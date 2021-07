El economista belga Gunter Pauli, creador de la Economía Azul, hablará de estrategias más sostenibles en las empresas en el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa.

Esta conferencia y diálogo sobre sostenibilidad, organizada por la Fundación CajaCanarias y la Fundación “la Caixa”, tuvo lugar este jueves, 15 de julio, a través de videoconferencia.

La sostenibilidad es un elemento central que las empresas deben interiorizar en sus estrategias y modelos de negocio, no sólo para revertir el problema del cambio climático, sino para avanzar en las distintas dimensiones recogidas en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el año 2030, que cada vez exigen más los consumidores.

El economista y emprendedor, Gunter Pauli, creador del concepto de “Economía Azul”, recogido en su libro “La Economía Azul. 10 años, 100 innovaciones, 100 millones de empleos”, trató de inspirar en la conferencia sobre cómo implantar estrategias sostenibles en las empresas, como forma innovadora de crear riqueza respetando el medio ambiente. En su argumentación, parte de la premisa sencilla de servirse del conocimiento acumulado durante millones de años por la naturaleza para alcanzar cada vez mayores niveles de eficacia, respetando el medio ambiente y creando riqueza, y aplicando esa lógica del ecosistema natural al mundo empresarial.

Este economista belga, fundador de Zero Emissions Research and Initiatives (ZERI) en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio y de la Fundación The Glo-bal ZERI Network, cuyos objetivos son diseñar e implementar soluciones prácticas, asequibles y sostenibles, para un nuevo modelo económico de sociedades e industrias de cero emisiones, trató de dar pistas y ejemplos para avanzar en estrategias más sostenibles en las empresas, partiendo de sus múltiples proyectos empresariales e investigaciones.

Esta conferencia se complementó con un diálogo posterior con David Bustabad, fundador de E-Waste Canarias y socio director de Canarias Plastic Energy, dos iniciativas empresariales basadas en modelos de negocio de economía circular, que dio la oportunidad también al público para formular sus preguntas a Gunter Pauli.

Esta nueva videoconferencia forma parte de un ciclo de Diálogos sobre “Sostenibilidad y Cambio Climático” del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, que viene desarrollando conjuntamente, la Fundación CajaCanarias y la Fundación “la Caixa”, bajo la dirección técnica de la Fundación Fyde CajaCanarias y la Asociación Española de Directivos (AED). En este ciclo han participado en los últimos meses el reconocido estratega internacional y líder global en desarrollo sostenible, Juan Verde, el presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Víctor Viñuales, y el fundador de Ecoalf, una compañía de moda pionera en sostenibilidad e innovación, Javier Goyeneche.

La Fundación CajaCanarias y la Fundación “la Caixa”, a través de este espacio permanente de reflexión y debate, continúan ayudando al tejido empresarial a conocer las claves y retos del nuevo marco económico y empresarial que se viene conformando.