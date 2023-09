¿Nación o Estado plurinacional? La cuestión territorial y los sentimientos que encierra son un debate permanente en España que nunca acaba de contentar a todos. El pasado 31 de agosto, en plenas negociones para la investidura del futuro presidente del Gobierno, volvió a salir a la palestra el tema de la mano del lehendakari Iñigo Urkullu, que planteó la conveniencia de una «reinterpretación» de la Constitución para dar salida, en especial, a las «reivindicaciones» de País Vasco, Galicia y Cataluña, las conocidas como nacionalidades históricas. La propuesta se ha hecho notar en el Archipiélago, donde los partidos nacionalistas, Coalición Canaria y Nueva Canarias, consideran que la Comunidad deben estar al mismo nivel que estas tres autonomías. Pero... ¿Canarias también es una nación?

El 37,7% de la población se siente solo canaria -5,4%- o más canaria que española -32,2%-, según el último Sociobarómetro de Canarias elaborado por la UNED. Si se presta atención a los datos por islas, el porcentaje se incrementa en Gran Canaria hasta el 37,9%; en Fuerteventura con un 39,6%; y en La Palma, alcanza el 40,5%. La mayoría de los isleños, el 56%, se consideran canarios y españoles por igual, y un reducido 3,9% más españoles que canarios o solo españoles.

Esa canariedad se traduce politicamente. En las elecciones autonómicas, teniendo en cuenta solo las formaciones que obtuvieron representación parlamentaria, el 30,8% de los votantes se decantaron por opciones de corte regional¬-Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC)-, logrando 24 de los 70 escaños, es decir, el 34%. Es más, el presidente del Gobierno, el nacionalista Fernando Clavijo, es un fiel defensor de que Canarias es «una nación y un país». En los estatutos de su partido se expone que uno de los objetivos fundamentales de ese proyecto es la «consolidación por vías democráticas» de la misma. El secretario de Organización de CC, David Toledo, señala que aspiran al federalismo ya que el Estado de las Autonomías «está caduco». En Nueva Canarias también defienden que las Islas reúnen por su lejanía, tradición e identidad las condiciones para ser nación. Eso sí, su presidente, Román Rodríguez, prefiere que en caso reformar la Carta Magna se constituya un federalismo «asimétrico» con el «máximo nivel de autogobierno» para las Islas.

Es importante resaltar que una nación no nace, se hace. Se trata de una comunidad de personas que está unida por una construcción cultural, es decir, por factores que la diferencian del resto y que la hacen única. Estos elementos pueden ser étnicos, históricos, culturales, etc. Ese nexo común entre los individuos es clave para asegurar la supervivencia de la nación con el paso de las generaciones.

Las tradiciones que ‘solidifican la patria’ dependiendo del territorio pueden sublimarse o concebirse como un atraso. ¿Motivo? Las ‘perras’. El profesor de la Universidad de La Laguna (ULL) y doctor en Historia y Periodismo, Julio Yanes, pone énfasis en que el desarrollo económico es sinónimo de orgullo y es el motor de la construcción de una nación diferenciada. «No es casualidad que los territorios del Estado que se reivindican como nación, Cataluña o País Vasco, sean de los más ricos», apunta.

El Archipiélago, al igual que Andalucía, que posee también una idiosincrasia particular, suele estar a la cola de las autonomías en los rankings de dependencia, empleo, pobreza, nivel de estudios, riqueza, etc. Un hecho que repercute directamente en el apego de la población hacia la tierra.

A pesar de los datos socioeconómicos, las Islas son para Yanes el espacio más singular del Estado español por su situación geográfica a casi 2.000 kilómetros de Madrid, su clima o sus orígenes. «Si hay una nación en este país, esa es Canarias», subraya. Aunque no todos los especialistas isleños concuerdan.

¿Tenemos símbolos comunes con los que toda la sociedad se sienta identificada? La nación ya no se basa en un rey unificador que es ‘dios en la tierra’ como en el medievo; en la Edad contemporánea, en este siglo XXI, se necesita de la voluntad popular. Es decir, el pueblo debe sentirse parte de una emoción común, debe sentir suya una iconografía o una memoria colectiva. Y es que actualmente la ciudadanía es la que elige sus símbolos, que no tienen por qué corresponder con los oficiales, un hecho que puede ser un escollo a la hora de crear nación. Por ejemplo, el Archipiélago cuenta con un himno, el Arrorró, que fue instaurado en 2003. ¿Los isleños son conscientes de ello? Poco. Es una melodía verdaderamente desconocida que no forma parte del ideario popular, es más, en Gran Canaria seguramente se conozca más el himno insular, Sombras del Nublo, compuesto por Benito Cabrera, que el regional.

De igual manera, la bandera autonómica, -la del escudo y los perros-, en fiestas y manifestaciones es sustituida por la tricolor de siete -u ocho- estrellas verdes, mostrando que una parte de los canarios no sienten la bandera gubernamental como propia. Parecen asuntos poco relevantes, pero a largo plazo han contribuido a que la integración cultural de Canarias como comunidad se debilite.

Sentir ‘El Pino’ o ‘La Candelaria’

Para la decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Fernando Pessoa Canarias (UFPC), doctora en Historia Moderna e investigadora de lugares de memoria, Carmen Morales, el «recuerdo del pleito insular» perdura en la población y ha sido el uno de los mayores enemigos de la consolidación del sentimiento nacional. La idea también es compartida Yanes y por el doctor en Historia especializado en nacionalismo canario, Domingo Garí, que asegura que el «insularismo ha imposibilitado la nación» y que la autonomía ha solucionado «lo más agrio» del problema, pero eso no implica que haya desaparecido.

Cada isla posee su propia simbología, y las diferencias se agudizan al hablar de las dos capitalinas. La patrona de toda Canarias es la Virgen de Candelaria, cuya imagen y festividad se celebra en el municipio tinerfeño de Candelaria. ¿Los grancanarios sienten suya a la patrona del Archipiélago? No, ellos veneran a la Virgen del Pino de la villa mariana de Teror. Ambas vírgenes provocan lágrimas, peregrinaciones, emociones, pero cada una en su respectiva ínsula. Los majoreros con su Virgen de La Peña, los lanzaroteños pasean a la Virgen de los Volcanes, La Palma a la Virgen de Las Nieves, los herreños a la de Los Reyes, los gomeros con Guadalupe... En una comunidad donde el 76,2% de la población se declara católica o católica no practicante, según el Sociobarómetro de la UNED de junio y julio, no existe una imagen religiosa compartida por las ocho islas.

Los historiadores coinciden en que el pleito insular, junto a la debilidad de los símbolos comunes, han sido un escollo para el desarrollo sólido del sentimiento nacional en las Islas

Lo mismo ocurre sobre el césped. En Gran Canaria, la Unión Deportiva Las Palmas, en Tenerife, el Club Deportivo Tenerife. Los famosos derbis entre ambos equipos son eventos multitudinarios reflejo del ‘pique’ entre ambas islas. Los madrileños también se dividen en seguidores del Real Madrid y del Atleti, pero todos conviven en el mismo espacio. En un mismo bloque de pisos puede haber hinchas de ambos clubes, un hecho que crea comunidad, pero en Canarias eso es imposible debido al encapsulamiento de la insularidad.

Para un grancanario el paisaje está formado por el Roque Nublo y el Pico de las Nieves, mientras que para los tinerfeños por El Teide; cada parte del Archipiélago posee un acento característico; y es que las emociones insulares para Morales, desde la identificación con el paisaje, a las vírgenes pasando por el campo de fútbol, prima sobre las autonómicas. «Le falta más integración cultural a la nación canaria», señala la decana de la UFPC, y en parte lo achaca a las políticas culturales del Archipiélago, cuyo eje central deberían ser «las tradiciones más que los intereses económicos o sociales» del Gobierno de turno».

El insularismo también se extiende a nivel político. En la Cámara autonómica tienen representación dos partidos insularistas: Agrupación Herreña Independiente (AHI) -un diputado- y Asociación Socialista Gomera (ASG) -tres escaños-. Las islas no capitalinas están sobrerrepresentadas en número de escaños en relación con su población frente a las capitalinas, un hecho que impulsa la proliferación de partidos minoritarios que defienden los intereses individuales de cada isla y acaban con gran poder de decisión. La llave del Gobierno de Clavijo estuvo en manos de estas dos formaciones. Pero El Hierro y La Gomera no son las únicas con grupos insularistas, en Gran Canaria está Unidos por Gran Canaria (UxGC), que ostenta la Alcaldía de Santa Brígida, y en Fuerteventura Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), que en la legislatura pasada estuvieron al frente del Cabildo y el Ayuntamiento de Pájara.

Eso sí, ser ocho peñas no ha impedido que los canarios compartan imaginería común. Los une el patrimonio natural protagonizado por volcanes, playas de arena negra, riscos y barrancos; el océano Atlántico que baña las costas; deportes regionales como la lucha canaria; el acento carente de la pronunciación de la ‘z’ y la ‘c’; el pasado aborigen de guanartemes y menceyes; y los retos de Canarias con el exterior, que para Morales son la cuestión que realmente conecta a los isleños como nación. En especial, la historiadora destaca la conquista de Canarias en la época prehispánica, de la que sigue perviviendo el «recuerdo del buen salvaje» de los aborígenes que lucharon hasta el final contra los castellanos para mantener el control sobre la tierra, un relato que promovió a finales del siglo XIX el conocido como padre de la ‘patria canaria’, Secundino Delgado, y que es motivo de orgullo para muchos.

No todos los símbolos oficiales han sido un ‘batacazo’. Funciona el Día de Canarias, 30 de mayo, que es común para todos, pero pocos saben los que se conmemora -la primera sesión del Parlamento de Canarias en 1982-, y la adopción de la palmera canaria y el pájaro canario como símbolos naturales del Archipiélago, que fue aprobada por el Gobierno en 1991 durante la presidencia de Lorenzo Olarte.

También encontramos singularidades en la vida política: mientras en la península la polarización o la crispación es la protagonista en múltiples ocasiones, en Canarias prima la moderación, recalca Julio Yanes. Un aspecto que concuerda con el Sociobarómetro, que expone que los isleños se posicionan mayoritariamente en el centro del espectro ideológico. Si cero es extrema izquierda y diez extremas derechas, la población se sitúa de media en el 5,1. De hecho, el Parlamento regional es líder nacional en consenso, acuerdo y diálogo a nivel estatal solo por detrás del catalán, según el proyecto Consenso que coordina la UNED.

Nacionalismo excluyente

El nacionalismo excluyente, que exalta los valores propios y desprecia al resto de sentires o percepciones, no tiene cabida en el Archipiélago para Yanes. El centralismo tan característico de los canarios, al que se suma la mente abierta debido a la multitud de olas migratorias, desde Venezuela hasta Cuba pasando por Uruguay o Estados Unidos, que han acontecido en esta tierra, provoca que los movimientos más radicales, como el grupo de lucha armada Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (Mpaiac) o el partido independentista Congreso Nacional de Canarias de Antonio Cubillo, se hayan mantenido al margen del sistema y con escaso apoyo popular como para tener capacidad decisión. Durante la Transición estos movimientos trataron de difundir la idea de que Canarias era un territorio africano colonizado por España con el objetivo de diferenciarse para exigir la soberanía, pero no funcionó según Garí por la cuestión geográfica, ya que la frontera saharaui desde la descolonización ha sido fruto de inestabilidad y conflicto permanente, además de que los canarios siempre han mirado a América, y prueba de ello son los migrantes isleños. La entrada en la Unión Europea en 1986 fue un salto económico y de calidad de vida para los isleños que terminó también por apagar ese fuego.

Los proyectos políticos poco moderados en el Archipiélago son coyunturales fruto de momentos de crisis y desaparecen al ‘desactivarse la alarma’. El ejemplo más reciente es el partido Proyecto Drago del exdiputado tinerfeño de Podemos, Alberto Rodríguez, que nació de la reacción contra el turismo de masas y el sistema político establecido en las Islas, y que finalmente solo consiguió en las elecciones del 28 de mayo dos concejales en el municipio de La Laguna.

La plurinacionalidad

En la Constitución de 1978 no se estipula específicamente que España sea un Estado plurinacional, pero su artículo dos invita en muchas ocasiones a la interpretación. En él se admite el «derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran», pero también se reconoce la «indisoluble unidad de la nación española». Las investigaciones del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela, Xosé Manoel Núñez, indican que la Carta Magna asume como única titular de la soberanía a la nación española.

Aun así, el reconocimiento de «nacionalidades y regiones» ha generado confusión y ambigüedad debido a lo abierto que deja el texto el tema, ya que no se especifica qué elementos diferencian a unas y otras, ni qué implica ser una nacionalidad. La inclusión de este último concepto sirvió para contentar a los nacionalistas de la época y, al menos de forma simbólica, para reconocer «potencialmente» la plurinacionalidad del Estado, enfatiza Núñez. Para otros, como el jurista Lavilla Alsina, es la expresión de identidades históricas y culturales, «en la fecunda y superior unidad de España»; el abogado y expolítico catalán Roca Junyent explica que nacionalidad se refiere a nación sin Estado dentro de la realidad plurinacional de España como «nación de naciones»; y el sociólogo González Seara lo relaciona con las comunidades que tienen ciertas peculiaridades culturales, lingüísticas e históricas «que no son exactamente lo que se puede entender por una región». De esta falta de consenso resulta la problemática de la cuestión territorial y la complejidad que encierra.

37,7%

Canarios

El 37,7% de la población se siente solo canaria -5,4%- o más canaria que española -32,2%-. Los palmeros superan al resto con un 40,5%.

34%

Diputados

El 34% de los diputados del Parlamento de Canarias pertenecen a formaciones nacionalistas. Ocupan 24 de los 70 escaños: 19 son de CC y cinco de NC.

5,1

En el espectro ideológico, donde cero es extrema izquierda y diez es extrema derecha, los isleños se sitúan en el 5,1, es decir, la mayoría opta por el centrismo y la moderación.

20,1%

Extranjeros

Uno de cada cinco residentes son foráneos, el 20,1% de la población. Si la cifra aumenta podría ser un reto para el mantenimiento de la identidad canaria.

El Estatuto de Autonomía de Canarias dicta en su artículo uno que el Archipiélago tiene «una identidad singular basada en sus circunstancias geográficas, históricas y culturales» y que «ejerce el derecho al autogobierno como nacionalidad». En otras palabras, entre región y nacionalidad, las Islas entran dentro de la segunda acepción.

Además, la Constitución especifica que, entre otros, tienen derecho al autogobierno los territorios con características históricas, que es en lo que se apoyan País Vasco, Cataluña y Galicia para salirse de la norma. ¿Por qué Canarias no está dentro del grupo? Porque estalló la Guerra Civil antes de la aprobación del Estatuto de Autonomía. La Carta Magna de 1931, durante la II República, reconocía la descentración política, y antes del golpe del dictador Francisco Franco, solo dio tiempo a sacar adelante el autogobierno de catalanes, vascos y gallegos, quedando el de los canarios en el tintero hasta 1982. Tardo un par de años en salir adelante desde el final de la dictadura en parte por el efecto retardante del pleito insular, que se materializó en la falta de acuerdo entre los dirigentes grancanarios y tinerfeños, que optaron según Garí por una «integración funcionalista».

También hay que tener en cuenta, destaca el especialista en nacionalismo canario, que al acabar el imperio español tras la guerra de Cuba, a finales del siglo XIX, comenzó el proceso de creación de la ‘nación española’, que fue respaldado por las clases dirigentes canarias, mientras que en Cataluña y País Vasco sus líderes optaron por construir sus propias naciones. Para el renacimiento de la identidad canaria hubo que esperar hasta la muerte de Franco. Antes del régimen el territorio estaba ‘britanizado’, y durante la dictadura primó la ‘españolización’.

La conciencia colectiva

Tanto para Carmen Morales como para Domingo Garí la clave para potenciar la identidad canaria está en el sistema educativo. El currículum académico es un instrumento para concienciar a las nuevas generaciones del patrimonio común, la memoria histórica o la identidad diferencial canaria. Garí lamenta que la asignatura Historia de Canarias siempre haya sido una «asignatura María» en la educación secundaria en la que se ha primado siempre la historia «mitológica» del pasado aborigen, y en la que no se habla de los cinco siglos siguientes, en los que aconteció la lucha antifranquista o creación de la autonomía.

De cara al futuro, el aumento población puede ser un reto para la supervivencia de la identidad canaria, y por ende, de la posible nación. Uno de cada cinco residentes en el Archipiélago ha nacido en el extranjero, según la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), es decir, el 20,1% de los habitantes. En Fuerteventura el porcentaje aumenta hasta el 30,37%, el mayor de toda Canarias. La llegada de foráneos y peninsulares ha supuesto que, si bien en 2002 la población era de 1,7 millones de habitantes, 20 años después, en 2022, fuese 2,2 millones, un incremento del 28%, según datos del Instituto Canario de Estadística (Istac).

Garí explica que la población peninsular y extranjera tiene sus propios pensamientos, costumbres y tradiciones ajenas a las isleñas. La promulgación de la idiosincrasia canaria en algunos municipios puede verse afectada por este hecho, por ejemplo, en el municipio majorero de Antigua, donde los foráneos representan el 65% de los habitantes. Por ello, el experto apunta a la necesidad de una moratoria demográfica, que frene la llegada de extranjeros, y constructiva, ya que «no puede crecer más la mancha de cemento» en Canarias, que evite el «colapso» por una posible falta de recursos.

Otra cuestión es el abstencionismo que caracteriza a los votantes canarios, en especial en los barrios populares. En las elecciones autonómicas del 28 de mayo más del 42% de los electores no acudieron a las urnas y en las generales del 23 de julio fue el 36,4%. Si existe un sentimiento nacional en la población, pero no se traduce en papeletas en los comicios, el sentimiento no se traslada a las instituciones. «Si la protesta social no se traduce políticamente, se diluye, no se proyecta», afirma el especialista en nacionalismo canario.