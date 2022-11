«En Canarias no cala la ultraderecha porque se ve válida la autonomía»

Los movimientos de ultraderecha están ganando adeptos en todo el mundo, pero aquí en Canarias, al menos en las últimas elecciones, no fue una tendencia política que calara, ¿por qué cree que no tuvo tanto éxito como en el resto de España?

Las comunidades autónomas son distintas, con sistemas políticos diferentes. Hay regiones donde el eje izquierda-derecha se impone y otras donde también prima el eje territorial o identitario, como es el caso de Canarias, País Vasco o Cataluña. Aquí lo que sucede es que el sistema político no solo se distribuye en partidos de ámbito general sino también en partidos territoriales. El ejemplo más claro en nuestra comunidad autónoma es Coalición Canaria. En territorios como el nuestro los niveles de descentralización del Estado son más altos, hay un consenso de que la autonomía es una organización válida y que existe una cierta diferencia con el centro, es decir, Madrid o el Estado en sí. Este tipo de discurso de extrema derecha en empieza a articularse en nuestro país una vez que entra Vox al sistema político y, hay que recordar que lo hace por la ruptura España-Cataluña. Este discurso tiene que ver con la estructura de la organización territorial del Estado y hay comunidades en las que cala, pero otras en las que no, y ese es el caso de Canarias. En las Islas, además, existe otro elemento que también tiene relación y es la baja polarización de su sistema político, puesto que siempre tiende a ir al centro. La sociología del votante canario es muy de centro, moderada, no le gusta el conflicto y esto conduce a que los discursos radicales no calen. Además, en la psique del canario permanece la memoria histórica de procesos de radicalización, y por eso, este tipo de retorica produce cierto rechazo. Por último está la implementación territorial. No se debe olvidar que Vox ha sido un constructo nacido del centro del Estado con una repercusión enorme en medios generalistas, pero con una baja implementación territorial.

¿Cree que la penetración de Vox en Canarias puede cambiar de cara a las próximas elecciones?

El último barómetro le da entre uno y dos diputados en Canarias. Posiblemente tendríamos presencia de Vox por la circunscripción de Gran Canaria y por la de Tenerife. Y una hipótesis factible es que el sistema canario tienda entonces del centro al extremismo.

Entonces, con la llegada de Vox al Parlamento de Canarias ¿se difuminará el centro?

Posiblemente sí. A nadie se le escapa que estamos viviendo una polarización, pero de las malas. Y es que en esto existen dos tipos de polarizaciones, una buena y otra mala. La buena es la polarización ideológica, que se refiere a la política que genera conflictos en el ámbito de las ideas que ser conflictos de clase, género e incluso territoriales. La polarización mala es la afectiva, la que rechaza a un grupo por el hecho de alinearse con una cierta idea política. Eso se está produciendo. En España se vio muy claro con la crisis en Cataluña, y hay estudios que lo corroboran. Eso es una polarización mala porque divides a la sociedad, no en ideas, sino en grupos.

¿Por qué cree que se puede dar este cambio en el sentido del voto de los canarios?

La ultraderecha se mueve bien en diferentes campos temáticos y uno de ellos es la inmigración. Es un tema que está ocurriendo en Canarias, y en el último sociobarómetro del Archipiélago se percibe que existe un reducto de la población en descontento con la situación y que siente malestar e incluso rechazo por la inmigración. Las causas son diversas y están entrelazado con la situación económica, la crisis inflacionista y el descontento con la política. Es, por ende, un caldo de cultivo que puede permitir que esos discursos extremistas en contra de la inmigración calen. Ahora bien, está comprobado que en aquellos países donde existe una cierta movilización antiinmigración y donde los partidos de la corriente principal, – en España el Partido Popular o el Partido Socialista– compiten en la retórica y los temas de la extrema derecha, suelen perder. Aquí en Canarias no existe una evidencia de que los partidos de la corriente principal, en este caso de centro derecha (Partido Popular y Coalición Canaria), se hayan posicionado a la altura de un discurso tan extremo como el que tiene Vox. Eso nos dice algo positivo. Han bloqueado el discurso extremista con un discurso más moderado y centrado que sirve como parapeto para que esta retórica tan radical no sea troncal en el sistema político.

"No hay consenso sobre las medidas a tomar para frenar los discursos de la extrema derecha"

Hablaba de la inmigración como uno de los campos temáticos de la ultraderecha, ¿cree que el descontento por la covid y el negacionismo tiene relación también con este movimiento extremista?

Estamos viviendo tiempos convulsos. Pero estos problemas que vemos, no tienen su origen en los últimos años. Los politólogos lo venimos anunciando desde finales de 1990 y principios de los 2000. Ha habido una separación entre la toma de decisiones y la sociedad. Cada vez existe una diferencia mayor entre el poder político y el capital social. En ese espacio hay un vacío en el que no se está gobernando. El ciudadano percibe que está cada vez más alejado de la toma de decisiones. No hay una intermediación. Si a eso se le suma el número de canales comunicativos y mensajes instantáneos. Son condiciones para que se cree un caldo de cultivo en el que la sociedad pierde la confianza hacia la toma de decisiones pero también hacia el discurso, las problemáticas, el político, los liderazgos y sean también vulnerables a posiciones simplistas, extremistas y populistas. La covid ha sido determinante para formular un discurso negacionista que antes nadie se atrevía a decir. Hoy, una vez que existe un partido político que se atreve a decir ciertas cosas, una parte de la sociedad que antes no lo verbalizaba porque había un consenso de que eso no tenía sentido, hoy se ve amparada en ellos.

¿Tiene algo que ver el movimiento de extrema izquierda de Podemos con Vox?

Aunque Podemos surge también de un conflicto, el del 15M, esta movilización de los indignados no impugnaba el sistema, sino que reivindicaba que el sistema diera lo que siempre ofreció: educación, trabajo, una casita, tener hijos y vivir felices. Como el sistema no lo estaba generando, crea frustración y de ahí nace esa nueva oferta política. Es verdad que el primer Podemos no es el Podemos de ahora. El primer Podemos era más nacional y transversal, ahora es un Podemos que se sustenta en la vieja guardia de Izquierda Unida, postcomunista, mucha izquierda territorial alternativa, y es un partido del sistema porque está en todas las instituciones. Pero esto siempre ha existido en Europa. No es el mismo nacimiento que tuvo Vox, que surge del conflicto territorial y ponía en entredicho el mismo sistema. Podemos no busca una ruptura con el sistema.

¿Cómo se puede anular los discursos extremistas en las instituciones?

No hay consenso sobre lo que hay que hacer para frenar los discursos extrema derecha. Hay casos con éxito y sin éxito. En Francia, por ejemplo, se ha intentado hacer un cordón sanitario y el efecto ha sido el contrario al deseado: cada vez tienen más apoyo. También ha habido casos en los que otros partidos han competido en sus temas. Hay incluso intentos de ilegalizar a los partidos de extrema derecha. Yo lo que diría es que si hay temas que si son razonables y tienen que ver con problemáticas reales, se pueden discutir y contraponer con otras ideas. Si hay ideas que no tienen ningún tipo de sentido, y están claramente puestas en el tablero político solo para dividir más a la sociedad y generar conflicto donde no lo hay, entonces se bloquea.

"Cada vez existe una diferencia mayor entre el poder político y el capital social"

¿Tienen algo que ver la retórica de Vox con la de movimientos fascistas de la Alemania nazi, de la Italia de Mussolini o de la España franquista?

A lo mejor la gente piensa que después de la II Guerra Mundial los nazis se disolvieron pero no ocurrió así. Mucha gente que apoyaba y sustentaba el régimen siguió ahí después de la guerra. De hecho, la alemania postnazi se crea con el cuerpo funcionarial de la alemania nazi. El motor del Estado siguió siendo el mismo, tanto en Alemania, como en Italia y España. Hubo gente y grupos que se adhirieron muy bien a la democracia, como el ejército. Otros reductos sociales que comulgaban con esas ideas se refugiaron en las ofertas de la derecha y de los liberales europeos. Siempre ha habido en Europa movimientos de ultraderecha postfascista, aunque tradicionalmente han sido muy reducidos. Cuando se produce un descontento por los movimientos de centro derecha porque ya no les incentivan o lo ven muy blandos para los conflictos que se están generando, la nueva oferta electoral gana rédito electoral. Vox, por ejemplo, nace del desgaste del Partido Popular por no hacer frente a los conflictos territoriales. Además, Vox se adhiere a unos movimientos reaccionarios que nacen incluso antes de que Donald Trump empiece a ganar adeptos. El auge reaccionario de esa derecha del partido republicano surgió en Kansas por el descontento con las políticas de Barack Obama y por el hecho de tener a un afroamericano en la Casa Blanca. Aquel movimiento tiene sus efectos hasta el día de hoy. Donde hay postfascitas el consenso se ha roto y, cuando esto sucede, naturalizamos lo que antes no lo era.

¿Qué papel han tenido las redes sociales en el auge de los movimientos de extrema derecha?

Todo el campo político las ha utilizado para su beneficio, pero ellos han tenido mucha repercusión porque sus mensajes son simples y calan más fácilmente. Con las redes sociales hay una paradoja y un dilema. Los individuos no están en el día a día del parlamento y de la política, y los representantes son atajos que simplifican de una forma racional la composición política. La democratización de las redes sociales ha desplazado a los interlocutores de la democracia al público, pero no hay filtro. Y eso lo ha utilizado la extrema derecha de una forma muy buena pero peligrosa, con sistemas algorítmicos y de big data. Las redes sociales han democratizado la opinión pública, pero también la han enturbiado. Los canales de comunicación han variado. Ahora hay más canales, más fuentes y variedad de información. Pero si quieres estar bien informado, tienes que pagarlo. Con las redes sociales uno ya no sabe lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es riguroso y lo que no lo es. No sabemos dónde está el argumento de autoridad. Y esto llega a tal punto que alguno puede pensar que el discurso de un científico está construido para engañarle. En este nuevo contexto, ¿dónde están los elementos que antes legitimaban el sistema?