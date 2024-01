Josué Barroso: «Las encuestas muestran que Canarias tiene un problema y hay que reinvertir el dinero para solucionarlo»

Todo lo que hace el INE por comunidades autónomas tiene cierta representatividad, así como un gran prestigio a nivel nacional, cosa de la que carecen otras instituciones como el CIS, muy a mi pesar, porque lo han perdido un poco. En este caso, el Indicador Multidimensional no es un estudio en concreto, sino que emplea las encuestas de Población Activa y la de Condiciones de Vida y, a raíz de las preguntas que ahí se realizan, se da forma a este indicador que mide la situación de las personas y que se resume en diferentes dimensiones para mostrar cómo es la vida de una región. Precisamente lo que buscamos ahora mismo son índices que resuman la situación actual y muestren de un solo vistazo datos más complejos. En este caso nos encontramos ante una estadística experimental del INE, lo que supone que aún no está consolidada.

¿Qué papel juega la insularidad y el territorio fragmentado de Canarias en la percepción que tiene su población de la calidad de vida?

Evidentemente eso influye. Hay que tener en cuenta la lejanía de Canarias con el resto del continente europeo, que ha provocado que apostemos por el turismo, y además la insularidad hace que los costes se dupliquen. Todo ello provoca que estemos ante una Canarias vaciada. Tenerife y Gran Canaria se encuentran superpobladas y la población en el resto de las islas se mantiene o incluso disminuye porque la población se va envejeciendo. Todo ello afecta porque dificulta, por ejemplo, la apertura de empresas punteras en un sector determinado en islas como La Gomera o El Hierro. Bajo mi punto de vista, faltan incentivos para que lleguen a Canarias empresas que no se dediquen únicamente al turismo.

"Las crisis superpuestas hacen que a la administración pública se le haga difícil afrontar los problemas"

¿Y qué diferencias de percepción de la calidad de vida cabría destacar entre los municipios de una misma isla o entre las diferentes islas?

Está claro que hay grandes diferencias entre las ciudades y, de hecho, ya existen estudios que muestran que determinadas islas se encuentran muy rezagadas por la falta de financiación y, sobre todo, por el envejecimiento de la población.

Con esta disparidad de opiniones y esa tendencia al pesimismo, ¿corre el riesgo Canarias de que se produzca un éxodo de la población?

Yo creo que hacia otras parte de España no hay riesgo, aunque Madrid puede ser un polo de atracción como capital, pero también hay más competencia allí. Yo no creo que la gente se vaya de Canarias porque en realidad somos un polo de atracción de trabajo importante. El turismo es un sector que requiere trabajadores de poca cualificación, por lo que es más fácil que venga población inmigrante y en parte es lo que está sosteniendo el sector turístico isleño en la actualidad. La inmigración en este sentido no es mala, pero las Islas se están sobrepoblando y eso sí puede generar problemas.

"Estamos en la era del dato pero cuando hay que repartir el dinero no se miran los resultados de las encuestas"

¿Qué destacaría de los datos que se obtienen de la comunidad autónoma canaria en encuestas como el IMCV?

Lo curioso de Canarias es que parece que está fatal en todo, pero aún así está por encima de la media en lo que se define como Experiencia general de vida. Canarias es un paraíso pero tiene problemas enormes. Actualmente, es complicado que al preguntar a alguien por la satisfacción de la vida responda que es muy mala viviendo en las Islas y por eso, a nivel general, existen puntuaciones altas en ese aspecto. Una cosa es lo que la gente percibe y otra es su situación real. De este modo se pone sobre la mesa, precisamente, la contraposición que se estudia en Sociología, y que es la percepción de las personas frente a su situación real. Todo eso se ve reflejado, por ejemplo, en preguntas como ‘¿Te cuesta llegar a final de mes?’, una pregunta que ya no se realiza en las encuestas serias porque, actualmente, una persona puede cobrar 4.000 euros mensuales y le puede costar llegar a final de mes porque tiene dos hipotecas. A todo el mundo le cuesta llegar a final de mes, en realidad. La progresión es negativa en el caso de Canarias y parece que la tendencia va a continuar así.

Como experto, ¿existe algún indicador de percepción que le preocupe más que otro?

Destacaría la educación y el empleo porque son dos áreas tremendamente importantes. Todo está relacionado y siempre van a existir problemas porque un territorio como Canarias acoge a una gran cantidad de personas, pero no se están ofreciendo salidas para todas ellas. El papel de las administraciones públicas es crucial para decidir invertir y mejorar algunas de estas cuestiones. El caso de la vivienda pública en Canarias es paradigmático, por ejemplo. También es cierto que actualmente vivimos un momento de policrisis; las crisis se superponen y eso es consecuencia del mundo globalizado en el que vivimos. Esas crisis superpuestas hacen que la administración pública difícilmente pueda afrontar los problemas.

"Todos los problemas tienen que ver con presupuestos, adaptación de las empresas e impositivos"

Si se analiza la evolución de la percepción de la población, se observa una brecha a partir de la irrupción de la pandemia. ¿Cree que los datos serían tan negativos si no hubiera tenido lugar esa crisis en concreto?

Todo tiene sentido y todos los estudios que hay al respecto parecen ir en la misma línea. La brecha que existe en Canarias está presente en todos los indicadores y, además, en determinadas facetas parece que la percepción empeora, como en el caso de la educación, que además baja en toda España en los últimos tiempos. En el caso de Canarias, siempre vamos a la cola de España que, a su vez, se encuentra a la cola de Europa. Todo eso se debe al modelo productivo que tenemos, que precisa de personas con poca cualificación. Además, las tasas de pobreza no descienden y todo eso se refleja en las encuestas. Yo he realizado informes de indicadores educativos a lo largo de los últimos 15 años y se muestra perfectamente esa brecha.

Conocer esta percepción de la población debe ayudar a ponerle solución a los problemas. ¿Se emplean correctamente los datos de estos estudios en las políticas de un territorio como Canarias?

Efectivamente, si un gobernador viera estos datos no negociaría los prepuestos con motivaciones que no sean las de la mejora del bienestar. Evidentemente a Canarias le hace falta una inversión mucho mayor que a otras comunidades autónomas. Cuando los presupuestos no se deciden en función de los datos, como está ocurriendo ahora, pasa esto. Estamos en la era del dato pero a la hora de repartir el pastel se tienen en cuenta otros factores. Cualquier gobierno que de verdad quiera emplear bien el dinero cogería estos informes y trataría de cambiar esta tendencia con financiación. En este momento hay un importante problema de vivienda en Canarias, es imposible vivir en las Islas. En algún momento tendrá que limitarse la población y tendrá que decidirse hasta dónde vamos a dejar que llegue el turismo. ¿El aumento de turistas genera una mejora directa para la sociedad? Yo tengo mis dudas. El número de turistas en Canarias está siempre al alza y los canarios tendríamos que estar disfrutando de la vida pero hay una gran parte de la población que lo está pasando mal porque, entre otras cosas, le es imposible acceder a una vivienda. Las zonas turísticas son un motor económico, pero los canarios no pueden vivir en esos núcleos y se tienen que trasladar cada vez más lejos. Todo eso hace que se creen bolsas de pobreza en torno a las zonas turísticas. Es cierto que el turismo no tiene la culpa de todos los males pero también es verdad que los beneficios hay que reinvertirlos de alguna forma y el planteamiento actual hace ver que no se está haciendo de la manera adecuada. Llevamos décadas de infrafinanciación. Da igual el partido político que gobierne. Al final, todos estos datos que arrojan los estudios tienen que ver con temas de presupuesto, de adaptación de empresas y de impositivos.

"Durante la pandemia se habló de diversificar la economía pero no se ha hecho nada de eso"

¿Propone, por tanto, la necesidad de trabajar de manera integral, desde diferentes ámbitos políticos y sociales?

Sí. Canarias es un territorio tremendamente sensible ante cualquier problema. El tratamiento de las aguas residuales sigue igual que hace más de 30 años. Evidentemente, la gente viene también a disfrutar del medioambiente, pero hay una destrucción progresiva de la naturaleza y no se está pensando en las personas que viven aquí. Estamos en un territorio muy sensible y hay mucha burocracia para proteger el medioambiente, pero se queda solo en los papeles, no es una realidad. Es complicado y el hecho de que dependamos del turismo provoca que caigamos los primeros ante cualquier crisis; eso se comprobó con la crisis del covid. Se habló entonces de diversificar la economía pero no se ha hecho. Ahora, a nivel nacional debemos pelear el doble por acceder a los recursos económicos necesarios para tratar de solventar la brecha existente. Además, no se trata tan solo de un problema de Canarias sino que Andalucía, Ceuta y Melilla también se encuentran en ese vagón de cola y los puestos van cambiando entre estos territorios dependiendo del estudio.

¿Los niveles tan bajos de calidad de vida existentes en el Archipiélago pueden deberse al pesimismo de la población y no a una percepción real de lo que sucede?

Puede ser, porque las encuestas crean opinión. Cuando se presentan los resultados de un estudio y todos los datos son malos, la sociedad acaba retroalimentándose de esas conclusiones. Pero no se trata tan solo de una percepción, sino que los datos muestran que tenemos un problema. Si no se reparten los recursos económicos teniendo en cuenta los datos que existen, mantendremos esa tendencia a la baja.