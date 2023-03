La experiencia y la solvencia del esfuerzo diario

Hay emoción en la voz de Pilar Iceta cuando echa la vista atrás y recuerda a su tío, Jesús López Revilla, quien desbrozó el camino de lo que es el negocio actual, y al empezar a relatar, como dándose cuenta en este momento de lo asombroso de la hazaña, las circunstancias en que ella misma y su marido, por aquel entonces novio, Juan Luis García, se hicieron cargo de la empresa. “Fue todo muy repentino porque cuando mis tíos tuvieron que irse por enfermedad, Juan Luis estaba estudiando Empresariales y no dudó en empezar a aprender y estar a mi lado para coger las riendas del negocio. Lo hizo todo, además, mientras estaba en la mili”, comenta con orgullo. De esto hace más de treinta años, y en 1994, convirtieron un pequeño negocio autónomo en la empresa Auto Filtros, mayorista y minorista de filtros para automoción, maquinaria industrial y náutica.

Ampliación y diversificación

Al principio, eran distribuidores en exclusiva de PBR para toda la provincia, “A Juan Luis, como a mi tío en su momento, la marca española PBR le otorgó el Filtro de Oro, un galardón al mejor vendedor nacional” pero pronto la distribución unimarca empezó a dejar de ser rentable, PBR desapareció y empezaron a distribuir otras marcas de filtros igual de prestigiosas, como UFI, Baldwin, Virgis, Imprefil, Sofima, entre otras. “El filtro”, explica Pilar, “es un elemento muy importante para el motor porque es fundamental para que el gasoil, el aceite o el aire llegue limpio al motor o a los inyectores. En máquinas de mucho uso o uso intensivo como la industrial, nuestro servicio es fundamental porque tenemos estocaje suficiente como para servir de manera inmediata para que la máquina siga funcionando al rendimiento requerido”.

En la búsqueda constante de ofrecer un mejor servicio, y aunque el filtro sigue siendo el referente de especialidad de la empresa, en estos últimos años han incorporado otras líneas de producto como frenos, aceites, distribución, baterías o radiadores.

Sus principales clientes son flotistas, compañías de transporte, talleres de automoción, y constructoras en general, la industria, que tiene en Auto Filtros a un proveedor que siempre responde y dispone del repuesto preciso. “Durante la Covid no pudimos cerrar porque éramos considerados servicio esencial debido a que suministramos los filtros para grupos electrógenos que, a su vez, resultaban vitales”, aclara Pilar. “Una característica que nos define es el servicio inmediato, por eso tenemos que tener mucho stock para poder atender al cliente en el momento en que se produce la demanda, eso requiere mucha inversión y mucho inmovilizado al que puede que no se dé salida durante un tiempo. Tenemos local en propiedad y un almacén que es de alquiler, así es que hay que hacer muy bien los cálculos para no estocar en exceso ni quedarse corto”, comenta la gerente de Auto Filtros.

No obstante, la empresa se ve sujeta en estos tiempos a la variación incontrolada de precios por parte de los proveedores, y a la subida del combustible que se repercute en los portes inmediatamente. “Son muchas las dificultades a las que nos enfrentamos, por ejemplo, el transporte, porque todos los proveedores son de Península, o Italia. Canarias es un territorio diferente, tenemos una idiosincrasia distinta y los gastos de transporte son un riesgo añadido, siempre es una lucha. Recibimos contenedores cada 20 días desde Italia, y mercancía que nos llega semanalmente que viene por avión desde la Península. Por ponerte un ejemplo de variación de precios, en uno de los productos que hemos incorporado a nuestro catálogo últimamente, los aceites, en el último semestre se han incrementado tres veces, pero subidas de un 10% y un 13% nada de subidas ligeras. Te hablo de mercancía que se necesita cada semana para servir al sector industrial, que se les avería una elevadora, o una pica pica y tenemos que tener reposición de stock frecuente… O, por ejemplo, si a una empresa se le para una máquina, y nos piden el repuesto que no tenemos, el filtro embarca un viernes y llega el martes, y cuando abres la factura ya ha cambiado el precio sobre el que inicialmente le habíamos dado al cliente. Nuestros márgenes son ya de por sí muy ajustados, así es que esas subidas van sobre nuestra ganancia”.

A Pilar le vuelve la melancolía a la voz. “Mantener un negocio pequeño y familiar como este siendo autónomos” -como autónomos societarios están ellos dos y tienen cuatro empleados más- “es muy duro”, se le quiebra la voz explicando los esfuerzos que supone ser autónomos en este país. “No tienes ventajas de ningún tipo, porque si quieres mantener el negocio a flote, las horas de trabajo son interminables, y aunque nos gusta lo que hacemos y tenemos un equipo maravilloso que es como una familia, quisimos que nuestros hijos enfocaran su carrera profesional por otros derroteros”. Preguntada sobre el relevo cuando llegue la jubilación, Pilar se muestra firme, “no tengo melancolía por las cosas, me preocupan las personas. Cuando llegue el momento, veremos, por ahora, tratamos de mantener el negocio abierto, y ya es suficiente esfuerzo”.

Auto Filtros S.L está en la Calle Puerto Rico, 1 en Santa Cruz de Tenerife y en la web www.autofiltros.com