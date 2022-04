Grupo Crit, empresa multinacional especializada en recursos humanos y desarrollo de carreras profesionales con más de 50 años en Europa, detectando talento y poniéndolo a disposición de empresas de todos los sectores, selecciona AGENTES con idioma para atención al cliente. Esta es una de las interesantes ofertas de empleo en Tenerife que destacamos en el día de hoy donde podrás consultar aquí mismo las funciones y requisitos.

Grupo Crit España selecciona: HELPDESK AGENT RUSSIAN+ENGLISH BASED IN TENERIFE

¿Hablas inglés y eres nativo de Rusia/Suecia/Países Bajos/Alemania? ¿Tienes orientación al cliente? ¿Vives en Tenerife? ¡Esta oferta de trabajo es para ti!F

Funciones:

- Interactuar con los clientes por teléfono, correo electrónico y la web, brindando soporte técnico y habilidades para resolver problemas.

- Identificar, evaluar y priorizar los problemas y quejas de los clientes.

- Analizar los problemas de los clientes y formular planes de resolución.

- Asistir en la identificación de brechas de resolución en el servicio de asistencia y las presentaciones de la base de conocimiento del autor en consecuencia.

- Evaluar los nuevos servicios, procesos y tecnologías introducidos en la mesa de ayuda.

- Participar en actividades de capacitación departamentales, incluidos programas de capacitación en apoyo de nuevas tecnologías, procedimientos y mejoras en el servicio al cliente.

- Trabajar con el personal del departamento para promover, desarrollar y mantener sólidos valores de servicio al cliente.

- Escalar los problemas no resueltos a los clientes potenciales de soporte, al grupo de servicio designado (Cliente).

Requisitos

- Idiomas obligatorios (fluidos): Idioma principal (ruso) + inglés. Valorable: español intermedio alto.

- Inglés B2 o superior + C1-C2 en ruso, sueco, holandés o alemán.

- Habilidades básicas de PC.

- Buena capacidad de comunicación.

- Disponibilidad para trabajar en turnos: 7x24 (40 horas semanales - 5 días a la semana). Horario rotativo: 7 a. m. a 3 p. m., 3 p. m. a las 23:00 o 11 p. m. a 7 a.m., con los descansos establecidos por la ley.

- Experiencia avanzada en Desarrollo Organizacional: Orientación al Servicio, Insight, Cooperación Proactiva.

- Comprensión básica de los principios, teorías y prácticas de dinámicas de grupo y/o desarrollo de equipos.

- Desarrollo de Negocios Básicos:, Orientado a Resultados, Iniciativa.

- Orientado al cliente.

Ofrecemos:

-Contrato a través de empresa de trabajo temporal y amplias posibilidades de estabilidad laboral.

-Jornada completa de 40h semanales de lunes a domingo (5 días laborables).

-Buen ambiente de trabajo, y desarrollo en un entorno multicultural y dinámico.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Helpdesk Agent Russian+English based in Tenerife en Santa Cruz de Tenerife.

HELPDESK AGENT RUSSIAN+ENGLISH BASED IN TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife

Do you speak English and you are native form Russia / Sweden / Netherlands / Germany? Do you have customer orientation? Do you live in Tenerife? This job offer is for you!

We are seeking energetic, vibrant Level 1 Helpdesk agents to work in a new and expanding Flag-ship center located in Santa Cruz de Tenerife, Spain.

Responsibilities:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, procedures, and customer service enhancements.

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Requirements:

- Mandatory languages (fluent): Main language (Russian) + English. Valuable: upper intermediate Spanish.

- Basic PC Skills.

- Good communication skills.

- Availability to work in shifts: 7x24 (40 hours per week - 5 days per week). Rotating hours: 7 a.m. to 3 p.m., 3 p.m. to 11 p.m. or 11 p.m. to 7 a.m., with breaks established by law.

- Advanced experience in Organization Development: Service Orientation, Insight, Proactive Cooperation.

- Baic understanding of the principles, theories, and practices of group dynamics and/or team development.

- Basic Business Development:, Results Focused, Initiative.

- Customer-oriented.

We offer:

-Contract through temporary agency and wide possibilities of job stability.

-Full day of 40h per week from Monday to Sunday (5 working days).

-Good work environment, and development in a multicultural and dynamic environment.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Helpdesk Agent Russian+English based in Tenerife en Santa Cruz de Tenerife.