Hemos investigado y hemos visto que cursaste ingeniería industrial en la Universidad de La Laguna, ¿crees que esta formación te ha sido útil para el proyecto dormitorum?

Considero que la formación adquirida en la Universidad de La Laguna ha sido vital para mí progreso laboral y personal. Comencé a trabajar con dieciocho años en una multinacional dedicada al sector del papel como mozo de almacén, esto hizo que cogiera mucha experiencia en el ámbito logístico. Al cumplir veintiséis años me planteé retomar los estudios y me decidí a cursar una Ingeniería Técnica Industrial en la ULL. Fue una etapa dura de mi vida, porque todos sabemos que compaginar estudios, con el trabajo y la familia es complicado. Gracias al apoyo de mis compañeros, amigos y familia puede hacerle frente, toda esta formación académica y laboral me ha preparado para el proyecto que es hoy dormitorum.

Fuiste gerente de supermercado en DinoSol (HiperDino), una de las empresas canarias más potentes, ¿qué te aportó aquella experiencia?

Fui seleccionado para un plan de formación para gerentes de dicha cadena. Supuso una experiencia única, me aportó capacidad para liderar grandes equipos de personas, tener mentalidad analítica y resolutiva. Estoy muy agradecido a esta empresa, gracias a ella di un salto cualitativo en mi formación. Fui una esponja en esa etapa de mi vida, me rodeé de grandes profesionales que me aportaron muchísimo conocimiento.

Actualmente Alexis Amaya (CEO de dormitorum) y tú sois socios. ¿Cómo nació la conexión entre ambos?

Nos conocimos en el año 2012 y desde el primer momento hubo buen feeling, ambos compartimos los mismos principios y valores personales. En esa época, Alexis estaba iniciando lo que sería más adelante dormitorum y yo estaba trabajando como gerente en la cadena de supermercados HiperDino. Nos veíamos casi todas las tardes y compartíamos las experiencias del día a día, cada uno nos nutríamos de la visión del otro. Alexis siempre me hizo partícipe de su proyecto e ideas, tuve la oportunidad de ver cómo creció dormitorum en sus inicios. Siempre recordaré el día en que Alexis me propuso unirme a su equipo de dirección, ha sido sin lugar a dudas una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida laboral.

En tan solo cinco años, dormitorum se ha convertido en la cadena líder del descanso en Canarias. ¿Qué puntos consideras que han sido claves para este ascenso meteórico?

Afortunadamente dormitorum es una empresa nativa digital, pieza clave para haber podido seguir desarrollando nuestra actividad en plena cuarentena. Uno de los movimientos más acertados en mi opinión, fue la gran inversión publicitaria de nuestros productos por la que apostamos en el momento en que todos los españoles estaban en sus casas. Acompañamos este movimiento con un gran aumento de nuestro stock, para poder responder a un servicio de entrega casi inmediato para satisfacer a nuestros clientes. Esto nos ayudó a amortiguar el impacto tan negativo que nos dejó la cuarentena.

Actualmente continuamos con un crecimiento exponencial. Gran parte del mérito se lo puedo atribuir al departamento de marketing, al plan de logística personalizada de nuestro producto y por supuesto a nuestro estupendo equipo de ventas, sumamente especializado, formado y siempre motivado. El gran equipo humano que compone dormitorum y la calidad de la experiencia de compra, hacen de este un elemento diferenciador respecto a la competencia.

Para el equipo directivo, nuestro activo más preciado es el factor humano, por ello nos preocupamos en invertir en nuestros trabajadores con mejoras salariales, planes de pensiones, seguro privado de salud, conciliación de la vida laboral con la personal, etc.

Todos tenemos referentes, ¿quiénes son los referentes empresariales de Eduardo Calero?

Durante mi formación como gerente tuve la suerte de conocer al consejero delegado de DinoSol D. Javier Puga. Estoy seguro que él no se acordará de mí, pero el conocerle supuso un antes y un después en mi carrea. Su intachable trayectoria y cómo ha gestionado DinoSol me parece digno de estudio.

¿Hacia dónde crees que os llevará la expansión peninsular en la que os encontráis inmersos actualmente?

Actualmente dormitorum es la colchonería líder en Canarias, el objetivo a tres años vista es liderar el mercado peninsular. En Canarias hay dos millones de habitantes y facturamos cerca los dieciocho millones de euros siendo la quinta colchonería de España. Con la expansión tendremos acceso a cuarenta y cinco millones de habitantes, abriendo este año doce tiendas en Madrid, la web a todo el territorio nacional y en 2023 la ampliación seguirá por Barcelona. Confiamos en los próximos tres años tener unas cincuenta-sesenta tiendas.

Sin duda, una historia interesante la de Eduardo Calero. Le deseamos que alcance todas sus metas, cumpla sus sueños y que dormitorum continúe generando empleo de calidad en la península y por supuesto también en las Islas Canarias.