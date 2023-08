La música celebra Canarias como plató

Las más de mil millones de reproducciones que acumulan sólo en YouTube seis canciones cuyos vídeos musicales han sido grabados en escenarios de Canarias son el mejor ejemplo para entender el importante papel que estas producciones juegan actualmente en el desarrollo audiovisual del Archipiélago y, especialmente, en el crecimiento económico de pequeñas y medianas empresas del sector que por lo general se ven relegadas de los grandes rodajes llevados a cabo en las Islas.

Provenza, tema de la artista colombiana Karol G cuyo videoclip fue filmado en Lanzarote y acumula más de 811 millones de visualizaciones; Playa del Inglés, de Quevedo, que suma 102 millones de reproducciones en YouTube, cifra a la que se suman las 31 y casi dos millones logradas por el intérprete grancanario con, respectivamente, El Tonto -junto a Lola Índigo- y Columbia, grabados en Gran Canaria; los 56 millones de pases que alcanza en la misma plataforma Shakira con Don’t wait up, que se rodó en Tenerife, al igual que Even Better Than The Real Thing (The Perfecto Mix), de U2, filmado también en dicha Isla y que acumula 2,6 millones de visitas en la popular página web, encabezan la lista de exitosas producciones musicales filmadas en Canarias, a la cual se incorporó hace unos días el vídeo de Gente corriente, tema interpretado por la artista hispano-argentina Jordana B, cuyo clip transcurre en Lanzarote.

«Desde 2019 fuimos conscientes en Gran Canaria Film Comission del creciente interés que despertaba la Isla en la industria de la música como plató para la grabación aquí de los vídeos de las canciones de sus artistas», explica Nuria Guinnot, una de las profesionales al frente de este departamento adscrito a la Sociedad de Promoción Económica del Cabildo de Gran Canaria cuya gestión depende directamente de dicha institución.

No se dejaron encandilar los máximos responsables del organismo canarión por los brilli brilli que proporcionan las superproducciones internacionales como Aliados o The Mother, con Brad Pitt y Jennifer López encabezando, respectivamente, el elenco de dichos proyectos filmados en la Isla.

Para atender la inmediatez de estos proyectos, Gran Canaria Film Comission puso en marcha un permiso anual de rodaje que ya ha copiado Lanzarote

«Tuvimos claro que debíamos articular y facilitar también medidas específicas para apoyar a los profesionales que se han especializado en ese tipo de trabajos, que generan un importante volumen de puestos de trabajo y de negocio», añade sin olvidar mencionar al resto de compañías que se benefician de prestar servicios a esos rodajes como las dedicadas al alquiler de material técnico, las que proporcionan medios de transportes, las de catering, las agencias de modelos, los maquilladores y peluqueros, los estilistas...

Tras entender las peculiaridades que caracterizan la grabaciones de vídeos musicales -y también las editoriales de campañas publicitarias-, «que son más inmediatas y no se pueden regir por los mismos plazos que las grandes producciones cinematográficas en, por ejemplo, la tramitación de permisos para rodar», cuenta Guinnot, entre las medidas que en 2019 puso en marcha el Cabildo de Gran Canaria una de las más aplaudidas por las productoras grancanarias es el permiso anual de Medio Ambiente para grabar, notificando con sólo 48 horas de antelación, en espacios naturales de la Isla «no sólo con la finalidad de evitar cualquier daño medio ambiental sino para tener bajo control el número de personas que participan en cada rodaje».

En ese sentido, Lanzarote ha copiado ya ese modelo de licencia anual y las autoridades de otras islas del Archipiélago ultiman su aprobación.

Más de medio centenar de empresas canarias

Más de medio centenar de empresas audiovisuales de Canarias están actualmente especializadas en la grabación de vídeos musicales, actividad que compaginan con otros rodajes como las campañas publicitarias.

Entre todas ellas destacan por su calidad y su ritmo de trabajo, además de la tinerfeña La Penca Films -ver entrevista a su director en las páginas siguientes- las grancanarias Magnetic Films y Chocolatex, esta última dirigida por Saot ST, dj, productor y la cabeza ejecutora de muchos de los vídeos musicales de los cayó la noche, el histórico grupo de intérpretes canarios formado por La Pantera, Quevedo, Juseph, Bejo, Abhir Hathi, Cruz Cafuné y El IMA que con el éxito de Cayó la noche, en 2022, posicionaron Canarias en primera línea del panorama internacional de los ritmos urbanos.

De hecho, sin la figura de Saot ST hay quienes dudan de que el hoy mundialmente conocido cantante y compositor Quevedo, compañero y amigo del intérpete de Quédate, hubiese pegado el pelotazo que finalmente ha logrado.

Este profesional grancanario firmó sólo en el año 2020 diecinueve vídeos musicales realizados en Canarias, muchos de ellos convertidos en fenómenos virales.

Sólo seis vídeos musicales filmados en Canarias acumulan en plataformas como YouTube más de mil millones de reproducciones, una tendencia que actualmente se beneficia del éxito mundial logrado por artistas canarios que sin complejos ruedan en las Islas sus proyectos audiovisuales

«Yo a Quevedo lo conocí cuando tenía 2.000 seguidores en Instagram y vi un talento bruto en él», recordaba Saot ST en una entrevista para Los 40. «Mi preocupación realmente era cómo iba a usar esas herramientas para llegar, porque tú puedes tener el mejor talento del mundo pero si no tienes las ganas y la constancia, nada de eso te va a servir», añadía antes de reconocer que en Quevedo «por primera vez encontré a alguien que pensaba y actuaba mucho más rápido que yo».

Para los consultados resulta un tanto atrevido valorar cuánto influye, entre otros, el éxito de Quevedo, especialmente el hecho de que grabe en Canarias los vídeos musicales de sus canciones, en que las Islas se hayan convertido para intérpretes nacionales e internacionales en deseados platós naturales para la producción de estas piezas audiovisuales, clips que además, a raíz del ritmo de consumo que imprime la voracidad de las redes sociales y las plataformas de streaming, obligan a los artistas a nutrir constantemente el mercado y satisfacer así la demanda de sus exigentes seguidores.

Esta tendencia ha propiciado, además, que recalen en Canarias prestigiosos profesionales internacionales del panorama audiovisual, como es el caso de Warren Fu, director del videoclip de Shakira Don’t wait up, grabado en las Islas por un creador que también dirigió piezas de The Weeknd, Daft Punk, Pharrell Williams, The Strokes, The Killers, Hayley Williams, Mark Ronson y, entre otros, Julian Casablancas.

Más de medio centenar de productoras del Archipiélago están especializadas en los rodajes de ‘clips’ musicales

«Es una delicia ver trabajar a tipos como Warren Fu, que es un referente mundial del sector. De todo lo que hace», reconoce un técnico canario especializado en vídeos musicales, «aprendes mogollón».

Sobre el posible escaparate que supone para Gran Canaria en particular y Canarias en general, el hecho de que los jóvenes artistas canarios mencionen en sus composiciones localizaciones y lugares del Archipiélago, Nuria Guinnot, de Gran Canaria Film Comission, es cauta mientras recuerda que «ya en los años noventa del siglo XX grupos como por ejemplo Los Coquillos cantaban a la Playa de Las Canteras en sus temas».

«Es verdad que actualmente, con el alcance y la difusión que ofrecen las redes sociales, el escenario es distinto pero creo que el nivel de los profesionales en este sector, sumado a las iniciativas puestas en marcha por las instituciones, juegan también un papel importante», añade Guinnot, que otea un horizonte próspero en el Archipiélago para estas producciones audiovisuales vinculadas a la industria musical.

Ante este nuevo escenario, las empresas canarias relacionadas con esta actividad se muestran «muy optimistas», según reconocen, pero insisten en que «todas las facilidades son pocas». Lo habitual es recibir ese tipo de propuestas «de hoy para mañana», aseguran, «y debemos seguir adaptándonos a esa demanda porque en ocasiones nos pilla a desmano, sin margen de maniobra, y podemos perder no sólo una fuente de ingresos sino una herramienta de promoción exterior de las bondades del Archipiélago».