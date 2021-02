El Colegio Oficial de Químicos de Canarias acaba de afrontar una profunda renovación digital para dar mejores servicios a sus socios, pero uno de sus grandes retos consiste en la captación de un mayor número de colegiados en las Islas

Los podólogos también quieren tener un hueco en la sanidad pública. Los beneficios para los pacientes serían inmensos dado que se podrían “resolver complicaciones de otras enfermedades antes de que ocurran”, como el pie diabético o una mala pisada en la población pediátrica. Así lo afirma la presidenta del Colegio de Podólogos de Canarias, Verónica Ruiz Martín, que señala que “la podología es la única profesión que no está incluida en la cartera de prestaciones del Servicio Canario de la Salud “.

“Los pacientes tienen derecho a recibir este servicio sanitario de manera gratuita”, insiste la presidenta. Entre los servicios de los que los pacientes se podrían beneficiar en caso de que se incluyera en la cartera de servicios públicos, está la atención al pie diabético, una de las complicaciones más comunes de las personas con diabetes. “Esta patología suele comenzar con un simple callo, y ese es callo que se ulcera el que se intenta curar en la sanidad pública”, explica la profesional, que indica que un podólogo podría evitar que se ulcerara e, incluso, si eso ocurriera, mejorar el tratamiento para evitar que fuera a más.

Los beneficios también podrían derivarse en la población infantil, en la que podría mejorar considerablemente el tratamiento de las malas pisadas. “Nos vienen muchos niños rebotados de la seguridad social”, explica la podóloga, que insiste en que hay cosas “que no se corrigen con la edad”. Además, destaca que en la sanidad pública se están prescribiendo plantillas que no sirven para corregir la pisada o que están a todas luces obsoletas con respecto a la oferta de hoy en día.

En los últimos días, los podólogos también han instado al SCS a incluirles en esta fase del plan de vacunación, ya que son considerados personal sanitario.

El colegio profesional no solo vela por su inclusión en el sistema público de los especialistas que representa –128 en todo el Archipiélago–, sino que también busca enaltecer la profesión tratando de acabar con el intrusismo. “Hay personas sin titulación o con un título no homologado que se abren su clínica y prestan un servicio a los pacientes”, señala Ruiz, que indica que esto ocurre especialmente en las zonas turísticas y costeras. En este sentido, recuerda que en muchos países la profesión de Podología no es una carrera universitaria sino una formación profesional, por lo que los conocimientos no son equivalentes a los que ostentan los podólogos españoles. El problema principal que se encuentran a la hora de denunciarlos es que “es difícil dar con ellos”, pues en ocasiones ni siquiera tienen un centro al que acudir, sino que realizan sus servicios a domicilio. “Cuando ponemos una denuncia nos aseguramos de que prospere, porque no nos podemos permitir hacerla y que luego no prospere; somos un centro pequeño”, señala Ruiz, que critica que en “España sale muy barato ser intruso”.

El Colegio Oficial de Químicos de Canarias ha terminado una modernización de su página web, que permitirá a los colegiados beneficiarse de nuevos servicios en la misma. El gerente de la entidad, José Michael Ortega Nash, explica que “seguimos trabajando para adaptarnos” a la nueva realidad con dificultades y así que puedan afrontar en mejores condiciones su profesión en múltiples ámbitos.

Según Ortega, los químicos se hallan “en primera línea de combate frente al covid-19, como el desarrollo de vacunas o nuevos métodos de detección, como el que se aplica en las aguas residuales”. En opinión del gerente de la institución, “es muy difícil que un químico pueda teletrabajar, porque un laboratorio no se puede tener en casa”. “El objetivo del Colegio es que los colegiados sientan que nos tienen cerca”, con acciones como la emisión de certificados de movilidad o una base de datos con los perfiles profesionales de todos ellos para que sea más fácil su localización por parte de aquellas empresas que demandan una especialización concreta, señala. De esa manera, la entidad se convierte en una plataforma de promoción de sus variadas capacidades.

Según los datos que maneja este órgano, una quinta parte de los contratos que se firman por la iniciativa privada en España “es un profesional de la Química”. Y, dentro del conjunto de las exportaciones de España, la industria química ocupa el segundo lugar en volumen de ventas, solo por detrás de la automoción. En estos momentos, alrededor de 150 profesionales son miembros del Colegio Oficial de Químicos del Archipiélago.

Y ese es, precisamente, uno de los retos de la entidad: elevar el número de colegiados. En esa línea, Ortega Nash estima oportuno desarrollar campañas de sensibilización destinadas a las administraciones y las empresas privadas para que establezcan la obligatoriedad de colegiarse a los químicos de sus plantillas. Ahora hay muchos de ellos que no sienten la necesidad de hacerlo, como los profesionales de la enseñanza. Y el gerente del Colegio opina que se debe cambiar dicha tendencia.

Para José Michael Ortega, el químico tiene que ocuparse de que la sociedad tenga lo que necesita, en la cantidad y calidad necesarias, pero consumiendo menos recursos y que, en la medida de lo posible, estos sean renovables.

En Canarias están presentes, sobre todo, en ámbitos como la industria alimentaria, en la Sanidad (realización de analíticas, por ejemplo), en los controles de calidad o en el análisis de aguas de suministro público. Reclama mayor presencia en la Educación, con clases sobre esta materia desde los niveles más básicos hasta los más elevados. De cara al futuro, Ortega Nash apunta que la aplicación de conocimientos al Medio Ambiente será fundamental, en la medida en que ya hay proyectos como la absorción del CO2 o el tratamiento de contaminantes.