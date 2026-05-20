Así son los nuevos espacios Openoffice que aterrizan en Santa Cruz de Tenerife

Openoffice acaba de inaugurar sus tres primeros centros en Tenerife y lo hace a lo grande: con tres espacios simultáneos en pleno corazón de Santa Cruz. Bajo los nombres de Tenwork I, Tenwork II y Tenwork III, estos nuevos centros llegan para responder a una realidad cada vez más habitual en Canarias: profesionales que trabajan en remoto, autónomos que buscan una base flexible y empresas que necesitan oficinas adaptadas a equipos cambiantes.

Porque sí, el trabajo híbrido ya no es una tendencia pasajera. Y Tenerife, con su clima, su conexión internacional y su creciente comunidad de nómadas digitales, se ha convertido en uno de esos lugares donde trabajar y vivir empiezan a mezclarse bastante bien.

Oficinas flexibles en Tenerife

Uno de los puntos fuertes de Openoffice es precisamente ese: la flexibilidad. Aquí no hay contratos imposibles ni oficinas pensadas únicamente para grandes empresas. La propuesta se adapta a cada necesidad. ¿Necesitas un despacho privado para concentrarte durante unas semanas? Lo tienes. ¿Prefieres un puesto de coworking para cambiar de ambiente y conocer a otros profesionales? También. ¿Una sala de reuniones equipada para presentar un proyecto o reunirte con clientes? Hecho.

Los espacios están completamente equipados y disponibles por horas, días o meses. Una opción especialmente interesante para autónomos, startups, pequeñas empresas o profesionales que viajan con frecuencia y necesitan una oficina lista para usar.

Las reservas de Open office se realizan a través de Regus.com.

se realizan a través de Regus.com. Tanto Openoffice como Regus pertenecen al grupo IWG, lo que permite a los usuarios acceder a una red internacional de más de 5.000 centros en más de 130 países

Es decir: hoy trabajas en Santa Cruz y la próxima semana puedes tener oficina en Madrid, Lisboa o Nueva York.

Nuevos centros de oficinas Regus / David Lees

Tres nuevos espacios en pleno centro de Santa Cruz

La llegada de Openoffice a Tenerife no es casual. Los tres centros se han ubicado estratégicamente en zonas céntricas de Santa Cruz, muy bien conectadas y rodeadas de servicios.

Tenwork I. Calle Imeldo Serís, 108 Tenwork II. Calle Porlier, 20 Tenwork III. Calle Doctor José Naveiras, 28

Los tres espacios ya están en funcionamiento desde marzo de 2026 y buscan convertirse en un punto de encuentro para profesionales locales e internacionales.

Una nueva forma de trabajar

La imagen clásica de la oficina está cambiando. Cada vez más empresas buscan modelos flexibles que permitan crecer sin asumir costes fijos enormes. Y cada vez más profesionales quieren separar vida personal y trabajo sin renunciar a la comodidad. En ese escenario, espacios como Openoffice ganan protagonismo. No solo por las oficinas privadas o las salas de reuniones, sino también por servicios como la oficina virtual —que permite disponer de dirección comercial en Santa Cruz de Tenerife sin necesidad de alquilar un espacio físico permanente— o la posibilidad de trabajar desde cualquier centro de la red global de IWG.

Todo esto cobra todavía más sentido en una isla como Tenerife, donde conviven empresas locales, talento internacional y profesionales que trabajan para compañías de cualquier parte del mundo.

Tenerife, cada vez más atractiva

Canarias lleva tiempo posicionándose como uno de los destinos favoritos para teletrabajar. La combinación de clima, conectividad aérea y calidad de vida ha impulsado la llegada de perfiles digitales y empresas que buscan nuevas formas de organizarse. Santa Cruz de Tenerife, especialmente, está viviendo una transformación ligada a esta nueva economía. Cafeterías llenas de portátiles, reuniones híbridas, profesionales internacionales instalados en la isla y empresas que apuestan por modelos más dinámicos forman ya parte del paisaje habitual.

La apertura de Openoffice encaja precisamente en ese contexto: espacios pensados para trabajar de forma más flexible, sin perder profesionalidad y con la posibilidad de conectar con una red internacional.

Un espacio para autónomos, empresas y nómadas digitales

El perfil de quienes pueden sacar partido a estos centros es amplio. Desde autónomos que buscan escapar del teletrabajo en casa hasta empresas que necesitan oficinas para equipos completos. También resulta especialmente útil para quienes pasan temporadas en Tenerife trabajando en remoto y necesitan un lugar profesional donde instalarse unos días o unas semanas. Y es que, aunque el portátil ya cabe en cualquier mochila, encontrar un espacio cómodo, bien ubicado y preparado para trabajar sigue marcando la diferencia.

Descubre una nueva forma de trabajar en Santa Cruz de Tenerife

Los tres centros de Openoffice ya están operativos y forman parte de la red internacional de IWG. Para consultar espacios, disponibilidad o reservas, se puede acceder a través de Regus.

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