El sector de la hostelería supone el 6,4% del PIB nacional y comprende a más de 30.000 empresas que emplean a 1,7 millones de personas, aunque se calcula una pérdida de cerca de 60.000 establecimientos por la Covid19. Por su parte, la restauración da trabajo a más de 1,2 millones de personas y aporta el 4,9% del PIB nacional. Estamos, por tanto, ante dos de las industrias económicas y de generación de empleo más importantes en nuestro país. Por ello, desde Eurofirms Group, primera empresa nacional de gestión del talento, han elaborado el estudio “Percepción sobre el empleo en el sector de la hostelería y la restauración 2022”.

Los resultados del citado estudio ofrecen un completo diagnóstico de dicha industria, basado en 1.823 entrevistas a personas en edad laboral, el 68,18% con experiencia en el sector y el otro 31,81% no, completado con datos internos de Eurofirms y la visión de diversos expertos. Una de las principales conclusiones del estudio en cuestión es que el sector de la hostelería y la restauración no es lo suficientemente atractivo para atraer y fidelizar al talento. Según los datos extraídos, sólo un 9% de las personas que trabaja en él lo hace por vocación, el 68,6% no se ve trabajando en dicha industria dentro de 5 años y casi un 40% no lo recomendaría bajo ningún concepto. El 60% manifiesta que los motivos de entrada en el sector fueron la necesidad (60%) o la casualidad (18%).

Profesionales de la hostelería y la restauración

La evolución del turismo a lo largo de las últimas décadas a nivel estatal ha marcado un modelo de sector. En este entorno, el sector de la hostelería y la restauración ha sido la vía de entrada para gran parte de los jóvenes del país al mundo laboral. Año tras año, el sector ha contado con la incorporación de las nuevas generaciones en sus plantillas, pero debido a la casuística del sector, la suma de condiciones laborales relacionadas con los horarios y la conciliación familiar, principalmente, y la falta de estabilidad ha motivado la rotación de personal temporada tras temporada. El sector ha funcionado con personal joven durante décadas pero, hoy en día, la situación es más bien a la inversa. La movilidad de profesionales de la hostelería hacia otros sectores es una realidad, así como lo es también la creciente dificultad para atraer talento nuevo.

Medidas para retener y fidelizar el talento

Desde Eurofirms apuntan a determinadas estrategias para retener y fidelizar el talento en la hostelería y la restauración. Para ello, los expertos apuestan por medidas como mejorar la formación de los jóvenes para tener una mayor cantidad de candidatos en los puestos a cubrir, explicar a las nuevas generaciones cuáles son las ventajas del sector y cómo pueden crecer en él, mejorar los turnos y generar puestos de trabajo con horarios más compatibles con la conciliación familiar, así como incluir planes formativos en la remuneración de los trabajadores.

Con estas premisas claras, las empresas deben poner al trabajador en el centro y así ofrecerle puestos de trabajo en los que se garanticen las medidas detalladas más arriba. De esta manera, los profesionales se sentirán más motivados e identificados para optar a ofertas de empleo en la hostelería y la restauración y éstas seguirán siendo las principales vías de contratación en puntos tan estratégicos del país como Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid o Andalucía, entre otros territorios.