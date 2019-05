Leo Messi, cada vez más cerca de su sexto balón de oro

La semana pasada tuvo lugar los partidos de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League. El Fútbol Club Barcelona hizo sus deberes y logró hacerse con el triunfo en su estadio frente a los Red Devils pero la Juve de Cristiano, por su parte sufrió el varapalo de la eliminación frente a un Ajax que ya se lo puso bastante difícil al equipo a italiano en el partido de ida.

Lo cierto es que otro año más Leo Messi y Cristiano Ronaldo se habían mostrado decisivos a la hora de que sus equipos consigan títulos. Ambos jugadores estaban a un paso más cerca de llegar a las semifinales de la Champions, pero la eliminación inesperada de la Juve frente al Ajax y en su estadio, aleja a CR7 de inclinar la balanza a su favor en balones de oro conseguidos entre estos dos jugadores.

El Barcelona nunca antes había ganado en Old Trafford

La victoria en Old Trafford fué la primera en la historia del Fútbol Club Barcelona. Teniendo esto en cuenta, el 0-1 dejó a los aficionados con un buen sabor de boca. No obstante, estos saben que el Manchester United logró remontar en París el mal resultado cosechado en casa, pero aún así el equipo catalán no cometió el mismo error que el París Saint-Germain y así lo reflejó los pronósticos apuestas deportivas de los aficionados y el resultado en el partido de vuelta.

La Juventus claudica en su estadio frente al equipo revelación

Y es que el Ajax volvió a demostrar al igual que frente al actual campeón que si algo sabe es además de jugar bien al futbol es mantener la calma frente a grandes equipos y en estadios lejos de casa, ya que volvió a sacar todo su repertorio a domicilio y se ha ganado el sobrenombre de "Matagigantes", un grupo de jugadores que apenas superan la veintena y que están llamados a hacer grandes cosas con su selección, ya que se muchos de ellos se marcharán para reforzar a otros grandes clubes la próxima temporada, algunos incluso podría darse el caso a equipos eliminados por ellos mismos de esta competición.