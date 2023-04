«La burocracia es un mecanismo ante la corrupción, pero a veces resulta excesiva»

Que una grapadora que cuesta cinco euros en una tienda pueda llegar a tener un coste de 200 euros si se incluye todo el trabajo del personal para justificar su adquisición de forma legal, ¿es verdad o resulta una exageración?

No es que se pague 200 euros por una grapadora cuyo precio en el mercado es cinco euros, sino que este es el coste por todo el procedimiento administrativo si se realiza de forma minuciosa. Pero hay que aclarar que este dinero no se paga sólo por una grapadora, sino, por ejemplo, por todo un conjunto de material de papelería cuya compra se tramita de manera formal en un ayuntamiento. Es un poco exagerado, porque lo que se valora es todo el proceso de contratación. Pero esto no es óbice para que en los casos de los contratos menores se busquen soluciones más eficientes.

¿Se debe apostar por la rapidez en resolver una deficiencia o carencia, o bien por garantizar que el dinero público se gasta de manera adecuada?

El problema radica en que tenemos que concretar el principio de eficiencia y la salvaguarda en el control del gasto público. Cabe recordar que el dinero que destinan los ayuntamientos a cada producto o servicio viene de los impuestos que pagamos los ciudadanos. El control tiene que ser exquisito. La burocracia existe como mecanismo para que no haya corrupción. No obstante, esto no quiere decir que, a veces, se convierta en excesiva.

¿Aprecia algún defecto en el sistema?

Un defecto en la forma de controlar el gasto público es que las administraciones tienden a utilizar el precio como un factor decisivo o único, y eso es un error gravísimo, porque se da la circunstancia de que grandes empresas ofrecen servicios por precios ridículos y ese trabajo lo hace gente sin experiencia, becarios o que no tienen cubiertos todos sus derechos como empleados. Esta circunstancia redunda en una prestación mediocre del servicio. En ese sentido, la baja temeraria en la presentación de ofertas a los concursos públicos está mal regulada en la legislación. Sobre esta circunstancia, en el ámbito de los servicios intelectuales que se prestan en los ayuntamientos, existen empresarios que presentan ofertas muy bajas respecto al precio de la licitación, que pueden calificarse de ridículas y, a la vez, imbatibles. Y, con los actuales parámetros que existen para realizar este tipo de adjudicaciones, consiguen el contrato. Sin embargo, la prestación del servicio puede calificarse de lamentable. Y es que no se debe unir un precio bajo con una prestación eficiente de un determinado trabajo. Desde mi punto de vista, el precio debería suponer un diez por ciento de la valoración, por ejemplo, mientras que se deberían tener en cuenta otros elementos, como la experiencia o los logros alcanzados por las sociedades que optan a desempeñar una labor concreta.

¿Esa lenta burocracia establecida para evitar la mala utilización de los recursos económicos públicos sirve de verdad para frenar la corrupción?

Hay un aforismo que dice: Hecha la Ley, hecha la trampa. Cuando se produce un acuerdo entre adjudicador y adjudicatario, estos pueden buscar formas de eludir la Ley. La corrupción en las administraciones públicas ha hecho mucho daño a todos. Como consecuencia, se exageran los requisitos y la burocracia; y se dedican muchos recursos y trabajadores de las instituciones para dar cumplimiento a esos pasos de control. Se ha introducido por la Junta Consultiva un requisito que no se contempla en la legislación, que consiste en solicitar tres ofertas. Pero lo que sucede a veces es que se busca en Google y se invita a participar en el proceso a las tres primeras sociedades mercantiles que aparecen. Es decir, no se busca o se intenta conseguir la mejor oferta, sino que se incluyen a las tres empresas que más dinero gastan en publicidad en el mencionado buscador en internet o en otras plataformas de similares características.

¿Existe alguna posibilidad de reducir la burocracia y los pasos necesarios para afrontar algunos contratos del sector público?

Es muy complejo. Las directivas de la Unión Europea (UE) buscan los objetivos de transparencia y libre concurso. Y para garantizarlos se hace necesaria esa burocracia, aunque eso suponga la pérdida de eficiencia.

Por su experiencia, ¿considera que así se retrasa el servicio o los bienes que se ponen a disposición del ciudadano?

Sí. Se ralentiza la atención y los servicios a la población. Pero de eso tienen la culpa los políticos corruptos y los funcionarios que no han hecho de forma correcta su trabajo, y por los cuales hay que incrementar los controles del gasto de dinero público. También se produce otro fenómeno perverso, como es la judicialización de la vida pública, que provoca un aumento de la ralentización del funcionamiento de la administración, cuando esta se debería dedicar de forma exclusiva a la prestación de servicios a los ciudadanos.

¿Es cierto que, con la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, se obliga a funcionarios y a otro personal de las administraciones a trabajar tres veces más?

No. Esta es una expresión gratuita, que ha calado, pero que no se corresponde con la realidad. Hay mucha burocracia, pero eso no significa que el trabajo funcionarial se haya multiplicado por tres en los últimos años.

¿Piensa que todo el proceso que se sigue con un contrato menor es absurdo?

Absurdo no es. Todo obedece a una causa. Pero eso no quiere decir que no se puedan reducir trámites y facilitar la contratación de forma más eficiente. Y también sería conveniente incrementar las cantidades por las cuales se puede acudir a la contratación menor, mediante el paso de los 15.000 euros de máximo en el ámbito de los servicios a los 40.000, como ocurre para los casos de las obras que se adjudican por ese procedimiento.

Un informe negativo de un secretario, un interventor o un tesorero de un ayuntamiento puede ser el germen de una denuncia a un cargo público o funcionario y el comienzo de un largo y complejo proceso judicial.

El que haya un informe negativo de un secretario no quiere decir que se haya cometido o se vaya a cometer un delito, sino que simplemente una de las formalidades no se ha cumplido.

¿Qué valor otorga al trabajo de estos habilitados nacionales?

Teniendo en cuenta que mi hija está opositando para ocupar una de estas funciones en la administración pública, solamente puedo tener buenas palabras para los secretarios, interventores o tesoreros. Está claro que cumplen una labor muy importante.

¿Nos puede hablar de algún caso que conozca en el que se hiciera mal uso del dinero público?

Bueno, hubo un concurso para hacer un festival de música, por ejemplo, en el que el adjudicatario se conocía antes de que se abriesen las diferentes ofertas.

¿Y cómo ocurrió esa irregularidad? ¿Fue en el Archipiélago?

En una corporación de Canarias se redactó un pliego de prescripciones administrativas y técnicas de tal manera que introdujeron en el citado texto la petición de una estructura metálica, por así decirlo, de un elemento, del que solamente disponía una empresa en las islas. Cuando nos llega al despacho el cliente y nos explica que ese punto del pliego establece una condición que sólo puede ser cubierta por una empresa del Archipiélago, nosotros, lógicamente, interpusimos un recurso administrativo ante dicha corporación, en el que expusimos que no podía haber competencia en dicho concurso porque únicamente había una empresa que disponía de ese elemento metálico. De hecho, llegamos a identificar a la mercantil que solamente podía resultar adjudicataria y lo dijimos en el recurso. De igual manera, solicitamos que se dejara todo sin efecto.

¿Y qué hizo esa administración ante el escrito que presentó usted?

Determinó la suspensión de todo el procedimiento y se dejó sin efecto el concurso.

¿Tiene conocimiento de alguna otra irregularidad o presunta irregularidad en la adjudicación de servicios o dinero de la administración pública?

Tenemos un caso en donde el Instituto Canario de Desarrollo Cultural otorga una serie de subvenciones a diferentes proyectos que se presentan. Esas subvenciones tienen la particularidad de que cuentan con un importe total predeterminado. Es decir, hay una cantidad de dinero x y, cuando se acaba, ya no se otorgan más ayudas económicas. Para el otorgamiento de estas subvenciones, las empresas lo que tienen que hacer es presentar una serie de proyectos. Hay multitud de sociedades que presentan iniciativas de todo tipo, que pueden ser objeto de subvención por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, que depende del Gobierno de Canarias. Como se presentan más propuestas que el dinero que existe para las citadas ayudas, se tiene que realizar un proceso selectivo, que permita discernir cuáles son los proyectos que merecen ser subvencionados.

¿Y qué ocurrió?

Pues que, sorprendentemente, en la última concesión de subvenciones nos encontramos con que para poder valorar todos esos proyectos se nombra una comisión técnica presuntamente independiente, que es la que se encarga de valorar todas las iniciativas. Esa comisión está compuesta por tres personas, que deben puntuar cincuenta o cien propuestas. ¿Qué sucedió? Que dos de esas personas que se nombran para la comisión resulta que se abstienen en la votación y valoración de dos de los proyectos. Esto es: hay dos proyectos en los que estas personas tienen un interés directo y por eso no pueden valorarlo.

¿Y qué hizo el Instituto Canario de Desarrollo Cultural?

Pues, en lugar de poner a tres personas que no tengan nada que ver con ninguno de los proyectos, mantiene a estas dos personas a valorar propuestas distintas a aquellas en las que están interesadas. ¿Pero qué pasa? Que como el dinero que hay es inferior a la cantidad que solicitan las empresas, los recursos económicos va a ir a los proyectos de las mercantiles que estén mejor valorados. Si de los tres jueces, dos tienen intereses en la convocatoria y están valorando otras decenas de iniciativas, aunque ellos no lo quisieran, indirectamente van a tender a minusvalorar a las demás que optan a las mismas ayudas. Si tú bajas la puntuación de todas las propuestas que has valorado, aquellas que no has puntuado será más fácil que obtengan la puntuación suficiente.

¿Y qué pasó al final?

Pues eso precisamente. Que los dos proyectos sobre los que se abstuvieron los dos jueces mencionados han obtenido subvención, mientras que hay un montón de propuestas, entre ellas la de mi cliente, que no han obtenido la ayuda económica. Pues bien, cuando se recurre en vía administrativa dicha resolución y se le explica al citado organismo del Gobierno de Canarias que no puede ser que las mismas personas sean juez y parte, que lo eche todo hacia atrás y que se lleve a cabo la valoración con personas que no tengan interés alguno, pues no se ha estimado el recurso. Y hemos tenido que ir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde se va a dilucidar, desde nuestro punto de vista, la ilegalidad del acuerdo recurrido.