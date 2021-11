La semana del ecuador del mes de Noviembre se presenta cargada de ofertas de empleo en Tenerife. Más de 180 puestos buscando los candidatos adecuados que reúnan los requisitos indispensables. Consulta la oferta con sus bases y postúlate para conseguir ese trabajo que tanto necesitas. Apostamos por el empleo.

OFERTAS DE EMPLEO EN TENERIFE

REPARTIDORES TENERIFE para Güímar

Rodisa, selecciona repartidores.

Se responsabilizarán de la elaboración y entrega de los pedidos que genera el departamento comercial.

Requisitos:

Conocimiento de la Isla de Tenerife.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidores Tenerife en Güímar.

PROMOTOR/A para Santa Cruz de Tenerife

Buscamos un Promotor/a, para realizar funciones de colocación de material de visualización de productos en grandes superficies comerciales de Santa Cruz de Tenerife. Será necesario el reporte fotográfico del antes y después de la colocación de la cartelería.

Requisitos:

- Imprescindible vehículo propio.

- Disponibilidad horaria mañana y tarde.

- Uso de smartphone.

- Experiencia en tareas de promotor/a o GPV en grandes superficies.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Promotor/a en Santa Cruz de Tenerife.

PORTUGUESE AND GERMAN SPEAKING CUSTOMER SUPPORT AGENT para Santa Cruz de Tenerife

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit is seeking vibrant speaking Helpdesk agents to join us in the new and expanding center of our client in Tenerife, Canary Island, Spain. You will be part of a great multinational company! Do not worry if you do not have enough experience! We are looking for Helpdesk level 1. We want you to be part of our multicultural and multi-age team if you have a fluent level of these languages: Portuguese, English , Spanish, basic PC skills and good communication skills. And if you are customer oriented, initiative and results focused...you are just perfect for us! These will be your responsabilites as part of our team: Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support. Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints. Analyze customer problems and formulate plans of resolution. Work with departmental staff to promote, develop, and maintain strong customer service values. Terms: Availability to work in shifts: 40h per week from Monday to Sunday (working 5 days).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Portuguese Speaking Customer Support Agent en Santa Cruz de Tenerife.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de German Speaking Customer Support Agent en Santa Cruz de Tenerife.

TÉCNICO/A HELPDESK CON ALEMÁN+INGLÉS para Santa Cruz de Tenerife

- 10 vacantes.

Desde Grupo Crit seleccionamos agente de servicio de asistencia de Nivel 1 para trabajar en un nuevo y creciente centro Flag-ship ubicado en Santa Cruz de Tenerife, España. Inicialmente realizarás teletrabajo, y posteriormente te incorporarás a trabajar en las instalaciones de la empresa.

Funciones:

-Interactuar con los clientes por teléfono, correo electrónico y la web, brindando soporte técnico y capacidad para resolver problemas.

-Identificar, evaluar y priorizar los problemas y quejas de los clientes.

-Analizar los problemas del cliente y formular planes de resolución. Asistir en la identificación de las brechas de resolución en el servicio de asistencia y las presentaciones de la base de conocimiento del autor en consecuencia.

-Evaluar nuevos servicios, procesos y tecnologías presentados en el servicio de asistencia.

-Participar en actividades de capacitación departamentales que incluyen programas de capacitación en apoyo de nuevas tecnologías, procedimientos y mejoras en el servicio al cliente.

-Trabajar con el personal departamental para promover, desarrollar y mantener sólidos valores de servicio al cliente.

-Ampliar problemas no resueltos para admitir clientes potenciales, grupo de servicio designado (Cliente).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Helpdesk con Alemán+Inglés en Santa Cruz de Tenerife.

TÉCNICO/A DE MONTAJE DE ASCENSORES EN TENERIFE para Santa Cruz de Tenerife

Desde Grupo Crit estamos buscando para importante multinacional del sector de los ascensores Técnicos/as de Montaje de ascensores para Tenerife y alrededores, que se encargan de los montajes en obras nuevas o nuevas instalaciones de ascensores.

La persona seleccionada será el responsable del proceso de instalación garantizando el uso de métodos de instalación y herramientas definidos, para alcanzar los rendimientos solicitados en lo que se refiere a objetivos de calidad, seguridad, eficiencia y satisfacción del cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Montaje de Ascensores en Tenerife en Santa Cruz de Tenerife.

ELECTROMECÁNICO/A DE VEHÍCULOS HYUNDAI para Santa Cruz de Tenerife

En Domingo Alonso Group buscamos una persona que se una a nuestro equipo en Santa Cruz de Tenerife desempeñando funciones como Electromecánico/a.

¿Quién nos encaja en este puesto?

Una persona organizada que sepa priorizar sus tareas, con capacidad analítica para analizar averías, predisposición a aprender y estar al día en las novedades de su área de trabajo, motivada por alcanzar los objetivos marcados y que tenga interés por la tecnología.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electromecánico/a de vehículos Hyundai en Santa Cruz de Tenerife.

RECRUITER SANTA CRUZ (TAG) para Santa Cruz de Tenerife

Necesitamos incorporar un/a Consultor/a de RRHH para trabajar en nuestras instalaciones de Santa Cruz.

Tendrás como responsabilidad garantizar el servicio en la gestión de los trabajadores puestos a disposición, así como garantizar la cobertura de los procesos de reclutamiento y selección del cliente en base a los parámetros de calidad y objetivos establecidos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recruiter Santa Cruz (TAG) en Santa Cruz de Tenerife.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (CONTRATO EN PRACTICAS) para Puerto de la Cruz

¿Has terminado recientemente un Grado en Relaciones Laborales o el Ciclo Formativo de Grado Superior en administración y Finanzas? Si tu respuesta ha sido si, no dudes en inscribirte en la oferta

Funciones: Apoyar al departamento de Recursos Humanos, administrar y mantener actualizada la base de datos de los/las empleados/as, participar en los procesos de reclutamiento y selección brindando apoyo al jefe/a de departamento en Preselección de Currículum ,llamadas a los futuros entrevistados según fueron seleccionados por el superior, Coordinar agenda, horarios y días para las entrevistas. Participar en la elaboración de planes para la mejora de la productividad del talento humano de la compañía, entre otras funciones.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar Administrativo/a (Contrato en Practicas) en Puerto de la Cruz.

FRIGORISTA para Adeje

Buscamos un/a especialista Frigorista para nuestra delegación de Tenerife, que se encargará del:

- Mantenimiento RITE instalaciones.

- Soporte al equipo de mantenimiento integral de la instalación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Frigorista en Adeje.

HOSTESS - HOTEL VINCCI LA PLANTACIÓN DEL SUR 5* para Adeje

En Vincci Hoteles seleccionamos a un/a HOSTESS para nuestro hotel, ubicado en Costa Adeje (Tenerife).

¿Cuáles serán tus funciones?

- Dar la bienvenida a los huéspedes a su entrada en el restaurante.

- Sentar a los huéspedes atendiendo a sus preferencias y a los espacios disponibles.

- En caso de ser necesario, gestionar la lista de espera para una mesa informando al huésped, de forma precisa, del tiempo estimado de espera.

- Ofrecer bebidas a los huéspedes una vez sentados y a la espera de que les atienda un responsable de sala.

- Atender cualquier pregunta o petición del huésped.

- Monitorizar los espacios disponibles del restaurante, estimar tiempos de espera y asegurarse de que todos los clientes están atendidos mientras esperan.

- Gestionar reservas y peticiones especiales (cumpleaños, aniversarios, etc.) en colaboración con el personal del departamento de Relaciones Públicas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Hostess - Hotel Vincci La Plantación del Sur 5* en Adeje.

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO - HOTEL 5* TENERIFE para Adeje

En Vincci Hoteles seleccionamos a un/a técnico de mantenimiento para hotel ubicado en Costa Adeje (Tenerife).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Mantenimiento - Hotel 5* TENERIFE en Adeje.

AYUDANTE DE CAMARERO/A - VINCCI LA PLANTACIÓN 5* para Adeje

En Vincci Hoteles seleccionamos a un/a ayudante de camarero para nuestro hotel ubicado en Costa Adeje (Tenerife).

¿Cuáles serán tus funciones?

- Realizar el servicio de sala.

- Conservar adecuadamente la zona correspondiente y los utensilios de trabajo.

- Preparar el área de trabajo para el servicio.

- Servicio de alimentos y bebidas al cliente.

- Preparar el montaje del servicio, mesas, tableros para banquetes o convenciones, sillas, aparadores o cualquier otro mobiliario o enseres de uso común de los salones, restaurantes, cafeterías o bares.

- Desbarasar las mesas, dejando los lugares de trabajo limpios y en orden para volver a utilizarlos.

- Cumplimiento de las funciones del Sistema de Gestión Ambiental

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de Camarero/a - Vincci La Plantación 5* en Adeje.

COMERCIAL DE MOTOS Y ACCESORIOS para San Cristóbal de La Laguna

D´Motos distribuidor oficial de Yamaha en Tenerife necesita incorporar en su plantilla un comercial de motos y accesorios.

Se requiere:

-Carnet de conducir mínimo A2 (imprescindible).

-Manejo de Office e informática.

-Capacidad de trabajo en equipo.

-Persona proactiva, responsable y con buenas habilidades de comunicacion.

-Se valora mucho buen nivel de inglés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de COMERCIAL DE MOTOS Y ACCESORIOS en San Cristóbal de La Laguna.