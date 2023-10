¿Cómo se despierta en usted el interés por la inteligencia artificial?

En esta vida hay que ser curioso. La curiosidad es lo que despierta el interés por aprender. Hoy en día estamos inmersos en todo un entorno tecnológico y, como psicopedagogo e historiador, me gusta analizar el por qué los avances científicos y ,en especial, cómo la tecnología puede afectar el bienestar de la sociedad desde una visión educativa. Me pregunto ¿por qué hoy en día la violencia, no es tanto física, si no digital? ¿Porque hay una época completamente nueva en lo que se refiere a la relación entre la máquina y el ser humano? La IA no es una revolución sino un nuevo renacimiento. Si en el Renacimiento vimos el renacer de la razón humana y la ciencia; hoy, en una cultura Posmoderna Transhumana, el nuevo lenguaje es la relación del humano con la máquina.

¿Tiene algún proyecto de investigación relacionado con la inteligencia artificial?

Me interesa mucho el e-neuro que es la inteligencia artificial aplicada a la neurociencia. Además, junto a la Universidad de México hemos empezado a pensar cómo serían los espacios lúdicos en una ciudad a través de inteligencia artificial. Es un proyecto muy interesante en el que el profesor, el alumno y la tecnología vamos de la mano y debatimos sobre las alternativas con expertos. Porque es verdad que la máquina imagina un escenario, pero la realidad hay que humanizarla. También la uso en clase. Por ejemplo, estoy preparándoles algunas actividades en las que utilizamos chatGPT para crear debates y se permite al alumno curiosear la herramienta buscando información bajo la supervisión y el apoyo del profesor.

¿Cree que la inteligencia artificial obligará a repensar el sistema educativo?

Sí, totalmente. Lo mismo pasó cuando llegó la calculadora y hoy no hacemos nada sin la calculadora del teléfono. Lo hacemos en una búsqueda por la precisión, pero eso no significa que no sepas sumar, restar o multiplicar. En este sentido, vivimos en una sociedad posmoderna muy individualista en la que prima el éxito y el resultado inmediato. Algo que, por otra parte, también ha traído problemas importantes en la salud mental. Por eso hay que guiar y ser un coach del progreso, para tener gente formada, con mentalidad abierta y sin miedo al error. Eso es lo que hace crecer a una sociedad.

¿Qué oportunidades ofrece esta tecnología?

Es una tecnología radicalmente nueva. Hasta ahora las tecnologías desarrollaban instrumentos que los humanos utilizábamos y que nos ayudaban a dominar, gestionar o hacer más vivible la naturaleza. Inventamos tecnologías y ahora estamos creando inteligencias no humanas con las cuales deberemos aprender a vivir y colaborar. Al principio las utilizaremos como si fueran instrumentos, pero progresivamente irán asumiendo parcelas mayores de nuestras vidas y sociedades. Las oportunidades son, si no infinitas, sí innumerables. La imaginación es el límite. Pero los riesgos, algunos de los cuales ya están aquí, son varios y hay que hacerles frente antes que nos superen.

¿En qué aspecto de la sociedad canaria puede ser útil la integración de la IA?

Nosotros tenemos un propio ecosistema. En nuestro caso, nos puede ayudar a prevenir incendios, o podríamos integrarla en Google Maps para permanecer el menor tiempo posible en un semáforo en rojo y así contaminar menos. En Canarias todo el mundo habla del turismo, pero no todo va a ser eso. Es una oportunidad para las Islas. Y no hablo solo de favorecer a la sociedad y a la economía del Archipiélago, porque también tenemos la oportunidad de ofrecer un ejemplo al mundo sobre cómo puede una alianza entre el sector público y el privado para afrontar la Gobernanza de esta nueva situación que no tiene hoja de ruta.

¿Puede la IA ser la punta de lanza de la diversificación económica de las Islas?

Claro, puede convertirse incluso en un elemento motivador. En Canarias hay mucho talento, pero se marcha porque no se dan las opciones para desarrollarlo. Por eso hay que empezar a analizar muchos elementos de la tecnología para intentar que suponga un beneficio y aumente el bienestar de las personas. Ahora estamos instalados en la cultura de reacción. Es decir, cuando ocurre algo, tratamos de buscar soluciones en lugar de prevenirlas. Hay que ser proactivo y prevenir antes que curar.

Existe un intenso debate desde el punto de vista ético sobre el uso de inteligencia artificial, ¿cuál es su posición al respecto?

No hay duda: hay que trabajar por una inteligencia artificial cívica, de valores humanos, con la cual podamos interactuar con unos valores éticos y sociales compartidos. Hasta ahora las tecnologías no tenían ética, pero las inteligencias artificiales la tendrán y al igual que educamos y socializamos a nuestros hijos con nuestros valores, también habrá que educar y socializar a estas inteligencias con estos valores.

¿Y cómo conseguimos tener una inteligencia artificial cívica?

Lo primero de todo que hay que hacer es lo típico que se hace en cualquier aspecto de la vida. Hay que regular. Pero nos tenemos que preguntar quién. Y la clave no está en los tecnócratas ni la industria, sino en la comunidad. Desde el punto de vista legal, se redactará una ley, que si surge del uso, se convertirá en una herramienta. Y para eso hay que contar con los usuarios y con la comunidad. No podemos regular algo que no cuente con perspectiva social.

¿Qué límites deberíamos poner a la inteligencia

Los límites solo tienen sentido si son acordados por las sociedades que deberán convivir con estas inteligencias. Y lógicamente son de tipo ético, cultural o legal. En esto hay que seguir aquella máxima de «si algo puede hacerse se hará: lo que hay que decidir es si lo hacemos nosotros o nos lo hacen». La sociedad y sus poderes democráticos deben ser proactivos, activos, y no pasivos como estamos lamentablemente viendo ante un reto tan mayúsculo como es socializar esta nueva y poderosa tecnología. Hoy vemos productos que se lee hecho a mano o hecho en China y con la IA a lo mejor deberíamos ir introduciendo hecho por IA o hecho por humanos. Hay que usar sistemas de IA, tal vez basados en blockchain que puedan darnos garantía de esos contenidos o imágenes.

¿Cuáles enumeraría como principales riesgos del uso de esta tecnología?

El primer riesgo es el mal uso que se puede hacer por desinformación y las desigualdades que van a generar. Por ejemplo, esta tecnología se puede usar a nivel de la educación pero ¿Los profesores, el sistema y los colegios tienen medios para aplicarlo?. Por otro lado, la tecnología ¿es positiva o es negativa? Pues como todo. Cuando se inventó la imprenta, el gran problema estuvo en los Monasterios, que eran los que hacían los códigos y escribiendo a mano, decían que iban a destruir esa habilidad.

Algunos expertos dicen que podría la IA «tomar el control de la humanidad», ¿qué le evoca esta frase?

Es uno de los riesgos llamados existenciales. Es posible, aunque a día de hoy es todavía poco probable. Pero por poco probable que sea hay que forjar también una alianza entre los científicos y las empresas que lideran el desarrollo de la inteligencia artificial para que inviertan en minimizar este riesgo, creando instrumentos (inteligencias artificiales) específicos para su control. Hemos pasado de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Pensamiento Crítico. Debemos hacernos las mejores preguntas para tener respuestas útiles en lugar de basarnos en opiniones personales o populistas. Busquemos inteligencias artificiales generativas que nos ayuden a interpretar momentos e ideas y ver su impacto real hoy en día. Las máquinas son buenas jugando o hacer matemáticas, pero no entienden cómo funciona nuestro mundo y por ello están bajo nuestra decisión.

¿La inteligencia artificial nos ayudará entonces, en última instancia, a mejorar la capacidad crítica?

Esto viene un poco de una reflexión cultural. Esto no es una época de cambios, esto es una nueva época. No estamos preparados como tampoco lo estuvimos en su momento con Internet. Creo que es muy importante ver sus ventajas. Antiguamente tardaba más de 50 años en evolucionar una tecnología y hoy te levantas por la mañana y aparece algo nuevo.

¿No le da vértigo saber que cada día se crea una característica nueva e inimaginable de la inteligencia artificial?

Claro, claro. Te crea vértigo porque ves que esa tecnología te queda muy lejos porque tú no estás en el día a día con eso, porque todavía seguimos con modelos muy tradicionales. Aquí la clave de todo es educar y no me refiero solo a la educación formal. En un futuro la inteligencia artificial va a avanzar, pero quien enchufe la máquina seguirá siendo el humano. Por lo tanto, la clave está en la formación de ese humano para hacer el uso responsable de cualquier tecnología que vaya avanzando.

Ya hemos visto usos poco éticos e irresponsables de la tecnología. Unos adolescentes la han utilizado para crear imágenes comprometidas de una compañera y algunas empresas han despedido a su plantilla para reemplazarla por inteligencia artificial.

Claro que eso es un peligro. Pero la pregunta es, ¿y por qué esos niños han llegado a usar esa inteligencia artificial que a lo mejor ni en su entorno educativo lo han planteado? ¿Por qué? La tecnología se compra, la educación no. La clave esencial es poner la realidad encima de todo el ecosistema social para empezar a interpretarlo. Ahora con la guerra de Israel con Hamás en redes sociales se está compartiendo informaciones e imágenes que no son reales. Ese es uno de los temas que tendrán que verse en la regulación. En relación al miedo a perder los empleos, cabe recordar que durante la revolución industrial, la máquina se impuso por encima de todo y redujo determinado trabajo mecánico. Pero lo que, hoy por hoy, no va a sustituir la inteligencia artificial es la creatividad, la curiosidad o la interpretación de datos o imágenes. Por eso la clave está en la formación de esas personas y tener un pensamiento crítico.