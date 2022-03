Los residentes en Guía de Isora, San Cristóbal de la Laguna o en Santa Cruz tienen hoy más accesible encontrar trabajo con las siguientes ofertas de empleo en Tenerife. Además si eres empresa o autónomo y buscas personal, puedes insertar tu oferta de empleo para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos.

10 AYUDANTE S DE CAMARERO /A para Guía de Isora - EUROFIRMS

En Eurofirms buscamos ayudantes/as de camarero/a para empresa del sector turístico ubicada en Guía de Isora.

Las personas seleccionadas realizarán las siguientes funciones:

- Asistir o ayudar a los/las camareros/as a realizar la puesta a punto del comedor del restaurante y del bar-cafetería.

- Ayudar o asistir en el servicio de alimentos y bebidas siguiendo las instrucciones recibidas.

- Colaborar en la atención a los/las clientes/as del establecimiento.

- Realizar operaciones básicas de aprovisionamiento.

- Montaje y desmontaje de los servicios de restauración del establecimiento.

- Manejo de bandejas, entre otras funciones propias del puesto.

Horario: Jornada parcial de 30 horas semanales, entre lunes y domingo, con los descansos establecidos por ley.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de camarero /a en Guía de Isora.

AGENTE DE TRÁFICO AEROPUERTO TFN PRÁCTICAS para San Cristóbal de La Laguna - ADECCO

Si en los últimos 3 años has obtenido un certificado de profesionalidad, titulación de formación profesional o universitaria relacionada con el transporte, atención al cliente, turismo o gestión administrativo/a del cliente y te gustaría trabajar en el AEROPUERTO, Si te gusta el entorno aeroportuario, y tienes disponibilidad para trabajar como agente de tráfico, a jornada parcial con turnos rotativos ¡Te estamos buscando!Te ofrecemos formación a cargo de la compañía aérea, de una semana on line y dos semanas presenciales (teórico/práctica), que tendrás que superar para poder ser contratado.

Si eres seleccionado, la contratación será temporal en prácticas hasta un máximo de 1 año a JORNADA PARCIAL, según necesidades de la empresa, y trabajarás en un entorno dinámico.

Entre las funciones a desempeñar destacamos las siguientes: emisión de billetes, así como el control de acceso de los pasajeros al vuelo en la terminal de salidas y acompañamiento hasta el vuelo especificado, atención al cliente y punto de información entre otros

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AGENTE DE TRÁFICO AEROPUERTO TFN PRÁCTICAS en San Cristóbal de La Laguna.

5 HELPDESK AGENT (DUTCH+ENGLISH) TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife - GRUPO CRIT

Do you speak Dutch and English? Do you have customer orientation? Do you live in Tenerife? This job offer is for you!

We are seeking energetic, vibrant speaking Level 1 Helpdesk agent to work in a new and expanding Flag-ship center located in different sites, the most usual sites is Tenerife, Spain.

Responsibilities:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, procedures, and customer service enhancements

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Helpdesk Agent (Dutch+English) Tenerife en Santa Cruz de Tenerife.

MÉDICO A DOMICILIO TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife - MEDIQUM ESPAÑA

Mediqum España selecciona médico para realizar asistencias médicas domiciliarias para empresa líder en el sector.

Requisitos:

Homologación.

Colegiación.

Permiso de trabajo de ámbito nacional / visado de estudio en vigor.

Licencia de conducir.

Vehículo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médico a domicilio Tenerife en Santa Cruz de Tenerife.

