Los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 de la Unión Europea han obligado a la ciudadanía, empresas e industrias de diversos sectores a planificar y organizar sus propias agendas contemplando una serie de parámetros que, en muchas ocasiones, han supuesto un revulsivo para la modernización e implementación de prácticas medioambientalmente más sostenibles e integradoras. Si el ODS número 9.1 promueve que se deben “desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos”; y el número 11.b encamina a que de aquí a 2030 se deba “aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles”; el sector de la construcción ha estado atento a esas recomendaciones y se ha colocado como abanderado de la descarbonización y la economía circular. Así lo pone de manifiesto Óscar Izquierdo, presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco). “El sector de la construcción es el primer sector económico de la UE que ha apostado fuertemente y de manera decisiva por la agenda verde de la UE y la potenciación de un crecimiento económico y social basado en el desarrollo sostenible”, asegura. Izquierdo resalta que “la construcción trabaja sobre la economía circular, que es construir sobre lo construido. Europa exige la descarbonización de todos los países de la Unión y el principal obstáculo está en las edificaciones, porque en toda Europa, y principalmente en Canarias, tenemos un parque edificatorio muy anticuado. La modernización a la que nosotros como constructores contribuimos se hace a través de la reforma, la rehabilitación y la conservación y mantenimiento, incorporando en esas edificaciones que no cumplen con estándares exigidos por Europa elementos que mejoren la eficiencia energéntica la accesibilidad universal (no solo en las entradas de los edificios, sino en las propias viviendas) y la digitalización, invirtiendo en edificios inteligentes”.

“En Canarias –continúa Izquierdo– hay 6.000 empresas del sector de la construcción. Trabajan, de manera directa, unas 38.000 personas, y la mayoría de esas empresas son pymes y autónomos que se dedican a la renovación urbana”. Izquierdo señala que hoy en día la mayor oferta de empleo se está dando en obras de reforma y rehabilitación. “Esto significa que, además, no estamos consumiendo más territorio, sino que estamos haciendo sostenible la vivienda ya existente y que en estos momentos es un problema para el medioambiente por su antigüedad y deterioro”. El presidente de Fepeco recuerda que se está haciendo un esfuerzo considerable porque “estamos en constante actualización, con la incorporación de materiales sostenibles, nuevos métodos productivos, nuevas formas de trabajo más acomodadas a los nuevos tiempos. En definitiva, hemos logrado la industrialización de la construcción (construyendo casas modulares, con materiales que son respetuosos con el medio ambiente) y toda la rehabilitación se está haciendo conforme al código técnico de la edificación, muy exigente en todo lo que se refiere al medioambiente. Esto ha resultado en que Canarias está entre las primeras comunidades autónomas donde se está cumpliendo con prioridad lo solicitado por la agenda verde europea”.

Óscar Izquierdo insiste en que “el sector de la construcción y las empresas locales canarias estarán en un franco proceso de modernización pero, sobre todo, ganando mucho en especialización, con personal muy preparado, para lo que contamos con la Fundación Laboral de la Construcción, y con maquinaria de última generación”. Sin embargo, uno de los obstáculos con los que se encuentra el sector es el más señalado por los empresarios y empresarias de los últimos tiempos: la falta de relevo generacional. “El problema más importante en estos momentos es que los jóvenes no se quieren incorporar a la construcción. No es un problema local, está sucediendo en todo el ámbito europeo, así es que hay que trasladar a los jóvenes la idea real de que el sector se ha modernizado y que no es lo mismo que antes, ni en cuanto a la práctica del trabajo ni en cuanto el prestigio social que implica dedicarse a ello, que viene lastrado por años en que existía la idea de que quien se integraba en este sector era porque no valía para otra cosa. Hoy en día, esto está muy lejos de ser verdad, porque ahora para trabajar en la reforma y la rehabilitación hay que estar muy preparado y especializado, labor que, como digo, cumple la Fundación Laboral de la Construcción”. El presidente de Fepeco recuerda que existe la tarjeta profesional de la construcción, que es la que certifica que esas personas que acuden a una obra de rehabilitación están capacitadas profesionalmente para hacer esas labores específicas. “Me gustaría también hacer un llamamiento urgente a las mujeres para que se incorporen en el sector porque, si bien es verdad que hay un alto porcentaje en el ámbito de propietarias, gerentes o técnicas, a pie de obra solo hay un 11%”, asegura Óscar Izquierdo. “Es necesario y posible que se incorporen de manera plena, y ya estamos notando una participación cada vez más abundante de las mujeres en los cursos de la Fundación, lo que quiere decir que el mensaje está llegando, pero necesitamos aún más refuerzo porque ya el trabajo en la obra no tiene nada que ver con lo que era antaño y las mujeres están plenamente capacitadas para incorporarse a esas labores”, comenta. “En estos momentos, construcción significa vida, progreso, respeto y sostenibilidad, y la única manera de conseguir una estabilidad económica, y sobre todo un crecimiento del empleo de manera constante, es a través de las obras de reforma y rehabilitación”, sentencia.