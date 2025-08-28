Yanira Antón: «Más Barato, donde las oportunidades vuelan»

Yanira Antón es la propietaria y directora de Más Barato Tenerife, un negocio con presencia física en Tenerife y con un servicio de tienda online que ofrece grandes oportunidades

¿Cómo nació Más Barato Tenerife y cuál es su principal modelo de negocio?

La idea nació casi por casualidad. Todo empezó con la acumulación de productos que venían de otro negocio: algunos eran de segunda mano, otros tenían pequeños defectos de almacén que impedían venderlos como nuevos... pero aun así despertaban interés en muchos clientes. Esa chispa fue el punto de partida para abrir un nuevo camino: la compra de grandes lotes de devoluciones y artículos con cajas dañadas de grandes empresas, con la intención de ponerlos al alcance del público a precios muy por debajo del mercado. Al mismo tiempo, ya me atraía desde hacía años el mundo de la compraventa y los empeños —especialmente la modalidad de venta recuperable—, un sector con cada vez más seguidores. Esa combinación de experiencia e interés terminó de empujarme a emprender en este ámbito, con la convicción de que había un espacio para darle una segunda vida a los productos y, al mismo tiempo, ofrecer una alternativa real de ahorro a los consumidores.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrecen, tanto online como en tienda física?

En Más Barato Tenerife, el catálogo abarca desde soluciones básicas para el día a día hasta productos de gran formato para el hogar. Realmente puedes encontrar casi de todo, desde producto nuevo, como también las devoluciones de Amazon y segunda mano, que llegan cosas que no hay en ningún lado. Ofrecemos artículos que no llegan a Canarias los cuales son muy singulares y específicos ya que compramos mercancía de toda Europa por contenedores; recibimos mercancía muy variada, muchas referencias, que hasta nosotros mismos nos quedamos sorprendidos cuando abrimos los palés. Tenemos artículos muy singulares que no los encuentras en otros lugares. Ofrecemos electrónica, electrodomésticos, con una oferta que va de pequeños aparatos como afeitadoras, cafeteras o batidoras hasta lavadoras, frigoríficos, robots de cocina o estufas. A ello se suman utensilios de cocina, vinotecas o sistemas de ventilación, entre otros. En muebles y decoración, la tienda ofrece módulos de salón, cómodas, aparadores y armarios, junto con piezas ornamentales como cristalería, figuras decorativas, belenes o atrapasueños, diseñadas para dar un toque personal y accesible a cada espacio del hogar.

¿Qué los diferencia de otros negocios del sector?

En Canarias, Más Barato Tenerife se ha consolidado como una tienda única al reunir en un mismo espacio cuatro grandes categorías de productos que marcan la diferencia por su variedad y sus precios. Por eso, nuestra tienda se divide en estos 4 sectores: De producto nuevo; de más barato, que son cajas rotas, liquidaciones y artículos con algún defecto (producto nuevo con garantía); las devoluciones de Amazon; y la compra-venta de segunda mano. Cuando abrimos los lotes de Amazon, que traemos muchos containers, va entrando una variedad de mercancía increíble y lo tenemos a un 30% o 40% más barato que en la página web de Amazon, y es ahí donde está la ventaja. En cuanto a las liquidaciones, por ejemplo, adquirimos lotes a gran escala a empresas que no rotan estos productos y así poder ofrecer el mejor precio de mercado a nuestros clientes. Como casos que visibilizan estos chollos, tenemos felpudos a un euro o botes de zotal a dos euros, o toppers a 10 euros, cuando en otras tiendas lo tienen bastante más caro; siempre compramos lotes de este tipo para que el cliente que nos visite encuentre el auténtico chollo y ofertas únicas. Es muy raro que el cliente entre a nuestra tienda y no compre nada. Esta combinación convierte a Más Barato Tenerife en un espacio atractivo para quienes buscan calidad, funcionalidad y ahorro real en cada compra.

¿Cuál es la clave del éxito de su empresa?

La clave del éxito ha sido la de impactar en el mercado con un precio bastante bajo, además de disponer de más de 4.000 referencias de productos en stock, tanto en tienda física como en nuestra web www.masbaratotenerife.es, que es muy cómoda y atractiva. Tenemos un servicio de entrega rápido y gratuito. Puedes vender los artículos viejos o que ya no usas y comprar cosas nuevas al mejor precio de mercado. Aquí decimos: ¡Corre, porque las oportunidades vuelan!