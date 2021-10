El Centro Comercial Meridiano lanza su nueva app con la que se podrá tener acceso a descuentos y eventos exclusivos. Y para celebrarlo, del 8 al 29 de octubre, los miembros de Meridiano & YO entrarán en el sorteo de una estancia en el Disney's Hotel New York - The Art of Marvel en Disneyland Paris, con entradas para los 2 parques Disney.

Meridiano & YO es la nueva plataforma online con la que el Centro Comercial tinerfeño quiere premiar la fidelidad de sus clientes y a su vez mejorar la experiencia de compra.

Los miembros de Meridiano & Yo podrán tener acceso a ofertas y descuentos en las tiendas y restaurantes del Centro Comercial, y tendrán prioridad en eventos y servicios exclusivos. La app para smartphones y tablets está disponible en Google Play y Apple Store.

Para celebrar este lanzamiento, el Centro Comercial sorteará entre todas las personas que se registren en la app Meridiano & YO del 8 al 29 de octubre una estancia épica en el Disney's Hotel New York - The Art of Marvel en Disneyland Paris, el primer hotel del mundo inspirado en el arte de Marvel, con entradas para los dos parques Disney.

También se regalarán 2 packs que incluyen Marvel Avengers - Titan Hero Deluxe Hulk, Marvel Avengers Guante Electrónico del Infinito, Pecho Musculoso Spiderman con accesorios, Iron Man: Caos de Iron Monger, Libro: “Héroes en acción”, Cepillo eléctrico Oral-B para niños 3+ Spider-Man y un puzzle de 1000 piezas de Los Vengadores. Para participar tan solo hay que instalar la app Meridiano & YO, rellenar el formulario y completar el juego.