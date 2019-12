AutoReisen, primera empresa española en ser premiada por The Daily Telegraph

La compañía de alquiler de coches AutoReisen ha sido premiada por los lectores del periódico británico The Telegraph como Best Car Hire Provider del mundo. Se trata de la primera vez en la historia de estos galardones, que cumplen ya su XXI edición, que una empresa española recibe este premio. En anteriores ocasiones algunas empresas hoteleras de España habían sido nominadas, pero nunca antes había resultado premiada una organización española.

Desde 1998, The Telegraph, considerado como uno de los decanos de la prensa británica, reconoce a los mejores proveedores de turismo. De este modo, los The Telegraph Travel Awards se han convertido en uno de los premios más antiguos y prestigiosos dentro del sector. Las votaciones las realizan sus lectores, en concreto, suscriptores con más de dos años de antigüedad, a los que se les da la oportunidad de valorar a aquellas empresas turísticas que más les han impactado en sus viajes. Como novedad este año se incluyó la categoría de 'Mejor Empresa de Alquiler de Coches del Mundo', un galardón que reconoce el excelente servicio, la atención y la calidad de las empresas de alquiler de coches.







El evento de entrega de premios, celebrado recientemente en el recinto The Magazine, en el londinense Hyde Park, contó con la presencia de los representantes de las empresas nominadas procedentes de todo el mundo y la presentación por parte de la jefa de sección de viajes de The Telegraph, Claire Irvin, junto con el famoso escritor y explorador británico Benedict Allen. Durante la ceremonia, Irvin señaló que "este ha sido otro año fantástico para los premios, con miles de lectores participando en una de las encuestas de viajes más extensas y editorialmente independientes del mundo. Los resultados confirman que los viajeros tienen una actitud prolífica y curiosa, y la consistencia de los ganadores queda demostrada con este reconocimiento por parte de viajeros que han explorado el mundo".

Por su parte, el presidente ejecutivo y fundador de AutoReisen, Antonio Cabral Betancor, tras recibir este preciado galardón, afirmó que "al igual que el proceso por el que se otorgan estos premios es un proceso transparente en donde opina el lector, de forma libre e independiente, en AutoReisen también compartimos este propósito, ya que estamos convencidos de que el cliente pide transparencia y calidad en el momento de alquilar un coche durante sus viajes". Antonio Cabral aseguró que el mercado británico es el más importante tanto para España como en particular, para Canarias, y por lo tanto, "obtener este reconocimiento como mejor compañía de rent a car del mundo, teniendo en cuenta que tanto nuestra sede como el lugar donde prestamos servicio es en los aeropuertos del Archipiélago, es una gran alegría puesto que entre todas las empresas de alquiler de coches que hay en el mundo, muchas de ellas internacionalmente conocidas, nos han elegido a nosotros".

No es la primera vez que Antonio Cabral recibe un alto reconocimiento: fue Medalla de Oro de Canarias 2018 como ejemplo de empresario vocacional, capacidad de trabajo y afinado instinto para gestionar equipos eficientes. Asimismo, la compañía también ha sido galardonada con diferentes premios, como mejor compañía de alquiler de coches a nivel mundial otorgado por entidades turísticas inglesas y alemanas. Según el presidente ejecutivo de la compañía, "AutoReisen apuesta por la innovación y somos punteros en I+D+i, de hecho tenemos patentes registradas a nivel mundial y seguimos investigando para ofrecer un mejor servicio, añadiendo novedosos productos al sector del alquiler de vehículos". Pero la innovación debe ir siempre acompañada de calidad en el servicio. En este sentido, el fundador de AutoReisen añadió que "este galardón es un ejemplo y una muestra de que desde Canarias podemos ser los mejores del mundo. Pero sólo será posible con constancia y manteniendo unos estándares de calidad excelentes para satisfacer a un cliente exigente. Hemos puesto en marcha procesos libres de trabas que hacen que el trabajo fluya rápidamente. Así ganamos en tiempo y ofrecemos algo mejor a nuestros usuarios. El cliente lo agradece y por eso, repite".





Durante la gala de entrega de premios los propios directivos de The Telegraph explicaron a Antonio Cabral los detalles del cuidadoso y transparente proceso de selección de los nominados y de los finalmente premiados. El alma mater de AutoReisen aprovechó para comentar los retos a los que se enfrenta el sector del rent a car en Canarias, en particular el problema de la movilidad en las Islas, donde no dudó en insistir que "la solución de la movilidad de los canarios pasa por contar con un buen servicio de alquiler de coches. Cada mañana podemos encontrar en nuestros aeropuertos muchos canarios que viajan entre Islas para hacer gestiones en diferentes administraciones, visitar médicos, citas hospitalarias, pruebas de formación, estudiantes universitarios, e incluso personas que simplemente vienen por motivos familiares. Todos ellos necesitan un vehículo para sus desplazamientos y son nuestro segundo mayor cliente, después del británico". Además, añadió, "la orografía del terreno isleño, las malas comunicaciones por transporte público, la concentración de los movimientos de la población en los núcleos urbanos o turísticos y la lejanía del resto de poblaciones, hace que las empresas de rent a car se conviertan en un servicio de gran valor añadido para los propios canarios, no sólo para los turistas. Aporta libertad de desplazamientos en el día a día de muchos residentes. Por no hablar del reparto de la riqueza que genera en la cadena de valor del turismo puesto que permite que el viajero llegue a puntos más remotos". Asimismo, comentó que "es un servicio que si sufre variaciones en el precio, o un incremento impositivo, al final repercute negativamente y de forma directa en el usuario".