Movember Tenerife celebra la fiesta de los bigotes por una gran causa

El próximo sábado 30 de noviembre se celebra San Andrés y en las Bodegas El Lomo se celebra además un evento solidario para recaudar fondos para la fundación Movember: una organización benéfica internacional comprometida con impulsar una vida más feliz, saludable y duradera para los hombres, que financia programas revolucionarios para el cáncer de próstata, el cáncer de testículos, la salud mental y la prevención del suicidio.

Resulta curioso que uno de los factores que más acrecientan los riesgos de padecer estas enfermedades es la falta de información y prevención y es por ello que Movember Tenerife impulsa este evento, no solo para la realizar una donación a la fundación, sino para aumentar la visibilidad de este tema, tan poco comentado y que parece que cuesta ponerle voz.

Tener un impacto duradero en la situación de a salud masculina es precisamente el objetivo principal de la fundación Movember, una iniciativa que nació con un par de amigos que, compartiendo cervezas en Australia en el año 2003, se plantearon rescatar y volver a poner de moda el bigote. 30 personas se sumaron al reto y al año siguiente se decidió llevarlo a un nivel superior: recaudar fondos para la Fundación Australiana contra el Cáncer, consiguiendo a través de este movimiento la mayor donación individual obtenida por la fundación en su historia. Esos fueron sus inicios y en su relativamente corta andadura ha sido considerada entre las 100 ONG más notables del mundo, contando con la implicación de más 21 países.

Tenerife no iba a ser menos y se ha puesto en marcha el "Movember Tenerife" con el objetivo de reclutar bigotes para la causa en nuestra isla. Durante el mes de "movember", han querido llenar de bigotes las redes sociales y han compartido fotos de amigos, colaboradores, personalidades y anónimos que no has dudado ni un segundo en compartir su bigote por una buena cauda.

Pero su objetivo es aun más ambicioso, y consiste en recaudar 6.000 € para donarlos íntegramente a la fundación Movember en España. Para ello organizan este sábado un evento solidario en las bodegas El Lomo que será conducido por el cómico Juan Antonio Cabrera y que contará con las actuaciones espaciales de Fran Baraja y la Espantapájaros. La fiesta será amenizada también con dj, tendrá un photocall mostachero, catering, coctelería, pero sobretodo muchas ganas de pasarlo bien y contribuir a una buena causa. El evento ha tenido una gran acogida y numerosos empresas y colaboradores ya se han sumado al evento ofreciendo sus productos y servicios, lo que permite a Movember Tenerife destinar íntegra la recaudación del mismo a la fundación Movember.

El evento se celebrará de 18 a 21 horas. El precio de la entrada es de 25€, que incluye catering frío y caliente durante el evento, 3 bebidas (vino, cerveza, refrescos o agua) así como un cóctel Movember.

Las entradas están disponibles en Tickety, en el siguiente enlace https://tickety.es/events/movember-tenerife Existe también en la misma página de venta de entradas una fila cero para aquellos que no puedan asistir al evento y quiera contribuir a la causa.