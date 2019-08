Descubriendo Madrid en verano

Es cierto que desde hace unos años y con el abaratamiento de los billetes de avión, hoteles o paquetes turísticos completos, en cualquier ocasión en la que reúnen unos días libres aprovechan para viajar hacia ese destino soñado y pendiente de visitar algún día. No digamos ya cuando las vacaciones de verano se aproximan y ante la perspectiva de varias semanas de ocio se plantean dónde ir. Es verdad que son muchos días para disfrutarlos todos en su lugar de residencia habitual, pero si aprovechan para conocer Madrid les sorprenderá. Porque hay destinos que no necesitan de una razón para visitarlos, y esto es lo que sucede con Madrid, que ella misma es el motivo. Si deciden optar por esta opción, acertadísima por otro lado, descubrirán la capital de España llena de turistas y con pocos, muy pocos, madrileños. A las habituales formas de llegar si vienen de fuera, medios de transportes modernos, rápidos y cómodos, en esta época del año más que nunca, se une el coche. Podrán circular y hasta aparcar en el centro. En Madrid siempre sabrán qué hacer y qué visitar. Todos conocen sus museos de referencia internacional, entre los que destacan el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza y Caixa Fórum Madrid.

Pero hay algunas opciones que no todos conocen o al menos no contemplan. ¿Qué les parecería una pista de esquí en pleno verano? La nieve no falta. Si les llama la atención deben visitar Xanadú.

Y si todavía les surgen las dudas de qué hacer en verano en Madrid, las ofertas e ideas son variadísimas. Es una ciudad que de pronto se vuelve cómoda, asequible, vivible para peatones y automovilistas; con muchas opciones para disfrutar con niños y con compañeros de todas las edades. Porque es un verano para vivir en familia porque hay actividades para todos. Solo tienen que mirar su Agenda estival y descubrirán que no tendrán tiempo en estas vacaciones para disfrutar todo lo que ofrece. Y si en algún momento les entra la nostalgia por la playa, visiten las opciones de baño (piscinas aparte) que les ofrece la Comunidad. Y si aún no les parece suficiente, deben visitar Madrid Río donde podrán pasar una jornada inolvidable junto a toda la familia y los niños, porque con ellos las vacaciones son verdaderas vacaciones de verano. Y para unas vacaciones así lo mejor es alojarse en familia, sin excesivos gastos en hoteles, sin horarios de comidas, entradas o salidas. Como si tuvieran un apartamento propio para si veraneo, pero sin costearlo el resto del año. En estos casos nada mejor que alojarse en un apartahotel. Pruébenlo y repetirán. Son opciones que en ocasiones no se contemplan, pero una vez descubiertas será la de primera elección para unas vacaciones en familia o grupo.

Entren en Aparthoteles Madrid y elijan el suyo. Los tienen todos.