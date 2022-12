Un archipiélago de ‘likes’ y corazones

Ni son todos los que están, ni están todos los que son pero sí representan una muestra importante del macrocosmos que supone el mundo de los influencers y de las redes sociales desde Canarias para el mundo. Un reflejo resumido en los 40 perfiles de canarios y canarias con más seguidores y mayor demanda en las redes sociales que cada día posicionan su imagen, su marca y, por ende, al Archipiélago en el tornado informativo que supone a veces la red de redes.

El televisivo Noel Bayarri, apodado el Mojo Picón, lidera este peculiar ranking cosechando 641.000 seguidores en su perfil de Instagram, una legión de fans que ha acumulado tras su paso por dos programas televisivos de gran éxito y que ha sabido canalizar en sus redes convirtiéndose en su propia marca, movimiento típico de los y las influencers que les termina granjeando, en el mejor de los casos, pingües beneficios.

Entre las y los elegidos hay rostros internacionales y famosos como el caso de la modelo canaria Ariadne Artiles, la ex Miss España Helen Lindes o la cantante Raquel del Rosario, con personajes hasta ahora anónimos que han conseguido posicionar su mensaje y sus contenidos digitales entre los más buscados, compartidos y solicitados como puede ser el caso de las cocineras veganas Romi Sanzel y Sara Párquez, detrás del perfil Living Like a Panda; el artista Filip Ćustić, que combina fotografía, performance, escultura y videoarte o el popular maquillador tinerfeño Alberto Dugarte.

También los hay que han aprovechado su paso por un medio de masas tradicional, como es la televisión, para labrarse un futuro en las redes a base de patrocinios, consejos y, de paso, relatando su día a día a sus seguidores con pelos y señales, como puede ser el caso de o el de Aurah Ruíz, la segunda con más seguidores de esta selección y, quizás, un ejemplo de cómo explotar el potencial de las redes para su propio beneficio.

Y es que, las redes y el mundo de los influencers es fiel reflejo de la sociedad actual, de los gustos, tendencias y, sobre todo, una ventana de comunicación que consigue romper barreras y estereotipos a golpe de likes o corazones. Desde expertos en moda y belleza, pasando por pioneros en gastronomía innovadora o en técnicas de estilo de vida para mejorar la salud y dulcificar la rutina; entre todos ellos suman hasta cuatro veces la población actual del Archipiélago en un claro ejemplo de la capacidad de visibilización y amplificación que las redes sociales esconden. Ya sea en su perfil de Instagram o Tik Tok compartiendo imágenes idílicas, recetas, viajes de ensueño o rutinas deportivas estas formas de comunicación consiguen llegar hasta los rincones más remotos del planeta.