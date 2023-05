«La Casa de Colón atrae mucho al turista que visita Gran Canaria»

En octubre deja su cargo de directora de la Casa de Colón, ¿Qué valoración sacaría de sus años al frente de una entidad cultural de esta importancia?

Estoy satisfecha en unas cosas y en otras no. La sociedad cambia tanto que un centro cultural que hacemos miles de actividades tiene que estar al pie de la calle para ir trabajando con las nuevas tecnologías, buscando nuevos públicos para que el patrimonio cultural esté accesible para todo el mundo y que el centro cumpla su función de cohesión social. Y eso es de lo que estoy más satisfecha. Porque lograr esos objetivos hace que el trabajo sea riguroso, profundo y que estemos en pleno movimiento cumpliendo los compromisos de conservación, exhibición y difusión del patrimonio. Puedo estar satisfecha porque he trabajado con coherencia en un centro público. Me siento orgullosa de haber compartido con este equipo el logro de que todo el mundo sienta la Casa de Colón como propia.

De todas las funciones que tiene un centro de arte como la Casa de Colón, ¿cuál destacaría particularmente?

Hay una parte del museo que no se ve, la labor callada, que es la investigación sobre el patrimonio, la organización de congresos, las revistas científicas. Creo que ahí hay que incidir aún más porque es la base para todo. Por ejemplo, la exposición actual, Isla de arte, representa todo el trabajo que hay detrás en los fondos del Cabildo que estamos estudiando, conservando y custodiando. Y esto visibilizar el trabajo de un equipo de personas que están investigando para que se entienda cuáles son las tripas del museo. Todo este trabajo es importante para que la gente vea el museo como un lugar de ocio y conocimiento, que cumpla unos objetivos en la sociedad.

Una labor que, a día de hoy aún no conoce una gran parte de la ciudadanía.

Sí, porque no solo conservamos el patrimonio, sino valoramos ese mismo patrimonio. Das por hecho de que las momias estén en el Museo Canario o que las tablas flamencas estén aquí porque eso forma parte de tu identidad. Pero hay un enorme y complejo trabajo detrás para que eso funcione.

¿Se ha tenido en cuenta estos últimos años conceptos tan importantes como igualdad, solidaridad o inclusión?

Por supuesto. Se trata de trabajos transversales aplicados a nuestras actividades porque somos un modelo para la ciudadanía. Y las instituciones culturales tenemos que implementarlas cada vez más.

¿Cómo suceden estas actuaciones con, por ejemplo, la igualdad?

En esta exposición, Isla de Arte, tenemos que partir de la realidad de la ausencia de mujeres artistas hasta el siglo XX, pero estamos intentando que la igualdad esté siempre presente y destacar a las nombres femeninos a partir de las que tenemos. Con la política de incremento de colecciones sabemos que si aparece una mujer del siglo XIX, aunque no tenemos su obra, vamos a comprarla y que en el argumentario de la exposición esté presente, pero a principios del siglo XX ya tenemos a bastantes mujeres. Y también saber que, en el tema de la igualdad, hay que tener en cuenta que si no existen mujeres hay que decir que no existen.

Se ha descubierto, sin embargo, que hubo muchas mujeres artistas firmaban como hombres.

Y lo hacían para entrar en el mercado. Ahora se está haciendo toda una investigación para aplicar la perspectiva de género en los argumentarios de los museos. En la Casa de Colón se trata, por ejemplo, de mirar qué mujeres fueron a América, o qué mujeres desempeñaron en América determinadas cosas. Tenemos, por ejemplo, un programa de mujeres cartógrafas científicas que no son conocidas, pero estamos investigando esos nichos y nos estamos encontrando con cosas muy interesantes.

De las mujeres artistas más importantes, ¿cuáles destacaría?

La más famosas que tenemos en la colección es Lola Massieu, por supuesto. Pero también Pino Ojeda, Yolanda Graciani, o Jane Millares. Son las clásicas, que fueron mujeres valientes que además optaron por la abstracción en la construcción de pintura. Pero hay pintoras del siglo XIX que no tenemos y que son importantes como Pilar de Lugo o Lía Tavío. Hoy en día es mucho más fácil encontrar pintoras interesantes y con las obras que compra el CAAM se puede hacer mitad y mitad. Pero hasta principios del siglo XX es muy difícil rastrear en este sentido. Además, el periodo de tiempo de las obras de arte de la Casa de Colón abarca desde el siglo XV hasta principios del XX.

Otro concepto importante para un buen museo moderno es la sostenibilidad.

Es otro elemento transversal. En los folletos tenemos un código QR para que te los usuarios puedan descargarlo. Los materiales que usamos son vinilos o cartones pluma para que sean sostenibles. La sostenibilidad también aparece en el edificio con placas solares, luces, etc. Estamos cumpliendo los objetivos de la agenda canaria de desarrollo sostenible desde unos años para acá. Y ese cambio se ha venido notando.

Y, llegamos a la inclusión.

Es muy importante también. Para las personas con visibilidad tenemos el braille. Estamos haciendo unos museo mucho más abiertos para que promueva el acceso a todas las dependencia a personas que tengan cualquier tipo de discapacidad.

¿Hay obras que destacaría de todo el patrimonio artístico que posee la casa de Colón?

Pienso que las tablas flamencas son de una calidad y una categoría impresionantes. La joya son los maestros flamencos. Pero también obras especiales como la colección sobre castas mexicanas de indios y negros.

¿Y qué exposiciones?

Ha habido muchas interesantes como las de el arte flamenco de Gran Canaria y Tenerife, o sobre la ciudad de Las Palmas de Gran Canarias a través de la cartografía. Las dedicadas, al retrato, a los bodegones, o al siglo XIX hispanoamericano.

¿Cómo observa la creación del Museo de Bellas Artes?

La muestra Isla de arte es el mejor ejemplo de que la colección existe. Y si aquí se exhiben 250 piezas, en el museo habrá el triple. Hemos hecho una selección de esas obras, pero esta exposición da una idea que hasta qué punto podremos tener un recorrido profundo sobre el arte en Canarias. Pienso que el Museo de Bellas Artes es una apuesta inteligente por un modelo de museo moderno que contenga una exposición permanente del arte en Canarias y una programación magnífica a través de exposiciones temporales y actividades interesantes.

Un museo que siempre ha estado vinculado precisamente con la Casa de Colón.

El Museo de Bellas Artes se abrió en 1949 y hasta hoy sus obras las ha estado conservando la Casa de Colon. Luego se dividió entre la Casa de Colón y el CAAM. Pero el Museo de Bellas Artes es en estos momentos lo que tenemos aquí depositado. Estaba primero en el Cabildo y cuando se abre este centro se traen aquí. Luego se empezó comprar muchas otras obras. Y todavía hoy me llegan cartas que pone Museo de Bellas Artes-Casa de Colón. Pero desde los años 60 siempre se pensó que había que abrir un edificio porque la Casa de Colón no tenía las condiciones necesarias para exhibir todo ese patrimonio.

Creo que la reubicación del centro también ha sido muy complicada.

Desde que yo entré a trabajar en la Casa de Colón dije que había que poner un edificio para esa colección porque en la Casa de Colón no se puede estar almacenando de forma infinita todo ese patrimonio. No es que estemos creando un museo nuevo, sino dándole un edificio y una dimensión a esas obras. Se empezó con la idea de que se pusiera donde está el CAAM actualmente, y se pospuso porque al final se eligió montar el Centro de Arte Moderno. Pero ya tenemos el edificio para mostrar a la ciudadanía ese inmenso patrimonio. Un conjunto de obras que son en definitiva un recorrido profundo sobre la historia del arte en Canarias

¿Cuál es el mayor atractivo de la Casa de Colón?

La Casa de Colón atrae mucho al extranjero que viene a Gran Canaria. Es un lugar donde estuvo Colon, está situado justo detrás de la Catedral, y es un edificio singular, de obligada visita. Lo visitan innumerables cruceros que vienen a la isla. Y hacemos actividades para enseñar la historia de Canarias a los canarios. Estamos buscando la maneras de incrementar el público.