Las ofertas de empleo en Tenerife y La Palma que te facilitamos hoy están libres de barreras, aptas para todos los públicos, sin distinción de edad, sexo o minusvalía, porque todos tenemos derecho a una oportunidad laboral. Nuestro resto es llegar a cualquier rincón de las islas llevando oportunidades laborales a candidatos y candidatas que se encuentre en búsqueda de empleo .

Si además eres empresa o autónomo y y buscas personal, puedes insertar tu oferta de empleo para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos. Ofrece empleo, encontrar trabajo, la fórmula perfecta.

OFERTAS DE EMPLE EN TENERIFE Y LA PALMA

Si te gusta el entorno aeroportuario, y tienes disponibilidad para trabajar como AGENTE DE RAMPA AEROPUERTO DE LA PALMA a jornada parcial con turnos rotativos ¡Te están buscando!. Se ofrece formación a cargo de la compañía aérea, de una semana on line y otra presencial (teórico/práctica), que tendrás que superar para poder ser contratado. Entre las funciones a desempeñar se encuentran: ser responsable en la operativa de carga/descarga de equipaje y mercancías, conducir jardineras, colocar calzos, conos, protecciones de hélices, zonas de patio de carrillos, zonas de mercancías, etc.. y, en ocasiones, operar con cintas trasportadoras de equipaje, etc. Ahora tan solo te falta inscribirte en oferta de empleo de AGENTE DE RAMPA AEROPUERTO DE LA PALMA en Villa de Mazo.

El Grupo Crit busca para importante multinacional del sector de los ascensores 5 TÉCNICO MANTENIMIENTO ASCENSORES para la zona de la Isla de la Palma, ofreciendo incorporación a una compañía sólida, un puesto de trabajo estable (inicialmente 6 meses + 6 meses + indefinido), salario atractivo compuesto por salario fijo + variable por guardias y vehículo de compañía. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico mantenimiento Ascensores Isla de la Palma en Santa Cruz de la Palma.

Adecco TT SA selecciona un/a COMERCIAL para empresa referente en mobiliario ubicada en la zona norte de Tenerife. Necesitarás disponer de habilidades comerciales de venta al publico (venta cruzada), conocimiento y manejo del Autocad y se valorará carnet de conducir y coche propio. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de COMERCIAL (HOMBRE O MUJER) en Orotava (La).

¿Tienes conocimientos altos del idioma Alemán e Inglés? para Hotel ubicado en Puerto de la Cruz se precisa AGENTE DE RESERVAS CON ALEMÁN ALTO (H/M). Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente de Reservas con Alemán Alto (Hombre o Mujer) en Puerto de la Cruz.

Desarrolla tu carrera profesional en Muvisa, la Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, sociedad pública municipal cuya finalidad es llevar a cabo la competencia municipal de promoción y gestión de viviendas. Muvisa precisa incorporar un/a ADMINISTRATIVO/A DE ÁREA LABORAL para cubrir de forma indefinida el puesto de trabajo, así como para la creación de una lista de reserva para dicho puesto. Interesante oportunidad para inscribirte en en oferta de empleo de Administrativo/a de Área Laboral en San Cristóbal de La Laguna.

Adecco ETT SA solicita BOTONES DE HOTELES TENERIFE SUR cuyos requisitos son: Experiencia previa demostrable, disponibilidad total horaria y flexibilidad, imprescindible hablar castellano y tener un nivel de inglés acorde a las funciones del puesto, vehículo propio para llegar a las instalaciones y para trabajar en el mismo hotel y buen nivel de comunicación y atención. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Botones de Hoteles Tenerife Sur en Adeje.

¿TIENES UNA DISCAPACIDAD? TENEMOS LAS SIGUIENTES OFERTAS DE EMPLEO PARA TI

Importante empresa de servicios, solicita OPERARIO/A DE LIMPIEZA, ofreciendo una contratación de duración indefinida, con fecha de incorporación a mediados de mayo del 2022. El servicio está muy bien comunicado, por lo que se puede llegar a él con mucha facilidad en transporte público y/o privado. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de limpieza con discapacidad en Orotava (La).

Si cuentas con experiencia en el sector de la construcción, ahora puedes postularte a la vacante de OFICIAL DE 1ª EN CONSTRUCCIÓN. Necesitarás estar en posesión de la TPC y disponer de carné de conducir. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial de 1ª en construcción con discapacidad en Arico.

Empresa de relevancia ADMINISTRATIVO/A para realizar las funciones de: Gestión documental y administrativo/a; Control de la información; Carga de datos; Control de registros varios y Archivo documental físico/a y digital. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a en San Cristóbal de La Laguna.

Con el carné de carretilla elevadora y el certificado de discapacidad igual o superior a un 33% puedes registrarte en la vacante de MOZO/A DE ALMACÉN a jornada completa y con una contratación directa por parte de la empresa. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a de almacén con discapacidad en Güímar.

OFICIAL/A DE DOCUMENTACIÓN para incorporarte en Santa Cruz de Tenerife. Necesitarás estar en posesión de un certificado de discapacidad, de al menos un 33% en vigor, disponer de carné de conducir B en vigor y titulación de FP Técnico/a Superior Especialista en Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OFICIAL/A DE DOCUMENTACIÓN con discapacidad en Santa Cruz de Tenerife.

¿Tienes experiencia en puesto de dependiente/a, caja y reposición y disponibilidad horaria? Proceso de selección para DEPENDIENTE/A TIENDA DE ROPA para atención y asesoramiento a clientes, cobro y arqueo de caja, etiquetado y alarmado de mercancía y reposición. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a tienda de ropa con discapacidad en Santa Cruz de Tenerife.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, puedes consultar más puestos vacantes clicando en todas nuestras ofertas de empleo.