 años se deciden a opositar?

Por lo general, buscan una mejora de sus condiciones laborales.

¿El porcentaje de éxito es bueno? ¿Hay mucho abandono?

El porcentaje de éxito de nuestra Academia, con respecto a la Policía Local en Canarias y al Cuerpo General de la Policía Canaria es de los más altos del archipiélago. Tenemos una media de aprobados por convocatoria del 80%. El porcentaje de abandono es bajo en comparación con los que lo intentan una y otra vez, hasta conseguirlo.

Ustedes llevan 35 años apoyando en Canarias a los opositores en su preparación. ¿Han cambiado mucho los contenidos y las pruebas a las cuales deben enfrentarse en la actualidad con respecto a las de hace tres décadas?

Sí que ha cambiado. No solo la normativa sino también las distintas fases que deben de superar. Ahora la oposición es más compleja, ya que tienen que pasar un reconocimiento médico inicial, unas pruebas físicas complejas, test psicotécnicos, pruebas psicológicas, test de conocimientos generales y de temas específicos, redacción de supuestos prácticos, prueba de idiomas y, finalmente, un reconocimiento médico exhaustivo. Hace 30 años solo había pruebas físicas, un examen teórico y un dictado.

¿Qué consejos les daría a quienes deciden dar el paso para convertirse en funcionario? ¿Llegan bien informados o desconocen realmente dónde se meten?

Nosotros actualmente preparamos oposiciones a Policía Local, Policía Canaria y a Administrativos del Estado. Normalmente, el que se presenta a la policía tiene las ideas claras y saben dónde se meten, la gran mayoría es por vocación. El consejo que se les da es que perseveren; que sean constantes, tenaces y, que si caen, que se levanten y continúen en la lucha porque al final se termina consiguiendo. No hay trabajo mejor que ser policía ya que su función es la de ayudar a la gente y encima cobrarán por ello.

Por último: ¿nunca es tarde?

En este sentido, tenemos varios alumnos que han accedido al cuerpo de la Policía Local con más de 50 años, de lo cual nos sentimos orgullosos en primer lugar por ellos mismos, y también es una satisfacción para nosotros tan solo por haberlos conocido y verles crecer. Y claro que sí: nunca es tarde.

