Salud bucodental: tres clínicas de Tenerife que ofrecen soluciones de calidad

Según diferentes estudios, existe una estrecha relación entre la salud bucodental y la salud general del organismo. La boca, al igual que la piel, es un indicador externo de nuestro estado de salud y muestra indicios y síntomas de lo que sucede en nuestro organismo.

El cuidado de la salud bucodental ayuda al control de la diabetes, a prevenir las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Además, la observación de determinados aspectos bucodentales puede revelar problemas renales, ansiedad, anorexia, trastornos digestivos incluso un diagnóstico precoz del cáncer de boca.

De ahí, la importancia de confiar nuestra salud bucodental a profesionales cualificados, que apuesten por la calidad, la innovación, y que sean empáticos para generar un clima agradable y poder descubrir las necesidades específicas y reales de nuestro caso.

Si buscas dentista para un tratamiento, unos implantes o para ortodoncia debes fijarte en las recomendaciones de quienes ya hayan pasado por la consulta de esas clínicas. No sirve cualquier lugar ni la salud de tu boca está en venta. En Tenerife encontrarás tres de esas clínicas altamente profesionales.



Rejuvenecer en la clínica dental

Sentirnos más jóvenes no es un capricho, es salud. Mejora la autoestima y por tanto la manera que enfrentamos las dificultades diarias. Encontrar tratamientos estéticos en las clínicas dentales es una ventaja para el paciente que busca un enfoque global para su boca. Y que no se resiste al paso del tiempo. Si no hubiéramos experimentado la piel tersa, la dentadura firme y los labios carnosos, no sufriríamos tanto al haberlos perdido. Ahora, con la tecnología de nuestro lado y los avances en medicina, es posible desandar el camino y recuperar la belleza perdida.

Distintos especialistas de la clínica Artedental, en el Puerto de la Cruz, facilitan una panóptica de los tratamientos estéticos presentes en la actualidad en clínicas de vanguardia. Este centro por ejemplo, mantiene su especialidad en implantología dental con más de una década a sus espaldas, y al mismo tiempo ofrece tratamientos que "dan al paciente soluciones globales en materia de estética", subraya Amaya Sáez, gerente de Artedental.

Leer más

Los mejores implantes dentales en el Instituto de Cirugía Avanzada

El Instituto de Cirugía Avanzada (ICA) pone a disposición de sus pacientes la última tecnología en asistencia odontológica para mejorar la salud y la estética bucal. Su gerente, Sergio Luis, argumenta que la clínica cuenta con "los mejores implantes del mercado", así como con profesionales con años de experiencia y que están en continua formación.

La empresa, que abrió su primer centro en Puerto de la Cruz en 2010 y amplió sus instalaciones en Costa Adeje en 2014, tiene entre sus servicios odontológicos la implantología dental, tratamientos de estética como la ortodoncia invisible, la colocación de carillas o el blanqueamiento con tecnología LED, así como tratamientos de odontología general.

Leer más



Un centro a la vanguardia y especializado en casos difíciles

Los casos de alta dificultad se han convertido en una de las señas de identidad del Centro Estético Dental García Marí. Así lo explica el doctor Luis García Marí, que apunta que incluso otros profesionales les están derivando a algunos pacientes con problemas complejos, como ocurre con cirugías de implantes complicadas y con enfermedades periodontales.

No obstante, la labor que desarrollan él y el resto de su equipo no se queda ahí, sino que ofrecen todo tipo de tratamientos. García Marí señala que para ello cuentan con la maquinaria más avanzada. No en vano, tienen la capacidad de realizar dientes el mismo día. Asimismo, destaca que su equipo de profesionales es "muy bueno, muy capaz".

Leer más