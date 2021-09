No hay excusas, cuando se trata de aprender una segunda o tercera lengua, postergar el aprendizaje no tiene ningún sentido cuando se conoce la oferta del Servicio de Idiomas de la Universidad de La Laguna. Los cursos cuatrimestrales están al alcance de cualquier persona a partir de los 16 años, sin ningún requisito previo más que el deseo de aprender. La oferta va desde el inglés al chino, una de las novedades estelares de este próximo cuatrimestre, pasando por el francés, italiano, lengua de signos española, español como lengua extranjera, portugués o alemán. Existen diferentes niveles y fórmulas de enseñanza, tanto presencial como por videoconferencia, que se adaptan a las capacidades previas del alumnado. Si este cree que ya tiene la preparación apropiada, el Servicio también realiza los exámenes de certificación de Acles, Cambridge, IELTS, Oxford, Trinity, Linguaskill, Goethe, Siele, Dele, Cils y Caple; y la preparación para superar los mismos.

La matrícula se encuentra ya abierta pero, puesto que la enseñanza de los cursos con acreditación no se iniciará hasta el mes de octubre, el Servicio también ha preparado para este mes de septiembre sus ya tradicionales talleres para aprender de forma rápida (con una duración máxima de diez horas) y amena algunos trucos y curiosidades de algunas lenguas. Estas pequeñas píldoras de aprendizaje sirven al alumnado para familiarizarse con el profesorado y decidir si continúa con la preparación oficial.

El próximo día 21 darán comienzo los talleres Cómo preparar exposiciones orales de 10 para los niveles A1 y B1 de francés; Italiano para Viajar e Italiano para Erasmus se impartirán a partir del día 20 y 21 respectivamente y para asistir no hace falta conocimientos previos del idioma. Además, de italiano también habrá un ciclo de conferencias denominado Italia y su arte y un taller de Italiano para hostelería.

De inglés hay varias propuestas que comenzarán también a partir del día 21 de septiembre; serán el taller Prepositions and Phrasal Verbs Made Easy; English Conversation Survival Guide; Write a Haiku; Having Fun With False Friends in English; Idioms and Sayings y Do you understand whatsapp abbreviations?

Para inscribirse en cualquiera de estos talleres o en los cursos cuatrimestrales y a su finalización obtener una acreditación de solvencia del idioma, sólo hay que acceder a la sede de la Fundación General de la Universidad de La Laguna y tener 16 o más años. El pago de los cursos, además, puede verse bonificado con distintos descuentos y en cada cuatrimestre se oferta la convocatoria de becas Prolingua, financiadas por el Cabildo, que reembolsan un 50% del importe total del curso.

Todo son ventajas a la hora de inscribirse en cualquier curso del Servicio de Idiomas de la Universidad de La Laguna, tan fácil como entrar en www.fg.ull.es/idiomas y buscar el curso que más se adapte a tus necesidades para que aprender otro idioma, no sea, nunca más, una asignatura pendiente.