La pérdida de nuestra memoria

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y en nuestras Islas están desapareciendo millones de palabras. El patrimonio fotográfico de nuestra tierra se está perdiendo a pasos agigantados por dos motivos principales: primero, por el desconocimiento total y completo que tienen muchos herederos de la importancia que tienen los papeles de los abuelos y, segundo, por la casi total imposibilidad de encontrar una institución que reciba ese legado.

Desde Fotos Antiguas de Tenerife en Facebook hemos tratado de gestionar la entrega, tanto en depósito como en donación, de importantes legados fotográficos familiares y de importantes y prestigiosos fotógrafos.

Muchas son las personas que nos contactan diciéndonos que tienen fotos del abuelo o del bisabuelo que era fotógrafo o de los primeros que tuvo una cámara en un pueblo pequeñito, toda una hazaña hasta hace poco. Nos piden información sobre con quién contactar para donarlas o si podemos gestionar su entrega a un archivo. Lo hacen sin pedir dinero por ellas, desinteresadamente, sin coste monetario de adquisición para el archivo y con una única condición, que se facilite el acceso online a ese legado.

Esta labor ha sido totalmente infructuosa en la negociación con las instituciones públicas alegando motivos espurios que van desde que no tienen condiciones adecuadas para su almacenamiento –como si un trastero las tuviera– o que han adquirido un importante fondo y tienen trabajo hasta la jubilación. Un fondo importantísimo como el de la familia Pepe López, que aportaba no sólo miles de negativos, sino las fotos ya digitalizadas en alta calidad en discos, tuvo la suerte de terminar parcialmente en el Club Deportivo Tenerife, porque ninguna de las instituciones contactadas tuvo interés en él.

La prueba más fehaciente del desinterés manifiesto de las instituciones por el legado fotográfico de nuestras Islas lo tenemos en el Ayuntamiento de La Laguna, donde tienen digitalizadas desde hace dos legislaturas el maravilloso Fondo Rueda, con miles de fotos, gracias a la iniciativa particular de uno de los trabajadores de ese archivo, que sigue sin publicar, teniendo al parecer alojamiento y dominio pago, pendiente de la orden administrativa de ponerlo en línea. Por suerte, muchas de estas fotos han sido publicadas en nuestro grupo de Fotos Antiguas de Tenerife.

Pero ese desinterés no es únicamente de las instituciones. Hace unas semanas, uno de los administradores del grupo fue requerido de forma urgente para que revisara unas cajas que iban a tirar a la basura los nuevos dueños de una vivienda. Estas cajas fueron dejadas allí por los vendedores, que no querían guardar nada. Contenían cientos de fotos inéditas, postales antiguas e incluso cintas de película Pathé Baby y de 8 milímetros. Todo ello con destino al vertedero.

Muchísimas fotos de finales del siglo XIX y principios del XX están en archivos de Austria, Alemania, Francia o EEUU

Hace unos años encontraron en un solar de La Orotava varias cajas con cientos de documentos con siglos de antigüedad que habían sido desechados de una obra aledaña.

Ahora mismo tenemos pendiente de un acuerdo institucional sobre el mayor fondo de fotos antiguas de las Islas. Tiene más de 45.000 fotos en papel, negativos y cristales. Todo eso está acompañado de más de 600 libros raros sobre Canarias, mapas antiguos, carteles y otros objetos del coleccionista tinerfeño, que vive en Londres, Manuel Jesús Martín Martínez. Es un toscalero de pro que está interesado en que todo su fondo se quede en Canarias, pero que no termina de cuadrar con las instituciones pertinentes.

Pero no todo es negativo, desde el grupo Fotos Antiguas de Tenerife hemos conseguido generar un archivo de más de 120.000 fotos, sobre todo de Tenerife. La mayoría de ellas están documentadas perfectamente.

Se han corregido muchas dataciones y descripciones incorrectas que se habían perpetuado durante los años y hemos realizado un catálogo de mobiliario urbano y edificaciones que permite en muchos casos datar fotos con una precisión que va desde un rango de cinco años al de tan solo unas horas.

Y no todas las instituciones tienen esa desidia con su patrimonio. Tenemos que destacar la maravillosa labor del Fedac del Cabildo de Gran Canaria con sus cientos de miles de fotos totalmente disponibles online en una calidad excelente. También hay que hablar de Memoria Digital de Lanzarote, del Cabildo de Lanzarote, con un maravilloso repositorio fotográfico con una digitalización muy buena. Hay que añadir el no menos importante Archivo Fotográfico del Cabildo de La Palma, con fotos no sólo inéditas y únicas, sino perfectamente documentadas.

Aunque hay otros fondos muy importantes fotográficos, muchos de ellos en Tenerife como el Centro de Fotografía Isla de Tenerife (CFIT), la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, el Archivo Histórico Provincial, el Cedocam o el AIHM, estos adolecen del acceso online a las fotos. Los que tienen esa opción pecan de precariedad en la calidad de éstas, haciendo imposible muchas veces el uso para investigación de las mismas. Incluso, en algunos casos, olvidando que al ser archivos públicos son meros custodios de algo que es de todos y actuando como coleccionistas particulares acaparadores de tesoros.

Algunos de nuestros administradores y colaboradores están haciendo la labor inmensa no sólo de adquirir, con su esfuerzo y dinero, fotos raras o inéditas, cajas de fotos y álbumes en subastas en internet. Algunas veces los precios son desorbitados y están teniendo, además, la inmensa bondad de compartir de forma desinteresada copias digitales de esas fotos en los grupos de Facebook en internet. Demuestran un enorme amor por muestra historia, cultura y su difusión. Nunca les estaremos lo suficientemente agradecidos.

Otros han conseguido acceso a fondos hasta ahora vetados gracias al buen hacer y la seriedad que demuestran como investigadores. Han logrado maravillas como la catalogación y publicación de un libro sobre el Fondo Murga, un conjunto maravilloso de fotos estereoscópicas de los años 10 del siglo XX.

Es curioso comprobar cómo muchísimas fotos de finales del siglo XIX y principios del XX se encuentran en archivos de Austria, Alemania, Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y en otra serie de países en los que nunca pensaríamos.

Es tanto el desinterés de las instituciones en Tenerife, que nosotros como administradores del grupo, junto con coleccionistas y amantes de la historia, hemos pensado en crear una asociación cultural con el objetivo de recoger, preservar y sobre todo difundir todos esos fondos que de otra manera tienen como destino el olvido en la basura.