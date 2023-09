Soñar es fantástico. Sueño a veces con un lugar, podría ser tal vez un destino turístico, donde sus visitantes llegan con un plan de visita, particularizado, que incluye el desarrollo de una experiencia completa alineada con la sostenibilidad. Que incorpora actividades e iniciativas que inciden en la mejora integral del territorio que van a tener la oportunidad de disfrutar, contribuyendo a generar un vínculo efectivo y afectivo con sus componentes, naturales y culturales, materiales e inmateriales, permanentes y efímeros. Que le enganchen y le inviten a repetir. Y más allá, que generen una interconexión continua a lo largo del tiempo.

Un plan que resulta del establecimiento de alianzas entre las esferas pública y privada en ese destino, que sea solidario con todo el territorio, incluyendo, por supuesto, aquellos lugares más alejados de los centros turísticos pero que forman parte también de su experiencia. Plan que produzca valor y compromisos diversos, repartidos de manera equilibrada. Experiencia que genere transferencias y no solo monetarias o económicas, incorporando el conocimiento, el tiempo o la dedicación que sea posible aportar por cada visitante. Pago en múltiples formatos por ser parte de la recuperación, la conservación y la promoción de lugares únicos, asimismo del cuidado que le dispensan las personas que los visitan.

No haría falta, por lo tanto, pagar al llegar, ni por acceder a enclaves inconexos en muchos casos. Se aporta y de múltiples maneras por experimentar la satisfacción de ser parte sustancial del devenir del lugar que nos acoge. Por apreciarlo y cuidarlo, disfrutando, por custodiarlo junto a otras personas no siempre visitantes, porque ese plan tiene la virtud de incluir a las y a los anfitriones, que se contagian de los procesos iniciados y son también parte sustancial de la experiencia. Porque la propuesta se construye contando asimismo con la población residente.

Y es que, en el sueño, la población que vive allí también forma parte de la ecuación, porque ha llegado al punto de ser consciente de que ese lugar le necesita tras una larga etapa de abandono o descuido. De que no puede delegar su responsabilidad en otros actores, ni en las administraciones ni en las personas que en creciente número les visitan. Que sin su concurso e implicación, incluso, con el paso del tiempo, el destino y su entorno estarán tan deteriorados que ya no captarán la atención exterior, ni siquiera utilizando las estrategias y los eslóganes más sugerentes.

De hecho, esta población también disfruta de esas mismas experiencias y transfiere valor al sistema articulado, valor diverso y canalizado de múltiples maneras, porque todas las personas aportan, tengan más o menos posibilidades. Así todo el territorio aparece cuidado y querido, siendo un ejemplo de sociedad que enriquece el destino, de tal manera que, en sí misma, supone uno de los elementos más apreciados y atractivos que generan la visita turística. Lo mejor es que se aporta desde la esfera familiar y comunitaria, siendo motivo para fortalecer las relaciones intergeneracionales.

Una pasada. Porque en el mismo sueño comienzan a desaparecer las basuras en las cunetas de las vías de comunicación, los barrancos se limpian y entonces no llegan residuos al mar, los senderos solo muestran recorridos y paisajes limpios, los pueblos están cuidados y existen muchos lugares de encuentro donde realmente se encuentran las personas, el transporte público permite el acceso a los principales lugares atractivos evitando tantos alquileres, las personas se reparten por el territorio porque más lugares consiguen centrar la atención por sus valores. Y hasta los enclaves turísticos son más acogedores y facilitadores de experiencias. Y así muchos cambios sorprendentes pero necesarios.

Es más, se forja un auténtico sentimiento de orgullo y apego territorial, que en sí mismo impide las acciones más dañinas, reduciéndose por ejemplos los incendios forestales y sus efectos, los atentados más terribles en relación con el patrimonio colectivo, la proliferación de construcciones al margen de la planificación, etc. Y hasta se llega a comprender que todo tiene un límite y no se puede crecer eternamente, concluyendo en un modelo de desarrollo turístico realmente sostenible, basado en la calidad de las experiencias, que orienta, en particular, la visita de personas conscientes de su real impacto en el medio y la manera de contribuir a repararlo.

En el sueño ya no se reitera eso de sembrar en la escuela, ¡pobres niños y niñas!, ¿qué responsabilidad?, porque todas las personas asumen que todas somos imprescindibles para conservar nuestro territorio de vida, tanto residentes como visitantes, porque se sienten involucradas en ese proceso de cambio que adquiere creciente proyección mundial. Al no tener tanto que reparar, cuidar o proteger, tampoco se necesitan tantos recursos, aunque estos llegan porque la propuesta es tan atractiva que generaba contribuciones, que incluso trascienden de lo ambiental para acudir a lo social.

La sociedad cuidada además devuelve, con su compromiso y dedicación, lo que el medio genera. Existe una especie de economía circular que realmente funciona. Y una actividad turística y recreativa que adquiere dimensión regenerativa. Todo esto funciona con una lógica comunitaria, aunque no hay alarmas, porque muchas iniciativas siguen promoviéndose desde la esfera empresarial. De hecho, se generan más emprendimientos y más personas pueden vivir de esta nueva manera de concebir la explotación del medio, considerando sus limitaciones y sobre todo procurando su atención.

Luego me desperté, me levanté y encendí la radio mientras desayunaba. Escuché que se conversaba, una vez más, sobre la necesidad de poner una tasa a las personas que nos visitan, de cobrar por acceder a tal o a cual lugar, de recaudar para luego invertir en mejoras imprescindibles; porque las administraciones ya no pueden asumir, con los medios disponibles, la gestión de la creciente complejidad que supone el mantenimiento de lugares cada vez más frecuentados y hasta agobiados. Y todo esto generaba mucha controversia, entre proponentes y detractores. No había acuerdo posible.

Recordé que en mi sueño no había tanta controversia, porque todas las personas miraban a su alrededor con una renovada mirada y se convencían que la clave estaba en ellas mismas. Y en idear nuevas estrategias que se sustentan en una moderna consideración de nuestra responsabilidad, compromiso y acción, individual y colectiva, en relación con el cuidado del medio que nos envuelve y procura la vida, sea cual sea nuestro papel de residente o visitante. Necesitamos entonces todo un cambio social, pensé. Necesitamos más personas soñando.