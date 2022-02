Ibermpleos.es es la herramienta útil y de fácil manejo para todas aquellas personas que se encuentren en búsqueda de trabajo o empresas que necesiten realizar un proceso de selección de personal. Además, sus artículos semanales engloban las ofertas de empleo en Tenerife más destacadas facilitándote los enlaces para una rápida inscripción en los puestos vacantes. Ahora solo te queda consultar si tu perfil es el adecuado para la empresa demandante y registrarte rápidamente como candidato.

OFERTAS DE EMPLEO EN TENERIFE

DEPENDIENTE/A para Santa Cruz de Tenerife - Adecco

¿Te consideras una persona dinámica, polivalente y con orientación al cliente? ¡Esta es tu oportunidad! Tus funciones serán: Atención, asesoramiento y venta directa al cliente; Recepción de mercancía, etiquetado, reposición y organización de la tienda; Recepción de incidencias, reclamaciones, devoluciones, etc.; Manejo de caja registradora, cobro, cierre y arqueo.

GESTOR DE EQUIPO COMERCIAL TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife - Nationale Nederlanden

Buscamos profesionales proactivos, con altas dotes comunicativas, con capacidad de trabajo en equipo y orientación al cliente y a la venta.

Somos un equipo de casi 2.000 personas que nos levantamos cada mañana con un poco de sueño y con una idea en la cabeza: Ayudar a nuestros clientes a proteger y asegurar su futuro financiero.

Requisitos: Diplomado - Ciencias Empresariales, experiencia mínima de al menos 2 años, experiencia en Gestión de Equipos Comerciales, comercial en el sector asegurador, informática a nivel medio

PORTUGUESE - GERMAN SPEAKING CUSTOMER SUPPORT AGENT para Santa Cruz de Tenerife - Grupo Crit

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company! Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1. We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of these languages: Portuguese, English , Spanish, basic PC skills and good communication skills. And if you are customer oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us! These will be your responsabilites as part of our team: Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support. Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints. Analyze customer problems and formulate plans of resolution. Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values. Terms: Availability to work in shifts: 40h per week from Monday to Sunday (working 5 days)

AYUDANTE DE COCINA para Adeje - H10

En H10 Hotels precisamos incorporar a un/a Ayudante de Cocina para trabajar en nuestro hotel H10 Costa Adeje Palace, en Tenerife. Las funciones a desarrollar serán: realizar la mise-en-place de las diferentes partidas, cubrir el servicio de cocina en restaurante, examinar y controlar las existencias de mercancías, ayudar en la preparación de los platos de los clientes en un tiempo apropiado según estándares y necesidades, supervisar que los platos estén en perfecto estado a la hora de salir a sala y supervisar la comida del personal, cocinar y servir.

CAMARERO/A para Adeje - H10

H10 Hotels precisa incorporar una persona para trabajar como Camarero/a para nuestro H10 Atlantic Sunset, en Tenerife.

Se requiere formación: Formación básica en el área de Restauración, experiencia mínima de 6 meses en puestos similar, conocimientos de Inglés (nivel B1) y/o Alemán y/o Francés y carnet de Manipulador de alimentos o Formación en Higiene y Manipulación de alimentos.

CAMARERO/A DE PISOS para Adeje - H10

H10 Hotels precisa incorporar una persona para la posición de Camarero/a de pisos en el hotel H10 Atlantic Sunset, en Tenerife.

LIMPIADOR/A HOSPITALARIO/A para Santa Cruz de Tenerife - QuironSalud

Hospital Quirónsalud Tenerife precisa Limpiador/a con experiencia en el área Hospitalaria.

Su función principal será Limpiar las instalaciones del área del centro asignadas para mantener unas condiciones de limpieza excelentes, un entorno aséptico y prevenido de infecciones en todas las instalaciones del hospital de acuerdo a los procedimientos y protocolos del servicio.

PERSONAL DE SUPERMERCADO CON DISCAPACIDAD para Santa Cruz de Tenerife - Fundación Adecco

¿Te gustaría trabajar en el sector de alimentación? ¿Eres una persona dinámica? ¿Te interesaría trabajar en el área de atención al cliente? ¿Tienes algún tipo de experiencia en este sector? ¿Posees certificado de discapacidad igual o superior a un 33%? Si tu respuesta es sí, continúa leyendo porque esta es tu oferta.

Una importante empresa dedicada a la distribución alimentaria solicita una persona para puesto polivalente de supermercado en la zona de Santa Cruz. La empresa en la que trabajarás llevará a cabo una contratación a media jornada (20 horas semanales) en turnos rotativos, tanto de mañana como de tarde.

REPONEDOR/A OROTAVA para San Andrés y Sauces - Leroy Merlín

Como reponedor/a serás el responsable, junto con el equipo de venta de la tienda, de mantener los lineales limpios, llenos, balizados y seguros para garantizar una experiencia óptima por parte de los habitantes en su paso por tienda. Con tus acciones, asegurarás el buen estado de la tienda en el momento de la apertura o fin de su jornada, contribuyendo a garantizar el stock necesario para satisfacer la demanda del cliente.

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN OBRA Y CONSTRUCCIÓN ADEJE - Leroy Merlín

¿Eres experto/a en obra y construcción? ¿Has trabajado en obra y construcción o has comercializado materiales de construcción? Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento de su oficio y nuestros productos. Por eso, ¡contamos contigo! Como Vendedor/a Especialista en Materiales de Construcción asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para convertirte en un experto referente para nuestros clientes.

CAMARERO/A - HOTEL VINCCI 4* (TENERIFE) para Adeje - Vincci Hoteles

En Vincci Hoteles seleccionamos a un/a Camarero/a para nuestro Hotel Vincci Tenerife Golf 4-, ubicado en el Sur Tenerife.

¿Qué requisitos debes cumplir?

- FP/Módulo de Grado Medio de Restauración/Hostelería y Turismo.

- Experiencia mínima de 2 años en un puesto similar, en hoteles de 4 y 5 estrellas.

- Nivel alto de inglés.

- Orden y limpieza.

- Atención al detalle.

- Valorable conocimientos de coctelería.

AUXILIAR DE ARCHIVO - CERT. DISCAPACIDAD para Santa Cruz de Tenerife - Servinform

¿Buscas un trabajo estable? Betansa, Centro Especial de Empleo perteneciente al grupo Servinform, referente nacional de Servicios de Outsourcing y BPO con más de 7.000 trabajadores en plantilla, busca Auxiliar de archivo para el expurgo de expedientes realizando las siguientes tareas: Expurgar y depurar los expedientes; Trasladar las cajas archivadoras que contienen los expedientes de las reclamaciones económico-administrativas; Seleccionar la documentación a eliminar, de acuerdo con las directrices establecidas; Cumplimentar los listados en donde se relacionen los expedientes a conservar y los intervalos a destruir; Depositar los expedientes a eliminar en cajas, precintarlas y devolverlas al sótano del Archivo.

