Las transformaciones que estamos viendo en la sociedad se ven impulsadas y apuntaladas por las nuevas tecnologías. Eso genera grandes oportunidades para gestoras como JPM AM, con los recursos necesarios para analizar en profundidad las compañías y capaces de diferenciar entre las compañías ganadoras y perdedoras. Hablamos de ello con Elena Domecq, especialista de producto para España y Portugal de JPM AM, que nos desgrana las peculiaridades y expectativas del fondo US Technology.

¿En qué y cómo invierte el fondo?

El objetivo del fondo es proporcionar rentabilidad a largo plazo invirtiendo en compañías relacionadas con los sectores de las telecomunicaciones, medios y tecnología en EE.UU. La filosofía del fondo se basa en que aquellas compañías que cuenten con unos fundamentales sólidos que el mercado no ha identificado todavía, deberían ser aquellas que despunten y lo hagan mejor que las demás. El análisis y la selección de las compañías del fondo se llevan a cabo por un equipo con más de 15 años de experiencia que se encarga de identificar aquellas compañías con mayor potencial de crecimiento.

Hay quienes apuntan a una burbuja en el sector tecnológico.

Nuestro escenario central es de crecimiento global positivo, que se reflejará en una recuperación de beneficios de las compañías en 2021 y continuará en 2022. Pensamos que varios factores de los que han contribuido al crecimiento que vimos en sectores como el tecnológico a lo largo de 2020 se van a mantener en el tiempo; todavía están en sus inicios y su desarrollo puede generar grandes oportunidades. Temas como la movilidad en transporte eléctrico, la “nube” y todo lo relacionado con el almacenamiento de datos, ciberseguridad, etc., son tendencias que han llegado para quedarse y que todavía tienen recorrido.

¿Qué expectativas tiene el sector tecnológico americano a medio plazo?

La tecnología es la herramienta que permite a las compañías ser eficientes. Es el catalizador que permite crecer a las compañías que están emprendiendo y para que negocios más maduros puedan cambiar. Hay mucho que hablar sobre el poder disruptivo de la tecnología, pero ¿qué significa realmente? Pensamos en la tecnología como una fuerza estructural que afectará a todas las partes de la economía, que continuará provocando cambios en cuotas de mercado y capitalización, y generando oportunidades para la creación (o destrucción) de valor. En adelante, pensamos que el poder disruptivo de la tecnología continuará modificando cuotas de mercados entre industrias, y también en las capitalizaciones de mercado entre compañías.

¿En qué medida el fondo toma en cuenta la sostenibilidad y la eficiencia energética?

Buscamos invertir en compañías que estén alineadas con las mega-tendencias que vemos a nivel estructural. Sin duda la sostenibilidad y la eficiencia energética son algunas de esas megatendencias y como tales están representadas en la cartera. El fondo invierte en aquellas compañías que se puedan ver beneficiadas por el desarrollo y crecimiento de este movimiento. Por ejemplo, compañías de coches eléctricos o que fabrican componentes para facilitar que la energía solar pase a la red eléctrica de manera más eficiente.