Mercado Forex: ¿Qué es y cómo invertir?

El término Forex, acrónimo de Foreing Exchange, se refiere al mercado en el que se negocian las divisas entre sí a tipos de cambio que varían continuamente. Creado en 1973 por el presidente Nixon, Forex permite tomar posiciones alcista o bajista de una moneda frente a otra.

En todo el mundo, hay 167 monedas oficiales, mientras que hay 197 países. Algunos, como Francia, comparten una moneda única con otros países. A la inversa, algunos países cuentan con más de una moneda en su territorio, como los países exportadores de materias primas donde el dólar a menudo coexiste con la moneda nacional. El euro está presente en 25 países y territorios, mientras que el dólar estadounidense circula en 10 países.

Un gran mercado financiero

El mercado Forex es considerado el segundo mayor mercado financiero del volumen total. Forex está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya que el cierre de un mercado en un área geográfica enlaza con la apertura de otro. De esta manera, abre el domingo noche en Sydney y cierra el viernes noche en Nueva York.

Forex es un mercado Over The Counter (OTC), es decir, las transacciones no se llevan a cabo en un solo centro físico, las personas pueden negociar con divisas en cualquier momento. Las transacciones se producen cuando hay un acuerdo de intercambio entre dos contrapartes.

Las cifras de Forex están configuradas por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). Es considerado el banco de bancos centrales. Según su último informe en 2016, los volúmenes negociados en Forex representan alrededor de 5 billones de dólares diarios frente a los 74.000 millones diarios del mercado de valores de la Bolsa de Nueva York , el más grande del mundo. A modo de comparación, este volumen diario es casi cinco veces superior al Producto Interior Bruto (PIB) de España.

¿Es arriesgado invertir en Forex?

En este mercado, hay un efecto de apalancamiento significativo. Es posible poner en el mercado una cantidad hasta 1.000 veces mayor que la suma depositada por el cliente a través de ciertos bróker especializados. Sin embargo, la toma de riesgos es igual de alta y el inversor puede perder toda su inversión.

Este mercado ha sido durante mucho tiempo exclusivamente para profesionales: bancos comerciales y de inversión, brókers, autoridades monetarias (bancos centrales), instituciones internacionales, así como fondos de inversión.

Sin embargo, desde la década de 2000, todos los inversores (individuos y profesionales) pueden realizar transacciones en el mercado de divisas con la ayuda de brókers online con tan solo 50 o 100 euros. Sin embargo, los reguladores europeos recomiendan verificar sistemáticamente si el sitio elegido se encuentra entre los proveedores de servicios autorizados para operar en el país de residencia del trader. Esto se puede verificar directamente consultando los registros oficiales, en el caso de España, en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Elegir al bróker adecuado

En este sentido, para elegir al bróker adecuado sin riesgo a caer en una estafa, debemos respetar una serie de recomendaciones: