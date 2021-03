La actual crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de COVID-19 ha puesto en valor la vocación de servicio público de los gestores administrativos. Su conocimiento directo e inmediato de la realidad de muchas pequeñas y medianas empresas (PYME) y autónomos ha convertido esta profesión en esencial, aportando valor añadido a la sociedad en general. “Hemos sido los sanitarios de las empresas; el salvavidas al que se aferraban las pymes y autónomos para salvar su negocio. La gente llegaba al despacho desesperada. No entendían lo que estaba pasando; veían cómo su medio de vida se venía abajo. Resultaba descorazonador”, recuerda Estefanía Hernández, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Santa Cruz de Tenerife y del Consejo Autonómico de Colegios de Gestores Administrativos de Canarias. Se da la circunstancia de que muchas pymes y autónomos sacaron todos sus ahorros “con la esperanza de que la crisis pasara pronto. Pero la situación se está dilatando tanto, que se está quedando mucha gente en el camino”, advierte la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Santa Cruz de Tenerife, que asegura que durante la crisis los gestores administrativos “pusimos por delante el sentido útil de nuestra profesión y dimos esperanza a mucha gente. Hemos estado al lado de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos y también de los particulares. No nos hemos rendido y no lo vamos a hacer, porque antes que profesionales somos personas. Ver cómo un cliente sale aliviado del despacho después de que le hayas podido resolver un problema con la Administración no tiene precio”, reconoce Estefanía Hernández Pérez.

Las pymes y autónomos han sido sin duda los grandes olvidados de esta crisis. No se ha tenido en cuenta por parte del Gobierno “la importancia que tiene el tejido empresarial. La mayoría de las empresas que hay en España son pequeñas y medianas empresas y autónomos, que generan puestos de trabajo directo y de calidad, y donde el factor humano es fundamental e importantísimo. Sin ellos lo único que se puede incrementar es el paro”, explica Estefanía Hernández Pérez, quien reclama para pymes y autónomos “medidas directas a los sectores más castigados y no más endeudamiento. Las ayudas del Estado estuvieron condicionadas a préstamos que han generado, a medio y largo plazo, una deuda que los empresarios se van a ver con dificultades para devolver. La concesión de préstamos ICO o el aplazamiento de los impuestos no permiten salir a flote si la situación, como ha sucedido, se alarga en el tiempo. No les han dado alternativas”.

Muchas de las ayudas anunciadas recientemente por el Gobierno “llegan demasiado tarde, porque se está destruyendo el tejido empresarial, que era vital para remontar y salir de la crisis”, señala Hernández Pérez. El caso particular de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) resulta paradigmático. Para la también presidenta del Consejo Autonómico de Colegios de Gestores Administrativos de Canarias, “hubieran estado bien a corto plazo, pero se han alargado en el tiempo. Los ERTE implican el mantenimiento de los puestos de trabajo. Y ahí está el gran problema; muchos ERTE se convertirán en expedientes de regulación de empleo (ERE) porque las pymes y autónomos, si logran trabajar, lo hacen con limitaciones. Y llega un momento en el que no te compensa tener abierto un negocio. La mayoría se verá abocado a despedir cuando pasen los 6 meses para poder subsistir. Lo mismo sucede con el turismo y la hostelería en el caso particular de Canarias. Cuando se castiga a esos sectores se perjudica a una red de proveedores inmensa que hay detrás de pymes y autónomos”.

Como alternativa a las medidas gubernamentales, los gestores administrativos han elaborado un documento de 25 propuestas para superar la crisis que presentaron a principios de año y que entregaron en mano a su majestad el Rey en la audiencia que concedió a la profesión el pasado 1 de febrero.

Digitalización de la Administración

Los gestores administrativos han tenido la oportunidad de reivindicarse durante la crisis como una profesión esencial a la hora de relacionarse con la Administración y actuando en nombre de los particulares y las empresas como colaboradores sociales, gracias al bagaje atesorado con anterioridad en el uso de los procedimientos digitales y la tramitación telemática de expedientes administrativos. “Los gestores administrativos somos despachos multidisciplinares; hemos hecho de todo en esta crisis, como en botica”, asegura la presidenta del colegio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Pequeños trámites que antes eran realizados directamente por los particulares de manera presencial han tenido que resolverse ahora de manera digital o telemática con la Administración. Y en ese escenario, la digitalización ha sido fundamental. “Los gestores administrativos habíamos apostado por la digitalización mucho antes de la pandemia. Hasta 12 nuevos convenios firmamos con distintas administraciones el pasado año. Además, contamos con potentes plataformas con las que relacionarnos con la Administración”, aclara Estefanía Hernández Pérez, que recuerda que desde que cambió la Ley de Procedimiento Administrativo “se modificó de manera obligatoria la forma en la que los profesionales debíamos relacionarnos telemáticamente con la Administración. En nuestro caso, no solo nos ha hecho crecer como profesión esencial, sino que además nos ha dotado de un plus, tanto por la preparación que se nos exige, como por la condición de precalificadores de la documentación y la tramitación ante la Administración, gracias a esos convenios firmados”.