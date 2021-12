Lidl se ha convertido en motor económico y generador de riqueza en todo el territorio gracias, entre otras cosas, a la apertura de nuevas tiendas. En 2021, Lidl ha abierto su tercera tienda en Las Palmas de Gran Canaria, en Tamaraceite, un nuevo establecimiento en Fuerteventura, en la localidad de Corralejo, y ha llevado a cabo una remodelación completa de su tienda de Las Chafiras, en el sur de Tenerife, lo que ha supuesto la generación de empleo de calidad y la compra de más producto local a los proveedores canarios para poner a disposición de sus clientes en la red de más de 30 tiendas que tiene en la región.

Todo ello manteniéndose cerca de los colectivos más vulnerables, desarrollando proyectos que han permitido mejorar las vidas de miles de canarios y sin renunciar en ningún momento a la sostenibilidad como eje principal de su actividad.

La cadena de supermercados ha redoblado este año su compromiso en la lucha contra los gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global, anunciando que reducirá un 80% sus emisiones en España antes de 2030 y que trabajará para ser neutro en carbono hasta finales de 2022. Para ello, impulsa medidas concretas a lo largo de toda la cadena, como su iniciativa REsetPlastic, el programa Neutro en Carbono, la logística sostenible o la gestión para minimizar el desperdicio alimentario.

REsetPlastic

Tras ser pioneros en la eliminación de las bolsas de plástico, Lidl trabaja ahora en la optimización de sus envases, intentando buscar materiales alternativos, reducir el plástico y hacerlos más fácilmente reciclables.

Mientras, impulsa acciones en las islas con el fin de trasladar a las escuelas el valor de la conservación medioambiental y la problemática de los plásticos. Para ello, y junto con ADEAC, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, desarrolla este curso escolar el proyecto Ecoescuelas en el que participan 4 colegios y más de 400 alumnos y junto con Bandera Azul realizará varias limpiezas de playas y espacios naturales en las islas.

Neutro en carbono

Para lograr el objetivo de ser neutro en carbono, Lidl calcula las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan de forma directa a lo largo de su actividad. Su objetivo es compensar todos los gases de efecto invernadero generados por la propia compañía en proyectos certificados que protegen el clima. Actualmente, toda su gama de productos veggie de Vemondo, que se pueden encontrar en las tiendas Lidl de Canarias, son neutros en carbono.

Desperdicio alimentario

Lidl se ha convertido en la primera empresa en lograr certificar su sistema de gestión para minimizar el desperdicio alimentario en todas sus tiendas y centros logísticos en España a través de Bureau Veritas. Además, la compañía se ha marcado como objetivo reducir el desperdicio alimentario en un 30% hasta 2025 y en un 50% hasta 2030.

Tickets de compra más sostenibles

Canarias ha sido la primera región en facilitar a todos los usuarios de la app Lidl Plus la posibilidad de prescindir del ticket de compra físico activando una opción para que el cliente pueda escoger entre el ticket en papel o el ticket digital como garantía de compra. De esta manera, los clientes que no deseen recibir el ticket físico sólo deben acceder a su tarjeta Lidl Plus a través de la app y seleccionar una única vez la opción “No imprimir ticket”, pudiendo desmarcarla en cualquier momento. Tras la elección, pueden consultar siempre todos sus recibos sin límite de cantidad y éstos tienen total validez para realizar devoluciones y conservar la garantía de los artículos de bazar.

Lidl espera lograr un ahorro potencial de 39.000 kilos de papel al año entre todas sus tiendas de España, lo que afianza a la cadena de supermercados como referente en sostenibilidad e innovación dentro y fuera de su sector.

Logística sostenible

En materia de logística sostenible, una de las acciones que impulsa Lidl para proteger el medio ambiente es la reducción de las emisiones de CO2 a la atmosfera. Gracias a su compromiso, ha reducido en un 46% su huella de carbono en los últimos seis años, lo que le ha valido la entrega de su tercera estrella Lean&Green (iniciativa internacional que en España lidera AECOC y cuyo objetivo es promover la reducción de emisiones de efecto invernadero en los procesos logísticos mediante modelos de negocio eficientes y sostenibles).

Apoyo a los más vulnerables

Tras la erupción del volcán en La Palma Lidl puso en marcha un paquete de medidas para ayudar a los afectados, entre ellas, la donación de 60.000€ a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane para repartir en forma de cupones monetarios que las familias pueden canjear en las dos tiendas que Lidl tiene en la isla, o la donación de más de 10.000 kilos de alimentos y artículos de limpieza y primera necesidad a las asociaciones y ONG locales. Además, la cadena ha reforzado su compromiso con los productores de la isla promocionando sus artículos en todas sus tiendas en el archipiélago y ha sido el primer supermercado en Canarias en poner a la venta el plátano “del volcán”, iniciativa de ASPROCAN, la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias para poner en valor el consumo del plátano palmero en un momento de máxima dificultad para los productores de la isla.

Y como colofón navideño, los clientes de Lidl en Canarias pueden adquirir estos días la colección de bolsas solidarias de tela diseñadas por niños y niñas de Save the Children junto con la colaboración de la diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada. Hay cuatro modelos distintos que se pueden adquirir a 1,99€ la unidad y por la venta de cada una, la cadena de supermercados donará 0,50€ a la ONG, destinando los fondo al programa de lucha contra la pobreza infantil que la misma desarrolla en España.