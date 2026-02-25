Carlos Alcarria (Cronoshare): “En la FP está el futuro de profesiones primordiales para la infraestructura de nuestro país”

En un contexto actual donde el mercado laboral parece girar solamente alrededor de la tecnología, el mundo digital y la inteligencia artificial, son los oficios técnicos los que necesitan estar en el foco. Según datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), hoy en España faltan más de 700.000 trabajadores en el sector de la construcción y reforma. Una cifra alarmante que es el resultado del envejecimiento de los profesionales en activo y la falta de mano de obra cualificada.

Para quienes trabajan diariamente en el sector de servicios, este ya es un tema recurrente. Carlos Alcarria, cofundador de la plataforma de servicios y profesionales Cronoshare, apunta que este déficit es algo que se viene arrastrando desde hace varios años, con una tendencia cada vez más alta. “En Cronoshare vemos cómo la demanda de profesionales cualificados como fontaneros, electricistas o técnicos en climatización crece a un ritmo que la oferta no puede seguir”, explica.

El impacto de la crisis de vivienda

Si bien hay un consenso sobre la necesidad de construir, como mínimo, 300.000 nuevas viviendas en más de 13 provincias españolas para hacer frente a la demanda del hogar, son los profesionales de oficios técnicos los que deben llevar a cabo este difícil reto. Y aún es más complicado si pensamos en el número de profesionales que se jubilarán en los próximos años: más del 20% de los profesionales de la construcción son mayores de 55 años (Observatorio Industrial de la Construcción).

Y los problemas no terminan ahí: “El problema de la vivienda en España se agrava por partida doble. Por un lado, la falta de mano de obra encarece los costes porque se pagan sueldos más altos en el sector. También, al haber menos profesionales disponibles en el mercado de reformas y reparaciones, suben los precios de las construcciones para los consumidores”, añade Carlos.

El experto aclara que el relevo generacional no se está produciendo en las condiciones que debería haber (y que se esperan) en un mercado saneado: “Los profesionales con más experiencia se jubilan y no hay suficientes jóvenes para recoger el testigo en estos oficios”.

¿La crisis puede ser una oportunidad?

De acuerdo con Carlos, sí. “Hoy, un técnico con experiencia tiene muchas oportunidades de empleo o, si es autónomo, no le faltan clientes. Considero que es una oportunidad, quizás histórica, porque el mercado está dispuesto a pagar más por perfiles de oficios técnicos que por perfiles provenientes de grados universitarios, que, a pesar de ser más populares, ofrecen menos oportunidades laborales”

Desde electricistas, pasando por fontaneros, hasta oficios más especializados como encargado de obra, técnicos en rehabilitación y eficiencia energética e incluso enfocados en construcción industrializada, son profesiones en las que merece la pena invertir. Los jóvenes que se decantan por estos sectores difícilmente tendrán problemas para encontrar nuevas oportunidades.

Si antes esos oficios se veían como una segunda opción, una alternativa para aquellos que no querían estudiar o no podían hacerlo en las condiciones adecuadas, hoy vuelven a tener más protagonismo y son una salida laboral muy prometedora.

“Muchos instaladores, como electricistas, expertos en mecatrónica industrial y profesionales de fontanería o climatización, tienen una estabilidad en ingresos que no se consigue en otras profesiones. En los próximos años, todo apunta a que seguirá así por la falta de relevo generacional.”

Carlos comenta que no se trata de dar un giro de 180 grados al mercado laboral; aún se necesitan perfiles más cualificados, universitarios, pero no se pueden dejar en segundo plano los oficios que llevan a cabo las labores de construcción y el mantenimiento de la infraestructura española.

La CNC subraya que en la construcción se cobra por encima de la media de otros sectores. Y que también se trata de un sector pionero en la implementación de un plan de pensiones sectorial de España, conocido como Plan de Pensiones de Empleo Simplificado del Sector de la Construcción, que ya es líder en partícipes y ha superado los 140 millones de euros en derechos consolidados.

La solución, de la mano de la FP

Es la Formación Profesional la encargada de moldear a estos jóvenes hacia el futuro de la construcción y reforma; “el Gobierno lleva varios años con una inversión mayor en la FP y parece que se está traduciendo en un incremento del número de estudiantes”. Algo fundamental para que, con el paso de los años, veamos las cifras del déficit caer.

Carlos declara que no es una moda: “Hay talento en perfiles de base técnica y, si se continúa así, el relevo generacional podría estar cubierto si estos estudiantes se enfocan en los oficios de construcción e industria”.

Los estigmas arraigados en la FP están quedando atrás; el desarrollo de habilidades y conocimientos teóricos y prácticos propuestos por esta modalidad educativa son fundamentales para un sector que representa casi el 10% del PIB de nuestro país y da empleo a cerca de 1,3 millones de personas.