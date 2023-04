Iñigo Núñez y David González, son los máximos responsables de Ewaste, la única planta de reciclaje de aparatos de eléctricos y electrónicos de las islas Canarias, que en 2022 recupero las materias primas de las que estaban compuestas 14.000 toneladas de frigoríficos, lavadoras, televisores, termos y pequeños los aparatos eléctricos como: secadoras, tostadoras y microondas, entre otros; y las volvió a reintroducir en el mercado, como materias primas recuperadas, para la fabricación de nuevos productos.

¿Pueden explicarnos que es la Economía Circular?

D.G.: La economía circular es el modelo de desarrollo económico por el que apuesta Europa y que tiene como objetivo el reaprovechamiento infinito de todas las materias primas; recuperándolas (mediante su reutilización y reciclaje) para volver a introducirlas, de nuevo, como insumos en los procesos productivos. En resumen: fabricar, utilizar, recuperar las materias primas de los productos cuando se desechan y usarlas para volver a fabricar. Y todo esto, sin olvidar que ha de hacerse manteniendo un equilibrio justo con la protección y cuidado del medio ambiente y del crecimiento socioeconómico, en igualdad de oportunidades, de las personas.

¿Por qué se apuesta en Europa por este modelo económico de desarrollo?

I.N.: Tratare de explicarlo de una manera sucinta y les pido perdón por no desarrollar los matices, solo los trazos gordos. En Europa no tenemos suficientes materias primas vírgenes en nuestro territorio. Esto nos hace dependientes de terceros países, que determinan el precio al que podemos acceder a ellas, además de limitar, si así lo consideran, nuestra capacidad de adquisición. Ello imposibilita nuestra capacidad de competir en igualdad, pues solo con restringirnos el volumen de materias primas a comprar y/o subirnos el precio, logran nuestros productos no sean competitivos en los distintos mercados. Hoy ya tenemos claros ejemplos que combina dificultad de acceso y precio: energía, microprocesadores y productos básicos de alimentación, entre otros.

Por otra parte, las zonas económicas donde es inexistente la protección de los derechos de los trabajadores y del entorno, que es donde están ubicadas las grandes industrias productoras globales, hace que los productos fabricados en esos países sean más competitivos (hacen dumpin laboral y medioambiental). Como verán una tormenta perfecta, provocada, que imposibilita el crecimiento de nuestra economía, lo que tiene como consecuencia el empobrecimiento paulatino y futuro de todos los habitantes de Europa.

D.G.: Por todo ello, el modelo de economía circular es la solución por la que está apostando Europa para mantener y desarrollar nuestra posición competitiva en los mercados globales y en el mercado de la UE. ¿Cómo? Reduciendo nuestra dependencia de terceros países con respecto al acceso a las materias primas, limitado el acceso a nuestros mercados de productos que están elaborados bajo las premisas de: despilfarro de los recursos naturales, la explotación de los trabajadores y de la contaminación de la atmósfera, de la tierra y de los océanos que todos compartimos, pero no todos cuidamos y protegemos.

¿Y en Canarias, qué podemos hacer?

I.N/ D.G.: Canarias como ustedes bien saben es un territorio ultraperiférico, fragmentado, frágil, con poco desarrollo industrial y una potencia mundial en turismo.

El turismo lo podremos defender mientras sepamos mantener y mejorar nuestro entorno. Si no somos capaces de proteger el medioambiente de nuestro archipiélago, ofreciendo experiencias vacacionales y de ocio basadas en las premisas de la sostenibilidad, los turistas dejaran de acudir. Por lo tanto, la primera conclusión es que para mantener nuestro liderazgo mundial en el sector turístico hemos de proteger nuestro entorno.

Para el desarrollo de la industria de economía circular, la primera acción es desarrollar el reglamento del artículo 14 del Régimen Económico de Canarias. Básicamente se resume en que se apliquen, de verdad, los dos principios en el recogidos en el REF: el principio de proximidad geográfica y el principio de continuidad geográfica. El primero recoge que se limite el traslado y salida de residuos potencialmente peligroso más allá del lugar más cercano posible habilitado para su gestión, es decir: “si hay una planta en canarias que se trate en canarias”; el segundo, recoge que el territorio fragmentado canario ha de verse como si no lo fuera, esto evitaría que coste de transporte interinsular vs a península sea un factor decisivo que determine la salida del recurso (residuo) de nuestras islas con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y oportunidades de desarrollo económico.

Si estos dos principios no se acaban aplicando, desde nuestro punto de vista y permítanos la broma, también desde el punto de vista de los reguladores que lo incluyeron en el REF; el desarrollo de industrias de economía circular en canarias será minoritario. Y tendremos que vivir con la responsabilidad de haber decidido no aprovechar y explotar al máximo la oportunidad que nos ofrecen los famosos fondos next generation , que es el dinero que está destinado Europa a potenciar, entre otras , las industrial del reciclaje. Volvemos a recordar que las industrias del reciclaje y reutilización son uno de los pilares y fundamentos estratégicos donde se apoya el modelo de economía circular que definirá la Europa económica, social y medioambiental del futuro.

Por ello Ewaste está comprometido con ayudar al desarrollo de industrias de economía circular en todas las islas.