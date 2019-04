Aunque no querrán dormir

Visitar Madrid es algo que todos harán, si no han hecho ya, alguna vez. Hay motivos personales, laborales y hasta sin motivos porque una vez allí ya los encontrarán y hasta más de los imaginados.

La capital de España es un lugar al que para ir en cualquier ocasión no hace falta otro motivo que tener tiempo. Las razones están en la misma ciudad y tendrá para elegir este y los próximos mil viajes sin repetir. Tanto si es por negocios, trabajo, familia con o sin niños, cultura, turismo, exposiciones, eventos, y un sinfín de excusas que no podrá decir que no sabe a qué ir. Solo pasear por sus calles y barrios castizos ya merece la ocasión; y como dice el refrán, de allí al cielo. Vivir Madrid como un madrileño es algo que merece más de una visita. Monumentos y museos los hay que no deben perderse, y hasta existe una guía para visitarlos gratis.

Pero en su próximo viaje descubra la ciudad que se vive y no se ve en un viaje programado. Haga algunas de sus muchas rutas, descubra la Sierra, las casas mágicas y encantadas, el Madrid esotérico y masónico; el de los Austrias y los Borbones; el medieval y el de los mitos y leyendas, etcétera. Las tiene todas.

Pero además Madrid dispone de una agenda cultural que por sí sola merece una visita. Todo tipo de eventos, para toda clase de público y durante todo el año. No haría falta nada más.

Pero ustedes saben que existe un Madrid castizo donde hasta el habla es particular y puede que necesiten hasta un diccionario para no perderse demasiado en las conversaciones y con algo de práctica hasta poder pasar por un gato más. Y esa es la ciudad que deben conocer y en la que deben introducirse y vivirla en toda su esencia.

Porque hay costumbres muy de Madrid, como la hora del vermut, que deben asimilar como propias porque merece la pena. Al menos mientras estén en la capital porque también es típico de la villa y también es algo digno de contarse. Y para que no les pille con el estómago vacío, y olvidando la dieta por unos días, en este viaje pueden comenzar por recorrer las rutas de las tapas.

Y cuando llegue la noche, no olviden la ruta del ocio nocturno que por sí sola ya es motivo para visitar la capital.

Y como en algún momento tendrán que dormir, aunque sea por agotamiento que no por aburrimiento, quizás la mejor opción para este viaje donde el objetivo es vivir la ciudad sea un albergue de los muchos y para todos que salpican toda la Comunidad de Madrid.

