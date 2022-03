Señor Webster ¿Qué es la Economía Circular?

Vivimos en una economía muy lineal, en la que tomamos-->hacemos--> usamos --> desechamos. En realidad, es una máquina de producir residuos. La economía circular, como su nombre indica, se basa en la circulación, no en la extracción. Es más bien un sistema vivo en el que todos los materiales son «nutrientes» para el sistema. En realidad, se trata de gestionar mucho mejor nuestras existencias de «materiales», e incluso de mejorarlas o reciclarlas. Es un ciclo positivo y una oportunidad empresarial y económica, si se hace bien.

¿Por qué es importante un Título de Experto Universitario en Economía Circular en Territorios Aislados como el que ha puesto en marcha el Cabildo de Gran Canaria y la ULPGC con el apoyo de la empresa privada?

K.W.: Los territorios aislados van a tener que reinventar sus economías y la economía circular va a ser parte de ello si aspiran a algo más que la supervivencia. De hecho, pueden ser fantásticos casos de innovación. Así que un título de experto acelera el debate y la capacidad de crear nuevas direcciones.

Aridane González, director del Titulo, nos señala: “Hay mucha formación de Economía Circular en diferentes ámbitos europeos, sin embargo, este es el primero que se centra en la debilidad de las regiones aisladas, como Canarias, para gestionar los recursos. ¿Los motivos? Van, entre otros, desde las barreras legales, la presión demográfica y la dependencia exterior, hasta el valor de los productos para facilitar la generación de nuevas actividades económicas. Pero no solo Canarias es un territorio aislado, en el mundo hay muchas fronteras que hacen “aislados” a territorios en pleno continente.

“El cambio de modelo hacia la circularidad es una necesidad más que evidente, pero para ello hay que fortalecer el debate, impregnar a la sociedad de conocimiento y sobre todo, formar a las personas para que sean el centro de todos los círculos. Ahí está la importancia de un título de formativo de estas características y de que sea propio”

¿Por qué se ha optado por un título propio para esta oferta formativa?

A.G.G.: Un título de experto universitario tiene mucha flexibilidad académica, permite la interacción público-privada, la mezcla del conocimiento académico y la experiencia de profesionales en diferentes sectores, en este caso relacionados con la Economía Circular. Los títulos propios como este, están diseñados para satisfacer demandas sociales y la Economía Circular ya es una demanda. Ahora mismo es el único título de estas características y pionero en abordar los retos y oportunidades de la economía circular en los territorios aislados y Canarias, como tal, lo necesitaba urgentemente.

¿Qué tipo de nuevos empleos estarán relacionados con la Economía Circular?

Para Ken Webster, depende de muchos factores, pero cree que es probable que haya más puestos de trabajo de cara al cliente; en mantenimiento y reparación; en la producción y el procesamiento de alimentos; en las energías renovables y más trabajadores del conocimiento y personas que puedan integrar los sistemas, como por ejemplo en la agrovoltaica donde los agricultores agrovoltaicos y las compañías distribuidoras de electricidad compartan una parcela de terreno en beneficio mutuo.

Al final y como resumen del nuevo panorama de empleabilidad al que nos enfrentamos, Aridane González, señala la clara la necesidad de buscar la interacción de personas preparadas en todos los ámbitos que engloban a la Economía Circular y por lo tanto de generar capacidades formativas para que las personas puedan entrar o puedan cambiar las dinámicas del entorno profesional donde se encuentren en la actualidad. “No podemos esperar más para formar a la sociedad y que ésta comience a producir el cambio de lo lineal a lo circular”.

Canarias genera soluciones sistémicas circulares que se exportan a otras regiones

¿Es un reto desarrollar la Economía Circular en Territorios Aislados?

A.G.G.: Los territorios aislados tienen enormes dependencias de otros territorios en materia de energía, recursos naturales (materiales, aguas, alimentos), gestión de los residuos, pero además suelen tener un común denominador de poca actividad industrial y monocultivos económicos.

En caso de islas, esto se acentúa. Las islas tienen un tamaño y poca capacidad de mover sus residuos de un lado a otro. Eso les convierte en territorios aislados y muy frágiles. La Economía Circular viene a aliviar esas presiones, pero también a cambiar nuestra forma de entender el entorno, el consumo y las actividades económicas. Un territorio como Canarias, es un laboratorio con 8 mesas de ensayo totalmente diferentes en escala y características. ¿por qué no ser ese ansiado laboratorio de innovación? En Canarias se pueden generar soluciones sistémicas circulares que se exporten a otras regiones del mundo, aisladas o no, porque el principal problema de una isla es la escalabilidad. Una vez superado, podemos crecer en innovación y desarrollo.

Por otro lado, es necesario conocer los flujos de materiales de Canarias, buscar la conectividad y analizar los metabolismos urbanos. No podemos seguir generando residuos y, a los que tenemos hay que buscarles solución. Hoy es una amenaza, pero le aseguro que con compromiso, inversión y formación podemos revertirlo a una oportunidad. Tenemos ejemplos como EWASTE que así lo corroboran.

Para Ken Webster los retos de Canarias para avanzar hacia un modelo más circular pasan por conseguir los incentivos adecuados, crear la infraestructura para fomentar más la producción local, el consumo y el intercambio. Ejemplos de esto último son los almacenes temporales de materiales, las plataformas de software de código abierto o los laboratorios de fabricantes, entre otros, al igual que los desincentivos en torno a la eliminación de residuos. “Es difícil ir más allá de una economía lineal si lo nuevo/ barato/ desechable tiene poca o ninguna penalización”.

Señor Webster, su último libro trata de la economía circular «regenerativa». ¿Qué es?

Una economía circular regenerativa es aquella en la que el capital natural, los suelos, los bosques y las pesquerías, por ejemplo, pueden mantenerse o incrementarse -y proporcionar abundancia, no escasez-, y es aquella en la que el capital social -el valor de la comunidad- se mantiene o mejora. Los sistemas sociales pueden regenerarse si forman parte de una economía participativa a todas las escalas, una que acoja nuevas empresas, diferentes formas de propiedad y que sea capaz de acceder a las herramientas para añadir valor con lo que está disponible y hacer circular los ingresos a nivel local y regional. La propia palabra «regenerativo» apunta a los sistemas vivos y a la renovación; es un recordatorio de que nuestra conexión con la tierra y el mar, con otros seres vivos y entre nosotros es la fuente de tanta riqueza real.

¿Qué iniciativas existen en la ULPGC de investigación innovadora en el ámbito de la EC?

A.G.G.: Efectivamente, hay investigadores/as que son referencia en muchos sectores y que nos gustaría incluirlos en futuras ediciones. Por citar algunos ejemplos, Mario Monzón y su equipo de investigación son una referencia en la búsqueda de nuevos materiales. Lidia Robaina y grupo de investigación en la circularidad relacionada con alimentos, cultivos acuapónicos y acuicultura. La búsqueda de recursos a través de la biotecnología es otra fuente de producción sostenible, como ha demostrado el equipo de Juan Luis Gómez Pinchetti. Pero como he dicho, hay muchos más ejemplos dado el carácter social de esta universidad: materiales de construcción y demolición, aceites usados, aguas regeneradas, reutilización de aguas, materia orgánica, energías renovables, etc. Además de la propia de la ULPGC, me gustaría resaltar la interacción con otras instituciones como la ULL, PLOCAN y el ITC en este sentido.