Mediqum España selecciona:

MÉDICO A DOMICILIO TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife -

Mediqum España selecciona médico para realizar asistencias médicas domiciliarias para empresa líder en el sector.

Requisitos: Homologación, colegiación, Permiso de trabajo de ámbito nacional / visado de estudio en vigor, licencia de conducir y vehículo.

Eurofirms ETT - Santa Cruz selecciona:

CONDUCTORES (H/M) para Santa Cruz de Tenerife

En Eurofirms buscamos a conductores (H/M) para empresa del sector transporte, a incorporar en la zona de Santa Cruz. Las funciones que tendrán que desarrollar son:

- Manipular, supervisar y transportar mercancías con el camión.

- Realizar el mantenimiento preventivo básico del vehículo y la reparación de averías simples en ruta.

- Supervisar o realizar las operaciones de carga y descarga de mercancía.

- Entre otras tareas propias del puesto de trabajo.

Requisitos:

- Experiencia mínima de un año como conductor (H/M).

- Buscamos a personas responsables y dinámicas.

- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.

MOZO CARRETILLERO (H/M) para Santa Cruz de Tenerife

Eurofirms busca un carretillero (H/M) para empresa del sector logístico ubicada en Santa Cruz de Tenerife. La persona seleccionada se encargará de realizar las siguientes tareas:

- Recepción y colocación de mercancías en palés.

- Carga y descarga de mercancía.

- Transporte y ubicación de material en el almacén.

- Utilización de carretilla retráctil.

Se requiere:

- Experiencia mínima de 1 año usando la carretilla.

- Buscamos a una persona responsable y polivalente.

- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.

Grupo Crit selecciona:

We are seeking energetic, vibrant Level 1 Helpdesk agents to work in a new and expanding Flag-ship center located in Santa Cruz de Tenerife, Spain.

Responsibilities:

- Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities.

- Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints.

- Analyze customer problems and formulate plans of resolution.

- Assist in identifying resolution gaps at the helpdesk and author knowledge base submissions accordingly.

- Evaluate new services, processes and technologies introduced at the helpdesk.

- Participate in departmental training activities including training programs in support of new technologies, procedures, and customer service enhancements

- Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values.

- Escalate unresolved issues to support leads, designated (Client) service group.

HELPDESK AGENT GERMAN+ENGLISH BASED IN TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife

- 8 vacantes.

HELPDESK AGENT DUTCH+ENGLISH BASED IN TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife

- 8 vacantes.

HELPDESK AGENT SWEDISH+ENGLISH BASED IN TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife

- 10 vacantes.

HELPDESK AGENT RUSSIAN+ENGLISH BASED IN TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife

CENTURY21 CASAS IDEALES selecciona:

ASESOR AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO para Santa Cruz de Tenerife

¿Quieres generar mayores ingresos, sin perder el equilibrio entre tu vida profesional y personal? ¿Quieres sentirte realizado en tu trabajo?

¿Te gustaría ser tu propio jefe y tener la libertad de gestionar tu tiempo? ¿Quieres desarrollar tu futuro profesional dentro de una empresa internacional?

Con nosotros puedes lograrlo: ¡Aprovéchate de la experiencia y el apoyo de nuestra red internacional, para crecer personal y profesionalmente y alcanzar tus objetivos!

En CASAS IDEALES Buscamos personas emprendedoras con experiencia o sin ella, y te ofrecemos la oportunidad de formar parte de nuestra oficina CASAS IDEALES, un proyecto ambicioso que quiere reunir a más de 100 profesionales Inmobiliarios, con una cartera de 3500 propiedades que puedas vender desde el mismo momento de formar parte de nuestra gran familia, un excelente clima laboral y el respaldo de la marca más prestigiosa del mercado

Te contamos el plan que tenemos para ti:

- Ayudarte a conseguir tus mejores resultados.

- Ofrecerte asesoramiento, soporte.

- Herramientas para desarrollar tu actividad.

- Formación continuada para mejorar tus habilidades.

- Apertura de cartera de inmuebles.

- Inversión en marketing y publicidad.

- Departamento Legal.

- Horario Flexible.

- Flexibilidad y autogestión del tiempo.

